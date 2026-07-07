Messi iguala marca histórica de Mbappé e Ronaldo Fenômeno em Copas

Antes mesmo de decidir a classificação da Argentina para as quartas de final, Lionel Messi voltou a escrever mais um capítulo de sua história nas Copas do Mundo. Autor de um dos gols da virada sobre o Egito por 3 a 2, nesta terça-feira, 7, o camisa 10 alcançou mais uma marca expressiva e igualou uma marca que pertencia a Kylian Mbappé e Ronaldo Fenômeno.

Com o gol diante dos egípcios, Messi chegou a oito gols no Mundial, igualando a quantidade marcada por Mbappé na edição de 2022, disputada no Catar, quando o francês terminou como artilheiro do torneio mesmo com o vice-campeonato da França. Antes deles, o último jogador a atingir essa marca havia sido Ronaldo Fenômeno, na campanha do pentacampeonato brasileiro em 2002.

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A barreira dos oito gols em uma única edição de Copa do Mundo é rara e foi alcançada pelos maiores artilheiros de uma edição em apenas oito oportunidades ao longo da história. No entanto, o formato ampliado do Mundial de 2026, realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, aumenta as possibilidades de que esse número seja igualado ou até superado.

Além de Messi, nomes como Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane seguem vivos na disputa pela artilharia da competição e ainda podem alcançar ou ultrapassar a marca nas próximas fases do torneio.

Artilheiros da Copa do Mundo 2026:

1º Lionel Messi | 8 gols em 5 jogos;

2º Haaland | 7 gols em 4 jogos;



3º Kylian Mbappé | 7 gols em 5 jogos;

4º Harry Kane | 6 gols em 5 jogos.

Veja os artilheiros de todas as Copas do Mundo: