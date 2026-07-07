Bruno Guimarães assume culpa por pênalti perdido: "Pior dor da minha vida"

Dois dias após amargar a perda de um pênalti na partida decisiva das oitavas de final contra a Noruega, no último domingo, 5, o jogador Bruno Guimarães se pronunciou nas redes sociais.

Em um longo desabafo, o atleta assumiu a responsabilidade pelo resultado, que desclassificou a Seleção Brasileira, e afirmou viver a “pior dor” dos seus 28 anos. Na publicação, Bruno contou ainda que escreveu e apagou a mensagem diversas vezes antes de decidir falar publicamente sobre a derrota.

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“Já escrevi e apaguei tantas e tantas vezes que já perdi as contas. Estive sempre presente por aqui nas vitórias, nada mais justo do que me apresentar e não fugir de falar com vocês na derrota. O futebol, que me deu tudo o que eu tenho, está sendo o responsável por me fazer sentir a pior dor dos meus 28 anos de vida. Perder o pênalti e ser eliminado nas oitavas de final é duro, é sofrido, dói muito, mas será mais um obstáculo para superar", escreveu.

Bruno Guimarães afirmou ainda que pretende superar o momento difícil e relembrou outros obstáculos enfrentados ao longo da trajetória. Segundo o jogador, apesar da tristeza provocada pela eliminação, ele acredita que a dor será superada.

“Eu já passei por tanta coisa que só eu sei… Tenho a certeza de que, por pior que eu esteja me sentindo agora, tudo vai passar.”

Apoio familiar

No desabafo, o jogador também relatou um momento vivido com os filhos após retornar para casa. Segundo Bruno, ao acordar no dia seguinte, foi convidado pelas crianças para jogar futebol.

“O mais louco de tudo isso foi chegar em casa após o dia mais triste da minha vida e a primeira coisa que meus filhos falaram, quando acordei, foi: ‘Papai, vamos jogar bola?’. E aqui eu entendi que, independentemente de dias ruins ou bons, o futebol será sempre o meu grande amor.”

Bruno Guimarães afirmou que pretende passar um período ao lado da família para recuperar as forças e garantiu que ainda mantém vivo o sonho de conquistar títulos com a Seleção Brasileira.

“O sonho não acabou. Ele segue vivo no meu coração e no de milhares de apaixonados pelo nosso país. Tempo agora de refletir, recuperar as minhas forças junto da minha família e voltar ainda mais forte".

Veja abaixo a publicação