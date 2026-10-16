Inscrições abertas para mentoria gratuita de ONGs em Salvador

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O Hospital Israelita Albert Einstein e o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) abriram inscrições para o programa 'Territórios em Rede'.

A iniciativa oferece 14 meses de mentoria e capacitação gratuita para organizações da sociedade civil que atuam no bairro do Cabula e no entorno, em Salvador. As inscrições são gratuitas e permanecem abertas até 30 de outubro pelo site do IDIS.

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O programa selecionará até 18 organizações de base comunitária distribuídas em cinco territórios do Brasil. A região do Cabula é a única contemplada fora do estado de São Paulo.

Área de abragência

A área de abrangência em Salvador inclui os bairros Engomadeira, Resgate, Narandiba, Saboeiro, Doron, Cabula VI, São Gonçalo do Retiro, Barreiras, Beiru/Tancredo Neves e Pernambués.

Ações e capacitações previstas

Instituições selecionadas receberão diversas mentorias - Foto: Magnific

Durante os 14 meses de duração, as instituições selecionadas receberão:

Mentorias individualizadas.

individualizadas. Capacitações em gestão , planejamento , comunicação e c aptação de recursos.

Suporte técnico para a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Institucional.

para a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Institucional. Atividades de integração entre lideranças de diferentes territórios para troca de experiências.

Segundo Roger Monteiro, diretor do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, o objetivo do programa é fornecer estrutura de gestão e planejamento para organizações que já atuam nas comunidades, visando a continuidade e a expansão dos projetos.

"Ninguém promove mudanças relevantes sozinho. Apoiar iniciativas que já atuam junto às diferentes populações e que conhecem suas necessidades, é fundamental. O 'Territórios em Rede' busca ampliar conexões, fortalecer capacidades e contribuir para que esse trabalho alcance ainda mais pessoas.", garante Roger Monteiro, diretor do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia.

Ainda segundo Monteiro, "a iniciativa reforça o compromisso do Einstein com o desenvolvimento dos territórios onde atua e com as comunidades do entorno, completa.

Requisitos de participação

Para se inscrever, as entidades devem preencher os seguintes critérios

Possuir CNPJ ativo há pelo menos um ano.

há pelo menos um ano. Ter estatuto registrado .

. Comprovar atuação nos últimos 12 meses nas áreas de saúde, educação ou inclusão produtiva.

atuação nos últimos 12 meses nas áreas de saúde, educação ou inclusão produtiva. Atuar nos bairros contemplados .

. Indicar dois representantes para acompanhar as atividades.

para acompanhar as atividades. Dispor de acesso à internet .

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