Gigante global anuncia complexo de R$ 3 bilhões em praia brasileira

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Um dos maiores projetos imobiliários já planejados para o litoral brasileiro será construído na Praia Brava, em Santa Catarina. O World Trade Center (WTC), em parceria com a Construttore Empreendimentos, anunciou um complexo multiuso com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 3 bilhões e cerca de 300 mil metros quadrados de área construída.

O empreendimento reunirá torres residenciais, escritórios, hotel, shopping e espaços voltados para eventos e negócios internacionais. O lançamento está previsto para 2028, enquanto o início das obras deve ocorrer em 2029, após a conclusão do processo de licenciamento.

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Segundo os responsáveis pelo projeto, a construção será realizada por etapas e poderá levar até 15 anos para ser concluída.

Projeto ainda passa por fase de estudos

Apesar do anúncio, o desenho definitivo do complexo ainda está sendo desenvolvido. Os estudos avaliam como serão distribuídas as áreas comerciais, corporativas e residenciais, além da definição da arquitetura do empreendimento.

O que já está confirmado é a construção de uma torre principal, que será o marco visual do projeto.

"Será uma torre WTC icônica", afirmou Daniella Abreu, sócia e presidente do World Trade Center no Sul do Brasil, em Brasília e em Sinop.

As imagens oficiais ainda não foram divulgadas porque o projeto segue em fase de aprovação junto ao poder público.

Complexo quer transformar Praia Brava em polo de negócios

Mais do que um empreendimento imobiliário, o objetivo é criar um centro permanente de negócios no litoral catarinense.

Além das áreas residenciais, o projeto prevê espaços para empresas, hotel, centro de convenções, eventos corporativos, networking e atividades ligadas ao comércio internacional.

A estratégia é ampliar o perfil da Praia Brava, atualmente conhecida principalmente pelos empreendimentos de alto padrão e pelo mercado residencial.

A expectativa do WTC é atrair empresas nacionais e internacionais para a região e consolidar o local como um novo polo corporativo no Sul do país.

Terreno está próximo ao mar

O empreendimento será construído em um dos maiores terrenos ainda disponíveis na Praia Brava. A área fica próxima ao mar, mas não está localizada de frente para a praia.

A aquisição do terreno foi concluída recentemente e antecedeu a parceria entre a Construttore e o World Trade Center. Parte dos recursos para o desenvolvimento deverá ser aportada pelos próprios empreendedores, enquanto outra parcela virá de investidores.

Expansão da marca no Brasil

Presente em mais de 90 países e com operações em mais de 300 cidades, o World Trade Center vem ampliando sua atuação no Brasil nos últimos anos.

Além do tradicional complexo de São Paulo, a marca possui projetos em desenvolvimento em cidades como Brasília, Curitiba, Joinville, Balneário Camboriú, Goiânia, Ribeirão Preto, Uberlândia e Sinop.

Cada empreendimento reúne duas frentes de atuação: o projeto imobiliário e um clube de negócios voltado à realização de eventos, relacionamento empresarial e incentivo ao comércio internacional.

No caso da Praia Brava, o complexo será o maior já planejado pela rede no Brasil e poderá se tornar um novo eixo de desenvolvimento econômico para o litoral catarinense.