PROJETO GRANDIOSO

Governo entrega maior terminal elétrico do país com tecnologia inédita

Estrutura, que reúne carregadores de alta potência, está sendo instalada no BRT de Goiânia

Carla Melo

Por Carla Melo

14/11/2025 - 12:52 h
O projeto integra o pacote de modernização do corredor metropolitano.
O projeto integra o pacote de modernização do corredor metropolitano.

O Brasil está se preparando para entregar o maior terminal de recarga para ônibus elétricos do país, com uma tecnologia inédita de estocagem de energia. A estrutura, que reúne carregadores de alta potência, está sendo instalada no BRT de Goiânia e é celebrada por incluir segurança energética no transporte coletivo nacional.

O projeto, conduzido pela Nansen no Eletroposto Oeste da Metrobus, integra o pacote de modernização do corredor metropolitano. A potência total instalada alcança 6 MVA e permitirá a operação de veículos totalmente elétricos, o que reduz custos operacionais e emissões.

O terminal contará com 23 carregadores de 240 kW, cada um com dois conectores, o que habilita o carregamento simultâneo de 46 ônibus. A adoção desse porte aproxima Goiânia de cidades que já operam sistemas elétricos em larga escala, como Shenzhen, Oslo e Barcelona.

Terminal garante segurança energética

A instalação foi projetada para atender picos de demanda de forma contínua, sem afetar a estabilidade da rede local. O desenho elétrico inclui redundâncias para evitar interrupções na operação diária da frota.

Segundo a Nansen, o objetivo é garantir previsibilidade e segurança energética ao sistema, apoiando a transição para veículos elétricos com infraestrutura robusta e planejamento de longo prazo.

Armazenamento móvel estreia no país e impacta operação

Além dos carregadores fixos, o projeto introduz o primeiro BESS móvel de uso comercial em um corredor de transporte no Brasil. A unidade tem capacidade de 50 kWh e potência de 60 kW, e pode atuar em recargas emergenciais quando houver falhas de abastecimento ou instabilidade na rede.

A solução foi projetada para permitir deslocamento rápido da bateria por diferentes pontos da garagem, ampliando a autonomia do sistema e garantindo suporte a eventuais interrupções no fornecimento tradicional.

Projeto grandioso

O terminal integra o Projeto Nova Anhanguera, que revisa o modelo de circulação do corredor metropolitano, reorganiza linhas e substitui gradualmente a frota movida a diesel. A expectativa é de redução de emissões e menor custo por quilômetro rodado.

A recarga rápida deve permitir maior rotatividade dos veículos, reduzindo o tempo ocioso na garagem. A Metrobus estima que a operação elétrica resulte em economia energética ao longo do ciclo de vida dos ônibus.

x