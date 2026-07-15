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TURISMO

Viajar ficará mais caro! Taxa de embarque sobe em 14 aeroportos

Reajuste autorizado pela Anac atinge aeroportos de São Paulo e terminais do Programa AmpliAr

Iarla Queiroz
Por
Anac autoriza aumento da taxa de embarque
Anac autoriza aumento da taxa de embarque - Foto: Agência Brasil

Quem pretende viajar de avião nos próximos meses deve preparar o bolso. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou o reajuste das tarifas aeroportuárias em 14 aeroportos brasileiros, incluindo os terminais internacionais de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, além de aeroportos regionais participantes do Programa AmpliAr, entre eles o de Lençóis, na Chapada Diamantina.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira, 13, e atualiza os valores máximos das tarifas cobradas nos aeroportos. As novas tarifas poderão ser aplicadas 30 dias após a divulgação pelas concessionárias responsáveis por cada terminal.

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O que muda para os passageiros?

Na prática, o único valor que afeta diretamente os passageiros é a taxa de embarque, que já vem embutida no preço das passagens aéreas.

Além dela, também foram reajustados os tetos das tarifas de conexão, pouso, permanência, armazenagem e movimentação de cargas. Essas cobranças, no entanto, são destinadas às companhias aéreas e operadores aeroportuários.

Novos valores da taxa de embarque

Os aeroportos terão tarifas diferentes conforme o grupo ao qual pertencem.

Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas)

  • Embarque doméstico: R$ 33,44
  • Embarque internacional: R$ 59,17

Aeroporto Internacional de Guarulhos (São Paulo)

  • Embarque doméstico: R$ 35,75
  • Embarque internacional: R$ 68,61

Demais aeroportos participantes do Programa AmpliAr

  • Embarque doméstico: R$ 48,80
  • Embarque internacional: R$ 86,42

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Aeroporto da Bahia está entre os contemplados

Além de Guarulhos e Viracopos, o reajuste alcança outros 12 aeroportos regionais administrados pelo Programa AmpliAr. Na Bahia, o aumento valerá para o Aeroporto Horácio de Mattos, em Lençóis, principal porta de entrada aérea da Chapada Diamantina, e para o Aeroporto de Paulo Afonso.

Confira a lista completa dos aeroportos incluídos no reajuste:

  • Aeroporto Regional de Canoa Quebrada Dragão do Mar (Aracati-CE);
  • Aeroporto Horácio de Mattos (Lençóis-BA);
  • Aeroporto de Paulo Afonso (BA);
  • Aeroporto de Barreirinhas (MA);
  • Aeroporto de Araripina (PE);
  • Aeroporto de Garanhuns (PE);
  • Aeroporto Santa Magalhães (Serra Talhada-PE);
  • Aeroporto Serra da Capivara (São Raimundo Nonato-PI);
  • Aeroporto de Cacoal (RO);
  • Aeroporto de Vilhena (RO);
  • Aeroporto de Araguaína (TO);
  • Aeroporto de Porto Alegre do Norte (MT).
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