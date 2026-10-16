'TERRITÓRIOS EM REDE'
Inscrições abertas para mentoria gratuita de ONGs em Salvador
Iniciativa oferece 14 meses de mentoria e capacitação gratuita para organizações da sociedade civil
O Hospital Israelita Albert Einstein e o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) abriram inscrições para o programa 'Territórios em Rede'.
A iniciativa oferece 14 meses de mentoria e capacitação gratuita para organizações da sociedade civil que atuam no bairro do Cabula e no entorno, em Salvador. As inscrições são gratuitas e permanecem abertas até 30 de outubro pelo site do IDIS.
O programa selecionará até 18 organizações de base comunitária distribuídas em cinco territórios do Brasil. A região do Cabula é a única contemplada fora do estado de São Paulo.
Área de abragência
A área de abrangência em Salvador inclui os bairros Engomadeira, Resgate, Narandiba, Saboeiro, Doron, Cabula VI, São Gonçalo do Retiro, Barreiras, Beiru/Tancredo Neves e Pernambués.
Ações e capacitações previstas
Durante os 14 meses de duração, as instituições selecionadas receberão:
- Mentorias individualizadas.
- Capacitações em gestão, planejamento, comunicação e captação de recursos.
- Suporte técnico para a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Institucional.
- Atividades de integração entre lideranças de diferentes territórios para troca de experiências.
Segundo Roger Monteiro, diretor do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, o objetivo do programa é fornecer estrutura de gestão e planejamento para organizações que já atuam nas comunidades, visando a continuidade e a expansão dos projetos.
"Ninguém promove mudanças relevantes sozinho. Apoiar iniciativas que já atuam junto às diferentes populações e que conhecem suas necessidades, é fundamental. O 'Territórios em Rede' busca ampliar conexões, fortalecer capacidades e contribuir para que esse trabalho alcance ainda mais pessoas.", garante Roger Monteiro, diretor do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia.
Ainda segundo Monteiro, "a iniciativa reforça o compromisso do Einstein com o desenvolvimento dos territórios onde atua e com as comunidades do entorno, completa.
Requisitos de participação
Para se inscrever, as entidades devem preencher os seguintes critérios
- Possuir CNPJ ativo há pelo menos um ano.
- Ter estatuto registrado.
- Comprovar atuação nos últimos 12 meses nas áreas de saúde, educação ou inclusão produtiva.
- Atuar nos bairros contemplados.
- Indicar dois representantes para acompanhar as atividades.
- Dispor de acesso à internet.
Serviço
- Programa: Territórios em Rede
- Custo: Gratuito
- Prazo de inscrição: Até 30 de outubro
- Inscrições: No site