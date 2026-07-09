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Fifa define país favorito para receber próxima Copa do Mundo de Clubes

Próxima edição do torneio de clubes será realizada em 2029

Gustavo Nascimento
Por
Taça da Copa do Mundo de Clubes
Taça da Copa do Mundo de Clubes - Foto: Thomas Coex | AFP

Em meio à Copa do Mundo de 2026, a Fifa já definiu qual país é o favorito para receber a próxima edição da Copa do Mundo de Clubes, que teve a sua primeira edição realizada em 2025, nos Estados Unidos. Para a próxima edição, em 2029, o Catar deve ser o escolhido como país-sede, de acordo com informação do diário espanhol AS.

De acordo com o veículo, a Fifa estuda fazer a segunda edição do Super Mundial de clubes entre dezembro e março – período de inverno do Hemisfério Norte. Vale lembrar que a Copa do Mundo de 2022, no Catar, foi disputada entre novembro e dezembro.

Apesar do favoritismo, o Catar ainda deve disputar a sede da próxima edição com outros países, como o México. Claudia Sheinbaum, presidente mexicana, manifestou nesta quarta-feira, 8, o interesse para a entidade máxima do futebol de sediar a competição.

Calendário é entrave

O principal entrave para que o torneio seja realizado no Catar é o calendário, visto que a maioria dos times da Europa tem uma pausa no inverno. O último Mundial de Clubes aconteceu durante o mês de junho, que costuma ser o período de fim de temporada da Europa.

Além da definição da data, a Fifa também discute aumentar o número de clubes participantes de 32 para 48, assim como foi feito para esta Copa do Mundo. Segundo a reportagem do AS, a mudança aumentaria a quantidade de países participantes e seria aberto uma revisão no sistema atual de distribuição de vagas.

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Um outro ponto debatido, de acordo com o jornal, é a possibilidade de realizar o torneio a cada dois anos em vez de quatro. Essa hipótese é tratada como remota no momento, mas não foi descartada.

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Catar copa do mundo FIFA Futebol méxico

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