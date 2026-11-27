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A atividade econômica da capital baiana registrou desaceleração na passagem de agosto para setembro de 2026. De acordo com o Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-SSA), calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o indicador apresentou retração de 2,6% na série com ajuste sazonal.

Na comparação direta com setembro de 2025, o recuo foi mais brando, de 0,2%. Apesar do resultado mensal negativo, o balanço de longo prazo permanece no campo positivo: nos nove primeiros meses de 2026, a economia soteropolitana acumula crescimento de 4,8%, enquanto a expansão nos últimos 12 meses atingiu 4,2%.

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Transporte e atividade portuária puxaram a retração

Com base no comparativo entre setembro e agosto, quatro das seis variáveis monitoradas pela SEI registraram desempenho negativo e determinaram a queda do índice geral:

Passageiros de ônibus urbanos: -6,9% (maior retração entre os componentes);

-6,9% (maior retração entre os componentes); Carga portuária: -5,8%;

-5,8%; Passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador: -2,0%;

-2,0%; Passageiros de ônibus intermunicipais: -1,4%.

Na contramão da queda, apenas dois indicadores encerraram o mês com saldo positivo na capital: o consumo de combustíveis, que avançou 2,2%, e o consumo de energia elétrica, com leve alta de 0,2%.