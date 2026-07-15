TURISMO
Viajar ficará mais caro! Taxa de embarque sobe em 14 aeroportos
Reajuste autorizado pela Anac atinge aeroportos de São Paulo e terminais do Programa AmpliAr
Quem pretende viajar de avião nos próximos meses deve preparar o bolso. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou o reajuste das tarifas aeroportuárias em 14 aeroportos brasileiros, incluindo os terminais internacionais de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, além de aeroportos regionais participantes do Programa AmpliAr, entre eles o de Lençóis, na Chapada Diamantina.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira, 13, e atualiza os valores máximos das tarifas cobradas nos aeroportos. As novas tarifas poderão ser aplicadas 30 dias após a divulgação pelas concessionárias responsáveis por cada terminal.
O que muda para os passageiros?
Na prática, o único valor que afeta diretamente os passageiros é a taxa de embarque, que já vem embutida no preço das passagens aéreas.
Além dela, também foram reajustados os tetos das tarifas de conexão, pouso, permanência, armazenagem e movimentação de cargas. Essas cobranças, no entanto, são destinadas às companhias aéreas e operadores aeroportuários.
Novos valores da taxa de embarque
Os aeroportos terão tarifas diferentes conforme o grupo ao qual pertencem.
Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas)
- Embarque doméstico: R$ 33,44
- Embarque internacional: R$ 59,17
Aeroporto Internacional de Guarulhos (São Paulo)
- Embarque doméstico: R$ 35,75
- Embarque internacional: R$ 68,61
Demais aeroportos participantes do Programa AmpliAr
- Embarque doméstico: R$ 48,80
- Embarque internacional: R$ 86,42
Leia Também:
Aeroporto da Bahia está entre os contemplados
Além de Guarulhos e Viracopos, o reajuste alcança outros 12 aeroportos regionais administrados pelo Programa AmpliAr. Na Bahia, o aumento valerá para o Aeroporto Horácio de Mattos, em Lençóis, principal porta de entrada aérea da Chapada Diamantina, e para o Aeroporto de Paulo Afonso.
Confira a lista completa dos aeroportos incluídos no reajuste:
- Aeroporto Regional de Canoa Quebrada Dragão do Mar (Aracati-CE);
- Aeroporto Horácio de Mattos (Lençóis-BA);
- Aeroporto de Paulo Afonso (BA);
- Aeroporto de Barreirinhas (MA);
- Aeroporto de Araripina (PE);
- Aeroporto de Garanhuns (PE);
- Aeroporto Santa Magalhães (Serra Talhada-PE);
- Aeroporto Serra da Capivara (São Raimundo Nonato-PI);
- Aeroporto de Cacoal (RO);
- Aeroporto de Vilhena (RO);
- Aeroporto de Araguaína (TO);
- Aeroporto de Porto Alegre do Norte (MT).