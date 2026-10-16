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'TERRITÓRIOS EM REDE'

Inscrições abertas para mentoria gratuita de ONGs em Salvador

Iniciativa oferece 14 meses de mentoria e capacitação gratuita para organizações da sociedade civil

Jair Mendonça Jr
Por
Imagem ilustrativa da imagem Inscrições abertas para mentoria gratuita de ONGs em Salvador
Foto: Divulgação Hospital Israelita Albert Einstein

O Hospital Israelita Albert Einstein e o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) abriram inscrições para o programa 'Territórios em Rede'.

A iniciativa oferece 14 meses de mentoria e capacitação gratuita para organizações da sociedade civil que atuam no bairro do Cabula e no entorno, em Salvador. As inscrições são gratuitas e permanecem abertas até 30 de outubro pelo site do IDIS.

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O programa selecionará até 18 organizações de base comunitária distribuídas em cinco territórios do Brasil. A região do Cabula é a única contemplada fora do estado de São Paulo.

Área de abragência

A área de abrangência em Salvador inclui os bairros Engomadeira, Resgate, Narandiba, Saboeiro, Doron, Cabula VI, São Gonçalo do Retiro, Barreiras, Beiru/Tancredo Neves e Pernambués.

Ações e capacitações previstas

Instituições selecionadas receberão diversas mentorias
Instituições selecionadas receberão diversas mentorias - Foto: Magnific

Durante os 14 meses de duração, as instituições selecionadas receberão:

  • Mentorias individualizadas.
  • Capacitações em gestão, planejamento, comunicação e captação de recursos.
  • Suporte técnico para a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Institucional.
  • Atividades de integração entre lideranças de diferentes territórios para troca de experiências.

Segundo Roger Monteiro, diretor do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, o objetivo do programa é fornecer estrutura de gestão e planejamento para organizações que já atuam nas comunidades, visando a continuidade e a expansão dos projetos.

"Ninguém promove mudanças relevantes sozinho. Apoiar iniciativas que já atuam junto às diferentes populações e que conhecem suas necessidades, é fundamental. O 'Territórios em Rede' busca ampliar conexões, fortalecer capacidades e contribuir para que esse trabalho alcance ainda mais pessoas.", garante Roger Monteiro, diretor do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia.

Ainda segundo Monteiro, "a iniciativa reforça o compromisso do Einstein com o desenvolvimento dos territórios onde atua e com as comunidades do entorno, completa.

Requisitos de participação

Para se inscrever, as entidades devem preencher os seguintes critérios

  • Possuir CNPJ ativo há pelo menos um ano.
  • Ter estatuto registrado.
  • Comprovar atuação nos últimos 12 meses nas áreas de saúde, educação ou inclusão produtiva.
  • Atuar nos bairros contemplados.
  • Indicar dois representantes para acompanhar as atividades.
  • Dispor de acesso à internet.

Serviço

  • Programa: Territórios em Rede
  • Custo: Gratuito
  • Prazo de inscrição: Até 30 de outubro
  • Inscrições: No site

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Tags

Hospital Israelita Albert Einstein Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social Mentoria

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