Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

ELE NÃO PARA!

Messi iguala marca histórica de Mbappé e Ronaldo Fenômeno em Copas

Camisa 10 da Argentina balançou a rede mais uma vez nesta terça-feira, 7

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Lionel Messi sendo exaltado por jogadores da Argentina
Lionel Messi sendo exaltado por jogadores da Argentina - Foto: Odd Andersen | AFP

Antes mesmo de decidir a classificação da Argentina para as quartas de final, Lionel Messi voltou a escrever mais um capítulo de sua história nas Copas do Mundo. Autor de um dos gols da virada sobre o Egito por 3 a 2, nesta terça-feira, 7, o camisa 10 alcançou mais uma marca expressiva e igualou uma marca que pertencia a Kylian Mbappé e Ronaldo Fenômeno.

Com o gol diante dos egípcios, Messi chegou a oito gols no Mundial, igualando a quantidade marcada por Mbappé na edição de 2022, disputada no Catar, quando o francês terminou como artilheiro do torneio mesmo com o vice-campeonato da França. Antes deles, o último jogador a atingir essa marca havia sido Ronaldo Fenômeno, na campanha do pentacampeonato brasileiro em 2002.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A barreira dos oito gols em uma única edição de Copa do Mundo é rara e foi alcançada pelos maiores artilheiros de uma edição em apenas oito oportunidades ao longo da história. No entanto, o formato ampliado do Mundial de 2026, realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, aumenta as possibilidades de que esse número seja igualado ou até superado.

Leia Também:

NAS QUARTAS!

Em virada épica, Messi faz gol, Argentina vence Egito e se classifica
Em virada épica, Messi faz gol, Argentina vence Egito e se classifica imagem

ACUSAÇÕES

Caso Mbappé: senadora paraguaia faz ameaça e cita prisão de Ronaldinho
Caso Mbappé: senadora paraguaia faz ameaça e cita prisão de Ronaldinho imagem

COPA DO MUNDO

Messi, Mbappe ou Kane? Tudo sobre a corrida histórica pela artilharia
Messi, Mbappe ou Kane? Tudo sobre a corrida histórica pela artilharia imagem

Além de Messi, nomes como Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane seguem vivos na disputa pela artilharia da competição e ainda podem alcançar ou ultrapassar a marca nas próximas fases do torneio.

Artilheiros da Copa do Mundo 2026:

  • 1º Lionel Messi | 8 gols em 5 jogos;
  • 2º Haaland | 7 gols em 4 jogos;
  • 3º Kylian Mbappé | 7 gols em 5 jogos;
  • 4º Harry Kane | 6 gols em 5 jogos.

Veja os artilheiros de todas as Copas do Mundo:

  • Mbappé (2022) | 8 gols;
  • Harry Kane (2018) | 6 gols;
  • James Rodríguez (2014) | 6 gols;
  • Diego Forlán, Sneijder, David Villa e Thomas Muller (2010) | 5 gols;
  • Miroslav Klose (2006) | 5 gols;
  • Ronaldo (2002) | 8 gols;
  • Davor Suker (1998) | 6 gols;
  • Oleg Salenko e Hristo Stoichkov (1994) | 6 gols;
  • Salvatore Schillaci (1990) | 6 gols;
  • Gary Liniker (1986) | 6 gols;
  • Paolo Rossi (1982) | 6 gols;
  • Mario Kempes (1978) | 6 gols;
  • Grzegorz Lato (1974) | 7 gols;
  • Gerd Muller (1970) | 10 gols;
  • Eusébio (1966) | 9 gols;
  • Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Drazan Jerkovic e Valentin Ivanov | 4 gols;
  • Just Fontaine (1958) | 13 gols;
  • Sándor Kocsis (1954) | 11 gols;
  • Ademir de Menezes (1950) | 9 gols;
  • Leônidas da Silva (1938) | 7 gols;
  • Oldrich Nejedly (1934) | 5 gols;
  • Guillermo Stábile (1930) | 8 gols;
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Copa do Mundo 2026 Lionel Messi

Relacionadas

Mais lidas