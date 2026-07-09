Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

FIM DE UMA ERA

Gigante dos artigos esportivos decreta falência, fecha 120 lojas e deixa shoppings

Rede encerrou as operações depois de acumular dívidas milionárias

Iarla Queiroz
Por
Loja de artigos esportivos Intersport
Loja de artigos esportivos Intersport - Foto: Intersport/Divulgação

A tradicional rede de artigos esportivos Intersport encerrou as atividades na Espanha após ter a liquidação judicial decretada. A decisão resultou no fechamento de cerca de 120 lojas e marcou o fim da operação da empresa no país após décadas de atuação no mercado.

Sem conseguir aprovar um plano de recuperação financeira, a companhia passou a vender estoques, ativos e outros bens para tentar quitar parte das dívidas acumuladas.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Dívidas milionárias levaram à falência

A crise se agravou em março de 2025, quando a operação espanhola entrou oficialmente em processo de falência. As empresas responsáveis pela marca no país acumulavam débitos estimados entre 14 milhões e mais de 30 milhões de euros, inviabilizando a continuidade das atividades.

Na tentativa de evitar a liquidação, os administradores apresentaram propostas de renegociação que incluíam descontos de até 70% sobre os valores devidos e prazos mais longos para pagamento. No entanto, os credores rejeitaram o plano.

Entre os principais credores estavam instituições financeiras espanholas e fabricantes globais de artigos esportivos, como Nike, Adidas e Puma.

Leia Também:

FUTEBOL

Fifa define país favorito para receber próxima Copa do Mundo de Clubes
Fifa define país favorito para receber próxima Copa do Mundo de Clubes imagem

ENTENDA!

Saiba por que auxiliar técnico de Rogério Ceni rescindiu com o Bahia
Saiba por que auxiliar técnico de Rogério Ceni rescindiu com o Bahia imagem

PÓS-COPA DO MUNDO

Venda de Bruno Guimarães para clube inglês pode custar R$ 622 milhões
Venda de Bruno Guimarães para clube inglês pode custar R$ 622 milhões imagem

Justiça determinou venda dos ativos

Com o fracasso das negociações, o Tribunal Comercial nº 3 de Barcelona autorizou a liquidação da empresa.

A administração judicial passou a conduzir o processo, que inclui a venda de estoques, imóveis, direitos comerciais e outros ativos para arrecadar recursos destinados ao pagamento de bancos, fornecedores e demais credores.

Antes do encerramento das atividades, a Intersport mantinha aproximadamente 120 pontos de venda na Espanha, sendo cerca de 30 lojas próprias e o restante operado por franqueados.

Lojas fizeram liquidação antes do fechamento

Durante o processo de encerramento, diversas unidades promoveram liquidações para reduzir os estoques de roupas, calçados e equipamentos esportivos.

Ao mesmo tempo, contratos de locação foram encerrados e parte dos funcionários perdeu o emprego à medida que as lojas fechavam as portas.

O encerramento ocorreu de forma gradual, afetando principalmente regiões onde a rede possuía maior presença.

Decathlon negocia parte das operações

Parte dos ativos da Intersport despertou interesse da Decathlon, uma das maiores varejistas de artigos esportivos da Espanha.

A empresa negocia a aquisição de ativos da operação espanhola da concorrente. Caso o negócio seja aprovado pelos órgãos reguladores, algumas unidades poderão voltar a funcionar sob a bandeira da Decathlon.

A expectativa é que a operação preserve parte dos empregos, embora o fechamento da Intersport represente uma redução significativa no número de concorrentes do setor esportivo no mercado espanhol.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

economia esportes

Relacionadas

Mais lidas