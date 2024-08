Governo da Bahia quer transformar Terminal de Aratu em porto verde

Reunião com empresas chinesas teve participação de membros da SDE - Foto: Marcos Braga/Ascom SDE

O Terminal Portuário Miguel de Oliveira, localizado no Porto de Aratu, em Candeias, foi motivo de discussão nesta quinta-feira, 22. Durante reunião com empresas chinesas, o secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Angelo Almeida, afirmou sobre a intenção do Governo do Estado em transformar o local em um porto verde. Além do Yantian Port Group, operador do porto de Shenzhen na China, que retorna ao estado depois de dois meses, a comitiva era formada por mais três companhias: Cosco Shipping, BYD Auto e CCCC Water Transportation Consultants. Do lado do governo, estiveram presentes membros da equipe técnica da SDE, Bahiainveste, Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e Codeba - Companhia das Docas do Estado da Bahia.

De acordo com o secretário, 94% da matriz energética da Bahia é limpa e isso denota o quanto o estado está preparado para integrar mundialmente o processo da transição ecológica. “Queremos ter um porto verde, no padrão mundial de liderança neste segmento. Nossa intenção é gerar emprego e renda e o Governo da Bahia não medirá esforços no sentido de construir e colaborar com a construção de um consórcio com o governo e empresas chinesas”, declara.

Leia mais

>>>Governo estuda ter mais de uma empresa gerindo energia elétrica na Bahia

>>>Congresso do Departamento de Imagem Cardiovascular volta à Bahia

>>>Número de furtos de combustíveis em dutos cresce na Bahia, diz Transpetro

“O porto é um dos principais elementos de infraestrutura para o desenvolvimento da economia regional. Nós observamos a economia no entorno do porto para servir a todos, além disso, nos alinhamos com o planejamento do governo para prestar um melhor serviço. Para um porto ser eficiente tem que balancear a saída e a entrada. Queremos ajudar no desenvolvimento da economia regional e tornar esse negócio em um exemplo de parceria entre China e Brasil”, declara Qiao Hongwei, vice-presidente da Shenzhen Port Group.

Ataíde Oliveira, diretor de Administração e Finanças da Bahiainveste, empresa responsável pela modelagem do projeto do terminal privado, afirma que a chegada da BYD é muito mais do que a linha de produção de carros e que compreende a existência de um conjunto de desenvolvimento tanto na parte de indústria, quando de educação e outros setores. “Estamos disponíveis para avançar nos esclarecimentos. Temos total interesse em estabelecer um cronograma de trabalho e compartilhar tudo o que a gente já fez sobre o projeto. Estamos preparados para ajudar a compreender os eventuais obstáculos e a forma de superá-los”.

Ao final da reunião, a comitiva se deslocou para o Terminal Portuário Miguel de Oliveira, onde foi feita uma visita técnica.