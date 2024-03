IPCA-15 da Região Metropolitana de Salvador fica em 0,90% em fevereiro | A TARDE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) na Região Metropolitana de Salvador (RMS) ficou 0,90% em fevereiro. O IPCA-15, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), funciona como uma prévia da inflação oficial do mês, refletindo os preços coletados entre 16 de janeiro a 15 de fevereiro.

É o menor registro para o mês de fevereiro, em três anos, desde 2021, que foi de 0,67%. O IPCA deste mês apresentou crescimento em relação ao verificado em janeiro (0,35%) e ficou acima do índice nacional (0,78%).

A prévia da inflação de fevereiro na RM Salvador foi a quarta mais alta entre as 11 localidades pesquisadas, abaixo apenas do verificado no município de Goiânia (1,07%) e nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte (1,02%) e São Paulo (0,93%).

Todas as áreas tiveram aumento médio dos preços em fevereiro. A RM Salvador acumula alta de 1,25% nos dois primeiros meses de 2024. No acumulado nos 12 meses encerrados em fevereiro, o IPCA-15 da RMS está em 3,67% e é o 2º menor do país, seguindo abaixo do indicador nacional (4,49%).

O IPCA-15 de fevereiro na Região Metropolitana de Salvador foi puxada pela educação (6,08%) e pela alimentação (1,11%). É em fevereiro que o IBGE capta a maior parte dos aumentos nas mensalidades escolares, por isso, os gastos com educação tradicionalmente têm impacto importante nos índices de inflação do mês (IPCA-15 e IPCA).

A tendência se manteve em 2024 e, embora o aumento neste ano tenha ficado um pouco abaixo do verificado em 2023 (6,26%), foi o segundo mais elevado em sete anos, desde 2017 (quando a alta do grupo educação havia sido de 7,50%, na RM Salvador).

A alimentação, o conjunto de despesas que mais pesam nos orçamentos das famílias da RMS e, logo, na composição do IPCA-15 também impactaram no resultado. Cereais, leguminosas e oleaginosas (7,29%) como o arroz (8,00%); tubérculos, raízes e legumes (6,91%) como a cenoura (41,54%, maior aumento dentre todos os produtos e serviços pesquisados mensalmente); e frutas (0,85%) como a banana-prata (9,21%) foram alguns dos produtos que mais influenciaram no resultado dos alimentos.