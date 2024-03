Iniciativas promovem capacitação, financiamento e apoio às mulheres | A TARDE

Para contribuir com a redução das desigualdades de gênero no mercado de trabalho na Bahia, a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) do Estado passou a disponibilizar, há pouco menos de um ano, a primeira linha de crédito exclusiva para o público feminino: o CrediBahia Mulher.

O programa oferece a menor taxa de juros do mercado, de 1,8% ao mês, com contratação inicial de até R$ 5 mil, podendo chegar a R$ 21 mil nas operações subsequentes. O prazo de pagamento é de até 24 meses, com carência de seis meses para começar a quitar as mensalidades.

De acordo com o titular da Setre, Davidson Magalhães, até o final de fevereiro, foram assinados 5.718 contratos com mulheres, envolvendo mais de R$ 39 milhões em recursos públicos, principalmente para capital de giro (93,09%), mas também para investimentos fixo e misto. Isto beneficiou majoritariamente o mercado informal (80,25%), e 19,75% do formal, distribuído por 60,58% de mulheres com o ensino médio completo, seguido daquelas que têm nível de Mestrado (13,58%) e ensino médio incompleto (8,34%).

Irinalva Pereira dos Santos de Jesus, 49 anos, dona de um microempreendimento no ramo de entrega de pizzas e lanches no bairro de Marechal Rondon, em Salvador, avalia que o CrediBahia Mulher "deu uma chance para alavancar os negócios”.

“Estou ampliando o meu empreendimento e, com esse dinheiro, investi em insumos e microondas. E a ideia é ampliar mais, preciso comprar máquinas, batedeiras grandes, liquidificadores, amassadeiras. Preciso investir um pouco mais, com balcões, embalagens e tudo mais. E a matéria-prima que não pode faltar, o queijo, muita farinha, presunto, calabresa e muito mais”. Ela conseguiu um empréstimo de R$ 4,4 mil.

Irinalva acredita que a linha de crédito específica para mulheres dá condições de crescimento para esta fatia da população. “Primeiro, a porcentagem de juros que baixou para 1,8% e poderei pegar mais dinheiro. Também o prazo de pagamento das parcelas ajuda. Deu para nós uma condição melhor”, disse a empreendedora.

Comércio varejista

A maior parte dos empreendimentos financiados e negócios liderados por mulheres tem sido no comércio varejista de mercadorias em geral, predominantemente alimentos em minimercados, mercearias e armazéns. “Isso demonstra como havia uma grande carência de apoio financeiro, principalmente para as mulheres da economia popular. Mostra também a força do empreendedorismo feminino baiano e o tamanho da importância deste programa”, declarou Davidson Magalhães.

Somado ao crédito facilitado, a secretaria também tem outras iniciativas para o fomento à inserção das mulheres no mercado de trabalho, a exemplo das políticas de fortalecimento da qualificação profissional para a população feminina, conforme explicou o titular da Setre.

São ofertadas centenas de cursos gratuitos profissionalizantes para qualificar as mulheres para disputar uma vaga no mercado de trabalho e para empreender no seu próprio negócio, além da entrega de equipamentos, como máquinas de costura, computadores e acessórios para a fabricação de produtos digitais, sistemas de irrigação para mulheres da agricultura familiar e quilombolas, máquinas para cozinha industrial, dentre outros.

“A Setre tem incentivado bastante a participação das mulheres no mercado de trabalho, além de combater a discriminação de gênero e o tratamento diferenciado entre homens e mulheres. Lutamos para conquistar salários iguais para as mulheres, que têm um papel muito importante na economia. Mas nós ainda precisamos superar muitas limitações do mercado de trabalho em relação às mulheres”, disse o secretário, que também é economista.

Para Magalhães, primeiro é necessário fazer uma política de conscientização para combater o preconceito contra as mulheres sob todos os aspectos, além de gerar uma escala de oportunidades para elas, que é fundamental.

Além disso, em 2023, na Bahia, foram criadas cerca de 30 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada para as mulheres e aproximadamente 42 mil postos para os homens, segundo dados do Ministério do Trabalho.

Programa Sebrae Delas fortalece competências técnicas e emocionais

O programa Sebrae Delas – Desenvolvendo empreendedoras e líderes apaixonadas pelo sucesso -, do Sebrae, é voltado às mulheres que querem abrir o próprio negócio e às micro e pequenas empresárias. O programa incentiva, apoia e fortalece o empreendedorismo feminino, além de acompanhar de perto o desempenho dos negócios.

O Sebrae Delas também oferece meios para que elas possam potencializar os negócios e o próprio comportamento empreendedor, através da profissionalização das práticas empresariais que valorizem as competências.

Segundo a gestora do programa na Bahia, Rosângela Gonçalves, um dos pilares é fortalecer as competências socioemocionais das mulheres. “O cenário machista em que vivemos desestimula as mulheres a empreender. Elas entendem que não são capazes e realmente não se sentem capazes. Há um espaço muito importante para a gente atuar”, afirmou.

Além da oferta de qualificação, com cursos gerenciais, de marketing, de finanças, de criatividade, de marca pessoal e de uma ampla formação, o projeto do Sebrae ensina as mulheres a terem uma visão profissional do negócio.

“O diferencial é que elas passam a se entender e a se olhar como empresárias que contribuem com a economia do país. Vamos aflorando uma postura mais profissional para elas galgarem um lugar no mercado e terem uma postura de líder dentro do próprio negócio”, explicou a gestora.

De acordo com Rosângela, o Sebrae acredita na força do empreendedorismo feminino e também busca conectar as mulheres em uma grande rede de apoio através de encontros e eventos, mostrando a história de empreendedoras que possam inspirar as demais. “Quando a gente aproxima as mulheres, elas se fortalecem, e uma ajuda a outra nas suas competências. Juntas, elas vão mais longe”, defende.

Faz parte do Sebrae Delas o Kit Mulher.com, que tem 28 ferramentas para ajudar as mulheres a gerir não só a empresa, mas também a própria vida. “As mulheres têm que lidar com o machismo e o racismo estrutural, e com todas as questões do empreendedorismo. Então, a gente as qualifica com a oferta gratuita de cursos, palestras, oficinas e workshops, que trabalham as mais diversas competências técnicas e socioemocionais”.

Rosângela celebra cada iniciativa e cada conquista das mulheres, mas acredita que tudo poderia ser mais rápido se houvesse mais mulheres nos espaços de decisão. Ela aposta na nova geração que vem por aí. “Há muito o que se refletir, e não só no Dia das Mulheres. Precisamos que esse olhar perdure durante o ano todo”.

