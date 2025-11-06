Governo brasileiro oferece intercâmbio para servidores públicos

As despesas serão custeadas pelo Banco Mundial - Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Grupo Banco Mundial (WBG, na sigla em inglês) estão oferecendo oportunidades de intercâmbio para quem é servidor público no Brasil.

A parceria oferta cinco vagas para o Global Fellowship Program, que promove intercâmbio para os servidores públicos de países-membros. As oportunidades são para Áustria, Costa do Marfim, Guatemala, Turquia e Ucrânia.

Os editais do processo seletivo podem ser acessados neste link, e as inscrições devem ser feitas até o dia 7 de dezembro. O projeto terá prazo de um ano.

As vagas estão distribuídas em:

2 para especialista em energia, sendo uma na Áustria e outro na Turquia;

2 para especialista em transformação digital, sendo uma na Costa do Marfim e outra na Ucrânia;

1 para oficial de operações em infraestrutura, na Guatemala.

Quem tiver interesse deve realizar a inscrição no canal oficial do Governo Federal, na plataforma SouGov, e acessar a aba "Servidor" e depois "Currículo e Oportunidades". Segundo o MGI, os candidatos devem manter atualizadas suas informações, incluindo formações e trilhas de capacitação já realizadas ao longo da sua trajetória profissional.

Requesitos para intercâmbio

Serão priorizados candidatos com histórico comprovado de destaque e potencial de liderança na sua área de atuação. Também é indispensável a proficiência em inglês e/ou outros idiomas conforme os requisitos específicos de cada vaga:

As vagas de especialista em energia demandam mestrado em ciências, engenharia, economia ou finanças, além de experiência relevante no setor energético, em áreas como eficiência energética, política e regulação do setor, energias renováveis ou integração regional;

demandam mestrado em ciências, engenharia, economia ou finanças, além de experiência relevante no setor energético, em áreas como eficiência energética, política e regulação do setor, energias renováveis ou integração regional; Para as vagas de especialista em transformação digital , os interessados devem ter mestrado ou doutorado em economia, telecomunicações, engenharia, ciência da computação, direito, políticas públicas ou áreas correlatas, com experiência de no mínimo oito anos nas áreas indicadas no edital;

, os interessados devem ter mestrado ou doutorado em economia, telecomunicações, engenharia, ciência da computação, direito, políticas públicas ou áreas correlatas, com experiência de no mínimo oito anos nas áreas indicadas no edital; Na vaga para oficial de operações em infraestrutura , o candidato necessita de proficiência em espanhol, três anos de experiência em setores de infraestrutura (transporte, energia, recursos hídricos, saneamento ou extrativismo), além de conhecimento em financiamentos de projetos e Parcerias Público-Privadas, e familiaridade com leis e regulamentos de compras públicas.

As etapas do processo incluem análise de currículo realizada por uma comissão designada pelo MGI e entrevistas conduzidas pelo Banco Mundial. Não podem participar servidores em estágio probatório.

As despesas serão custeadas pelo Banco Mundial, como passagens, diárias, além de apoio financeiro para acomodação.

A pasta lembra que os servidores selecionados permanecerão vinculados aos seus cargos de origem, preservando seu salário e benefícios. O prazo do programa começa a ser contado a partir da data de publicação do afastamento.

Ao final do programa, o candidato retornará obrigatoriamente à instituição de origem e deverá apresentar um relato ao MGI com informações sobre as ações realizadas, dificuldades encontradas e resultados obtidos.