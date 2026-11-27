RETRAÇÃO
Índice de Movimentação Econômica de Salvador recua 2,6% em setembro, aponta SEI
Queda no fluxo de passageiros de ônibus urbanos (-6,9%) e na carga portuária (-5,8%) pressionou o indicador mensal
A atividade econômica da capital baiana registrou desaceleração na passagem de agosto para setembro de 2026. De acordo com o Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-SSA), calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o indicador apresentou retração de 2,6% na série com ajuste sazonal.
Na comparação direta com setembro de 2025, o recuo foi mais brando, de 0,2%. Apesar do resultado mensal negativo, o balanço de longo prazo permanece no campo positivo: nos nove primeiros meses de 2026, a economia soteropolitana acumula crescimento de 4,8%, enquanto a expansão nos últimos 12 meses atingiu 4,2%.
Transporte e atividade portuária puxaram a retração
Com base no comparativo entre setembro e agosto, quatro das seis variáveis monitoradas pela SEI registraram desempenho negativo e determinaram a queda do índice geral:
- Passageiros de ônibus urbanos: -6,9% (maior retração entre os componentes);
- Carga portuária: -5,8%;
- Passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador: -2,0%;
- Passageiros de ônibus intermunicipais: -1,4%.
Na contramão da queda, apenas dois indicadores encerraram o mês com saldo positivo na capital: o consumo de combustíveis, que avançou 2,2%, e o consumo de energia elétrica, com leve alta de 0,2%.