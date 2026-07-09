Venda de Bruno Guimarães para clube inglês pode custar R$ 622 milhões

Eliminado com a Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Bruno Guimarães pode estar perto de viver uma mudança importante na carreira. O volante sinalizou ao Newcastle que pretende buscar um novo desafio na próxima temporada, e o Arsenal desponta como o principal interessado em sua contratação.

O clube inglês não pretende facilitar a saída de um de seus principais jogadores. A diretoria estipulou uma pedida próxima de 90 milhões de libras (cerca de R$ 622 milhões) para negociar o brasileiro.

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O desejo do meio-campista foi comunicado ao Newcastle ainda antes do início do Mundial. Desde então, representantes do jogador intensificaram as conversas com os Gunners, que já teriam avançado nas tratativas sobre bases salariais e tempo de contrato. Agora, o principal obstáculo passa a ser o acordo entre as duas equipes.



Do lado do Arsenal, a expectativa é de uma nova proposta nas próximas semanas. O clube londrino já apresentou uma oferta considerada insuficiente, e estuda elevar os valores para tentar convencer os dirigentes do rival.

Bruno Guimarães quer conquistar títulos

A vontade de Bruno em deixar o St. James' Park está ligada, principalmente, aos rumos do projeto esportivo do Newcastle. Nas últimas janelas, o clube negociou peças importantes do elenco, o que aumentou a percepção do volante de que será difícil disputar títulos em curto prazo.

Antes mesmo do encerramento da última temporada europeia, o brasileiro conversou com o técnico Eddie Howe para manifestar sua intenção de buscar uma equipe com maiores ambições esportivas. Desde então, deixou a condução das negociações sob responsabilidade de seus empresários.

Volante se destacou nos últimos anos

Contratado pelo Newcastle em 2022, Bruno Guimarães rapidamente se tornou uma das principais referências da equipe. Capitão em diversos momentos, ajudou o clube a conquistar uma Copa da Liga Inglesa e participou de campanhas que garantiram presença na Liga dos Campeões.

Na última temporada, porém, o Newcastle terminou apenas na 12ª colocação da Premier League, cenário que reforçou a intenção do jogador de buscar novos desafios. Enquanto isso, o Arsenal, atual campeão inglês, colocou o volante brasileiro entre seus principais alvos para reforçar o meio-campo.