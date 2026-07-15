Viajar ficará mais caro! Taxa de embarque sobe em 14 aeroportos

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Quem pretende viajar de avião nos próximos meses deve preparar o bolso. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou o reajuste das tarifas aeroportuárias em 14 aeroportos brasileiros, incluindo os terminais internacionais de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, além de aeroportos regionais participantes do Programa AmpliAr, entre eles o de Lençóis, na Chapada Diamantina.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira, 13, e atualiza os valores máximos das tarifas cobradas nos aeroportos. As novas tarifas poderão ser aplicadas 30 dias após a divulgação pelas concessionárias responsáveis por cada terminal.

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O que muda para os passageiros?

Na prática, o único valor que afeta diretamente os passageiros é a taxa de embarque, que já vem embutida no preço das passagens aéreas.

Além dela, também foram reajustados os tetos das tarifas de conexão, pouso, permanência, armazenagem e movimentação de cargas. Essas cobranças, no entanto, são destinadas às companhias aéreas e operadores aeroportuários.

Novos valores da taxa de embarque

Os aeroportos terão tarifas diferentes conforme o grupo ao qual pertencem.

Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas)

Embarque doméstico: R$ 33,44

Embarque internacional: R$ 59,17

Aeroporto Internacional de Guarulhos (São Paulo)

Embarque doméstico: R$ 35,75

R$ 35,75 Embarque internacional: R$ 68,61

Demais aeroportos participantes do Programa AmpliAr

Embarque doméstico: R$ 48,80

R$ 48,80 Embarque internacional: R$ 86,42

Aeroporto da Bahia está entre os contemplados



Além de Guarulhos e Viracopos, o reajuste alcança outros 12 aeroportos regionais administrados pelo Programa AmpliAr. Na Bahia, o aumento valerá para o Aeroporto Horácio de Mattos, em Lençóis, principal porta de entrada aérea da Chapada Diamantina, e para o Aeroporto de Paulo Afonso.

Confira a lista completa dos aeroportos incluídos no reajuste: