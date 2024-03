Mulher, seja protagonista da sua própria história | A TARDE

Eu tinha um sonho, que era mais do que apenas atravessar distâncias imensas no mar ou me tornar a primeira mulher a fazer esse tipo de travessia. Era ter histórias incríveis para contar para meus netos no futuro. Ao longo de 11 anos como engenheira de processos na Unidade PE3 da Braskem, em Camaçari, aprendi a importância da criatividade, do trabalho em equipe e do planejamento para se alcançar metas. Esses aprendizados não apenas moldaram minha carreira, mas também me prepararam para desafios ainda maiores. Em 2020, me tornei ultramaratonista.

As ultramaratonas, travessias acima de 15 km, representam muito mais do que simplesmente nadar por longas distâncias. Elas exigem análise de riscos, planejamento meticuloso e uma determinação inabalável, conhecimento que desenvolvi ao longo da minha profissão. A minha experiência na indústria foi fundamental para concluir a travessia de 60 km entre Salvador e Morro de São Paulo, um marco em minha jornada. O planejamento prévio me permitiu não apenas cumprir meu programa de treinamentos, como também analisar as correntes de vento que enfrentaria e os riscos aos quais estaria sujeita, como um ataque de águas-vivas, que poderia ser fatal.

Para minimizar esses riscos, consideramos um barco pesqueiro que me guiaria durante todo o percurso, uma lancha rápida à disposição e toda logística em terra firma para ser socorrida prontamente caso precisasse. Cada momento da travessia, que durou quase 24 horas ininterruptas, foi marcado pelo apoio inabalável da minha equipe composta por 18 pessoas e pela presença amorosa da minha família.

Meus dois filhos, parceiros nessa jornada, são minha fonte constante de inspiração. Eles me lembram todos os dias que o verdadeiro significado da vida está nas histórias que compartilhamos e nas conexões que cultivamos. Sei que equilibrar família, trabalho e paixões pessoais não é tarefa fácil. Mas cada braçada, cada treino é uma afirmação do poder da disciplina e amor pela vida.

Minha próxima meta é nadar os sete oceanos, um desafio que poucos ousam enfrentar. Mas não é apenas sobre as conquistas pessoais, é sobre o poder de inspirar os outros a seguirem seus sonhos, a superarem seus próprios limites. Ao olhar para trás, percebo que o inacreditável só acontece quando ousamos tentar. E é essa consciência da nossa verdade interior que nos capacita a alcançar o extraordinário.

Portanto, no mês em que se comemora o Dia da Mulher, 8 de março, espero que você, mulher, reflita e seja protagonista da sua própria vida - não tema os desafios. Com determinação e coragem, podemos transformar nossos sonhos em realidade. E que cada braçada da jornada seja uma inspiração para todas nós, rumo ao infinito mar de possibilidades.

*Alessandra Melo éEngenheira da Braskem, ultramaratonista aquática e mãe

