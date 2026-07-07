ELE NÃO PARA!
Messi iguala marca histórica de Mbappé e Ronaldo Fenômeno em Copas
Camisa 10 da Argentina balançou a rede mais uma vez nesta terça-feira, 7
Antes mesmo de decidir a classificação da Argentina para as quartas de final, Lionel Messi voltou a escrever mais um capítulo de sua história nas Copas do Mundo. Autor de um dos gols da virada sobre o Egito por 3 a 2, nesta terça-feira, 7, o camisa 10 alcançou mais uma marca expressiva e igualou uma marca que pertencia a Kylian Mbappé e Ronaldo Fenômeno.
Com o gol diante dos egípcios, Messi chegou a oito gols no Mundial, igualando a quantidade marcada por Mbappé na edição de 2022, disputada no Catar, quando o francês terminou como artilheiro do torneio mesmo com o vice-campeonato da França. Antes deles, o último jogador a atingir essa marca havia sido Ronaldo Fenômeno, na campanha do pentacampeonato brasileiro em 2002.
A barreira dos oito gols em uma única edição de Copa do Mundo é rara e foi alcançada pelos maiores artilheiros de uma edição em apenas oito oportunidades ao longo da história. No entanto, o formato ampliado do Mundial de 2026, realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, aumenta as possibilidades de que esse número seja igualado ou até superado.
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Além de Messi, nomes como Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane seguem vivos na disputa pela artilharia da competição e ainda podem alcançar ou ultrapassar a marca nas próximas fases do torneio.
Artilheiros da Copa do Mundo 2026:
- 1º Lionel Messi | 8 gols em 5 jogos;
- 2º Haaland | 7 gols em 4 jogos;
- 3º Kylian Mbappé | 7 gols em 5 jogos;
- 4º Harry Kane | 6 gols em 5 jogos.
Veja os artilheiros de todas as Copas do Mundo:
- Mbappé (2022) | 8 gols;
- Harry Kane (2018) | 6 gols;
- James Rodríguez (2014) | 6 gols;
- Diego Forlán, Sneijder, David Villa e Thomas Muller (2010) | 5 gols;
- Miroslav Klose (2006) | 5 gols;
- Ronaldo (2002) | 8 gols;
- Davor Suker (1998) | 6 gols;
- Oleg Salenko e Hristo Stoichkov (1994) | 6 gols;
- Salvatore Schillaci (1990) | 6 gols;
- Gary Liniker (1986) | 6 gols;
- Paolo Rossi (1982) | 6 gols;
- Mario Kempes (1978) | 6 gols;
- Grzegorz Lato (1974) | 7 gols;
- Gerd Muller (1970) | 10 gols;
- Eusébio (1966) | 9 gols;
- Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Drazan Jerkovic e Valentin Ivanov | 4 gols;
- Just Fontaine (1958) | 13 gols;
- Sándor Kocsis (1954) | 11 gols;
- Ademir de Menezes (1950) | 9 gols;
- Leônidas da Silva (1938) | 7 gols;
- Oldrich Nejedly (1934) | 5 gols;
- Guillermo Stábile (1930) | 8 gols;