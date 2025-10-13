IA e o futuro dos negócios serão debatidos no Summit de Negócios Made in Bahia

Summit de Negócios Made in Bahia - Foto: Divulgação

O impacto da Inteligência Artificial (IA) no presente e no futuro das empresas será tema de destaque na programação do Summit de Negócios Made in Bahia 2025. O evento acontece nos dias 5 e 6 de novembro, no Centro de Convenções Salvador, e vai contar com palestra do especialista em transformação digital Andrea Iorio.

Autor de best-sellers e um dos principais nomes do país em inovação e liderança digital, Andrea Iorio é referência internacional no tema. Com mais de 200 palestras por ano, o economista conecta tecnologia, comportamento humano e estratégias empresariais, propondo reflexões sobre o papel das soft skills e da inteligência emocional em um mundo cada vez mais automatizado.

De acordo com Tuca Zamaroni, CEO e fundadora da Zum Brazil Eventos, uma das empresas realizadoras do Summit de Negócios Made in Bahia, trazer esse debate para o evento reforça o compromisso do encontro com temas que moldam o futuro dos negócios.

“A tecnologia está transformando a forma como produzimos e nos relacionamos, mas a verdadeira inovação continua nas pessoas. A palestra de Andrea Iorio vai ajudar o público a entender como equilibrar o uso da IA com competências humanas essenciais, como criatividade, empatia e adaptabilidade, que são cada vez mais determinantes para o sucesso empresarial”, destaca Tuca.

Andrea Iorio | Foto: Divulgação

O Summit de Negócios Made in Bahia consolida-se como o principal encontro empresarial do estado. O evento reunirá C-levels, líderes empresariais, investidores e formadores de opinião para debater temas que impactam diretamente o ambiente econômico da Bahia e do país, como economia, tecnologia e inovação, agronegócio, turismo e comunicação.

Realizado pelo Grupo Business Bahia, Zoom Imagem, LIDE Bahia e Zum Brazil Eventos, o Summit tem como propósito conectar setores, impulsionar negócios e fortalecer a economia baiana. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site https://summitmadeinbahia.com.br/ ou pelo link https://www.sympla.com.br/evento/summit-de-negocios/3105679?referrer=www.google.com

Na edição de 2024, o encontro reuniu mais de três mil participantes e consolidou-se como um ambiente de networking, aprendizado e geração de oportunidades. Em 2025, a expectativa é receber cerca de dois mil empresários por dia, reforçando o evento como agenda estratégica do empresariado baiano.