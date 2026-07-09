Gigante dos artigos esportivos decreta falência, fecha 120 lojas e deixa shoppings

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FIM DE UMA ERA

A tradicional rede de artigos esportivos Intersport encerrou as atividades na Espanha após ter a liquidação judicial decretada. A decisão resultou no fechamento de cerca de 120 lojas e marcou o fim da operação da empresa no país após décadas de atuação no mercado.

Sem conseguir aprovar um plano de recuperação financeira, a companhia passou a vender estoques, ativos e outros bens para tentar quitar parte das dívidas acumuladas.

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Dívidas milionárias levaram à falência

A crise se agravou em março de 2025, quando a operação espanhola entrou oficialmente em processo de falência. As empresas responsáveis pela marca no país acumulavam débitos estimados entre 14 milhões e mais de 30 milhões de euros, inviabilizando a continuidade das atividades.

Na tentativa de evitar a liquidação, os administradores apresentaram propostas de renegociação que incluíam descontos de até 70% sobre os valores devidos e prazos mais longos para pagamento. No entanto, os credores rejeitaram o plano.

Entre os principais credores estavam instituições financeiras espanholas e fabricantes globais de artigos esportivos, como Nike, Adidas e Puma.

Justiça determinou venda dos ativos



Com o fracasso das negociações, o Tribunal Comercial nº 3 de Barcelona autorizou a liquidação da empresa.

A administração judicial passou a conduzir o processo, que inclui a venda de estoques, imóveis, direitos comerciais e outros ativos para arrecadar recursos destinados ao pagamento de bancos, fornecedores e demais credores.

Antes do encerramento das atividades, a Intersport mantinha aproximadamente 120 pontos de venda na Espanha, sendo cerca de 30 lojas próprias e o restante operado por franqueados.

Lojas fizeram liquidação antes do fechamento

Durante o processo de encerramento, diversas unidades promoveram liquidações para reduzir os estoques de roupas, calçados e equipamentos esportivos.

Ao mesmo tempo, contratos de locação foram encerrados e parte dos funcionários perdeu o emprego à medida que as lojas fechavam as portas.

O encerramento ocorreu de forma gradual, afetando principalmente regiões onde a rede possuía maior presença.

Decathlon negocia parte das operações

Parte dos ativos da Intersport despertou interesse da Decathlon, uma das maiores varejistas de artigos esportivos da Espanha.

A empresa negocia a aquisição de ativos da operação espanhola da concorrente. Caso o negócio seja aprovado pelos órgãos reguladores, algumas unidades poderão voltar a funcionar sob a bandeira da Decathlon.

A expectativa é que a operação preserve parte dos empregos, embora o fechamento da Intersport represente uma redução significativa no número de concorrentes do setor esportivo no mercado espanhol.