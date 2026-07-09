Fifa define país favorito para receber próxima Copa do Mundo de Clubes

Em meio à Copa do Mundo de 2026, a Fifa já definiu qual país é o favorito para receber a próxima edição da Copa do Mundo de Clubes, que teve a sua primeira edição realizada em 2025, nos Estados Unidos. Para a próxima edição, em 2029, o Catar deve ser o escolhido como país-sede, de acordo com informação do diário espanhol AS.



De acordo com o veículo, a Fifa estuda fazer a segunda edição do Super Mundial de clubes entre dezembro e março – período de inverno do Hemisfério Norte. Vale lembrar que a Copa do Mundo de 2022, no Catar, foi disputada entre novembro e dezembro.



Apesar do favoritismo, o Catar ainda deve disputar a sede da próxima edição com outros países, como o México. Claudia Sheinbaum, presidente mexicana, manifestou nesta quarta-feira, 8, o interesse para a entidade máxima do futebol de sediar a competição.

Calendário é entrave

O principal entrave para que o torneio seja realizado no Catar é o calendário, visto que a maioria dos times da Europa tem uma pausa no inverno. O último Mundial de Clubes aconteceu durante o mês de junho, que costuma ser o período de fim de temporada da Europa.



Além da definição da data, a Fifa também discute aumentar o número de clubes participantes de 32 para 48, assim como foi feito para esta Copa do Mundo. Segundo a reportagem do AS, a mudança aumentaria a quantidade de países participantes e seria aberto uma revisão no sistema atual de distribuição de vagas.

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Um outro ponto debatido, de acordo com o jornal, é a possibilidade de realizar o torneio a cada dois anos em vez de quatro. Essa hipótese é tratada como remota no momento, mas não foi descartada.