Investir no CDI é seguro? Economista de empresa global faz alerta

Caio Megale deu dicas de como investir com segurança - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale, falou em entrevista ao Portal A TARDE sobre a economia brasileira e como investir com segurança. Megale é um dos palestrantes no Summit de Negócios Made in Bahia, que acontece no Centro de Convenções, nesta quinta-feira, 6.

"O crédito na economia brasileira cresceu muito nos últimos anos e a renda continua boa. O mercado de trabalho está forte, a gente está vendo transferências do governo, programas novos do governo que devem dar alguma sustentação para a renda e para o consumo mais adiante", disse Megale. No entanto, ele recomenda cautela e equilíbrio entre renda e crédito.

Megale deu dicas de como investir com segurança, principalmente para quem nunca se aventurou na área. "A desoneração do imposto vai te dar uma renda permanente. O ideal é não traduzir esse 'dinheirinho' todo para consumo, guarda uma parte e faz o investimento em renda fixa", recomendou.

Sobre o CDI, Megale respondeu que é a forma mais segura de investimento. "Não necessariamente é melhor, depende do nível de taxa de juros, depende da oportunidade em outros mercados", pontua.

Para quem ganha R$ 5 mil e gasta R$ 3 mil com despesas fixas, Megale recomendou: "Coloque os R$ 2 mil restantes no CDI. O CDI hoje tem um retorno bem atraente e é uma forma de você garantir uma poupança com menos risco".

O Summit de Negócios Made in Bahia 2025 segue até quinta-feira, 6, com painéis e debates de inovação, crédito, turismo, educação, infraestrutura e tecnologia. O evento é realizado pelo Grupo Business Bahia, Zoom Imagem, Lide Bahia e Zum Brazil, com patrocínio da Prefeitura de Salvador, Banco do Nordeste e Governo Federal.

