Idosos compõem o grupo mais vulnerável financeiramente no Brasil

Um estudo do Raio X do Investidor Brasileiro, em parceria com o Datafolha, mostrou que 65% das pessoas nascidas entre 1946 e 1964, consideradas da geração Boomers, não utilizam ou não conhecem nenhum produto de investimento.

A pesquisa, feita pela ANBIMA, também mostra que o planejamento a longo prazo também é limitado no país, apenas 16% da população já começou a guardar dinheiro para a aposentadoria.

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Com o recorte geracional desde dado, o cenário fica ainda mais crítico, 62% dos mais velhos afirmam não guardar dinheiro de forma alguma. Essa distância entre os grupos revela não apenas comportamentos distintos, mas também níveis diferentes de preparação para o futuro.

Com isso, milhões de brasileiros podem chegar à velhice dependendo quase exclusivamente da previdência pública, cenário que contribui para a manutenção de um ciclo de vulnerabilidade financeira.

O levantamento ainda mostra uma quebra de padrão importante. Enquanto os jovens estão investindo de forma mais diversificada e estruturada, os mais velhos seguem mais vulneráveis financeiramente. A diferença não é apenas de comportamento, mas de preparo para o futuro.

As pessoas mais jovens, da geração Millennials, nascidas entre 1981 e 1996, e as da Geração Z, nascidas entre 1997 e 2010, possuem mais opções de carteira e presença consistente de reserva de emergência,

O estudo também evidencia desafios estruturais no país: apenas 36% da população brasileira é considerada investidora, enquanto os outros 64% ainda estão fora do mercado financeiro. Para especialistas, o cenário merece atenção principalmente pelos impactos que pode gerar no planejamento financeiro de longo prazo.

“Estamos diante de uma inversão relevante. Tradicionalmente, esperaríamos que as gerações mais velhas estivessem mais preparadas financeiramente, mas o que os dados mostram é o contrário: elas são hoje as mais vulneráveis. Isso acende um alerta importante sobre planejamento de longo prazo no Brasil”, diz Rodrigo Icó, líder da XP na Bahia.

Ele destaca ainda que a troca entre gerações pode ser um caminho estratégico. “Existe uma oportunidade clara de aprendizado mútuo. Os mais jovens podem aprender sobre disciplina e visão de longo prazo, enquanto os mais velhos podem se beneficiar da diversificação e do conhecimento sobre o uso de novas ferramentas. Quando essa troca acontece dentro das famílias, o impacto é muito poderoso.”

A diferença no comportamento financeiro entre as gerações vai além do cenário atual e aponta para desafios que o Brasil poderá enfrentar nos próximos anos. Nesse contexto, ampliar o acesso à informação e estimular o planejamento financeiro são caminhos importantes para reduzir essa desigualdade e preparar a população para o futuro.

A importância da troca entre as gerações

O diálogo entre diferentes gerações pode fortalecer a educação financeira dentro das famílias e tornar o planejamento mais estruturado. Quando há troca de experiências, cada grupo contribui com conhecimentos e habilidades diferentes.

Os mais jovens, por exemplo, costumam ter maior familiaridade com plataformas digitais e acesso a informações, o que pode facilitar a aproximação de pais e avós com o universo dos investimentos.

Já as gerações mais velhas podem compartilhar experiência, disciplina financeira e controle de gastos, aspectos importantes para manter uma estratégia de investimentos no longo prazo.

Essa troca também pode ajudar nas decisões relacionadas à aposentadoria, sucessão e investimentos, tornando o planejamento familiar mais organizado e reduzindo riscos.

Com isso, o intercâmbio de conhecimentos entre gerações contribui para ampliar a educação financeira dentro de casa e construir hábitos mais consistentes para o futuro.

Confira dicas de organização financeira para todas as gerações

Para Rodrigo Icó, o cenário exige ação prática de como diferentes gerações podem se preparar melhor financeiramente: