Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUMMIT MADE IN BAHIA

IA e o futuro dos negócios serão debatidos no Summit de Negócios Made in Bahia

Evento será nos dias 5 e 6 de novembro, em Salvador, e contará com palestra do especialista em transformação digital Andrea Iorio

Redação

Por Redação

13/10/2025 - 11:55 h
Summit de Negócios Made in Bahia
Summit de Negócios Made in Bahia -

O impacto da Inteligência Artificial (IA) no presente e no futuro das empresas será tema de destaque na programação do Summit de Negócios Made in Bahia 2025. O evento acontece nos dias 5 e 6 de novembro, no Centro de Convenções Salvador, e vai contar com palestra do especialista em transformação digital Andrea Iorio.

Autor de best-sellers e um dos principais nomes do país em inovação e liderança digital, Andrea Iorio é referência internacional no tema. Com mais de 200 palestras por ano, o economista conecta tecnologia, comportamento humano e estratégias empresariais, propondo reflexões sobre o papel das soft skills e da inteligência emocional em um mundo cada vez mais automatizado.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Summit de Negócios Made in Bahia recebe presidente da CNI para discutir a indústria baiana no cenário nacional
Summit de Negócios Made in Bahia recebe economista-chefe da XP
Summit de Negócios Made in Bahia destaca o potencial do Turismo como vetor estratégico da economia baiana

De acordo com Tuca Zamaroni, CEO e fundadora da Zum Brazil Eventos, uma das empresas realizadoras do Summit de Negócios Made in Bahia, trazer esse debate para o evento reforça o compromisso do encontro com temas que moldam o futuro dos negócios.

“A tecnologia está transformando a forma como produzimos e nos relacionamos, mas a verdadeira inovação continua nas pessoas. A palestra de Andrea Iorio vai ajudar o público a entender como equilibrar o uso da IA com competências humanas essenciais, como criatividade, empatia e adaptabilidade, que são cada vez mais determinantes para o sucesso empresarial”, destaca Tuca.

Andrea Iorio
Andrea Iorio | Foto: Divulgação

O Summit de Negócios Made in Bahia consolida-se como o principal encontro empresarial do estado. O evento reunirá C-levels, líderes empresariais, investidores e formadores de opinião para debater temas que impactam diretamente o ambiente econômico da Bahia e do país, como economia, tecnologia e inovação, agronegócio, turismo e comunicação.

Realizado pelo Grupo Business Bahia, Zoom Imagem, LIDE Bahia e Zum Brazil Eventos, o Summit tem como propósito conectar setores, impulsionar negócios e fortalecer a economia baiana. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site https://summitmadeinbahia.com.br/ ou pelo link https://www.sympla.com.br/evento/summit-de-negocios/3105679?referrer=www.google.com

Na edição de 2024, o encontro reuniu mais de três mil participantes e consolidou-se como um ambiente de networking, aprendizado e geração de oportunidades. Em 2025, a expectativa é receber cerca de dois mil empresários por dia, reforçando o evento como agenda estratégica do empresariado baiano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia economia Inteligência Artificial Salvador summit de negócios

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Summit de Negócios Made in Bahia
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Summit de Negócios Made in Bahia
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Summit de Negócios Made in Bahia
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Summit de Negócios Made in Bahia
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x