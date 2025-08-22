ECONOMIA
IR 2025: consulta ao 4º lote da restituição é liberada nesta sexta
Cerca de 1,9 milhão de contribuintes receberão R$ 2,92 bilhões
Por Redação e Agência Brasil
A partir das 10h desta sexta-feira, 22, a Receita Federal liberará a consulta ao quarto dos cinco lotes de restituição de 2025. Cerca de 1,9 milhão de contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física deste ano acertarão as contas com o Leão. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.
Ao todo, 1.884.035 contribuintes receberão R$ 2,92 bilhões. A maior parte do valor, informou o Fisco, irá para contribuintes sem prioridade no reembolso, que declararam perto do fim do prazo.
As restituições estão distribuídas da seguinte forma:
- 1.454.509 contribuintes sem prioridade;
- 312.915 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;
- 72.434 contribuintes de 60 a 79 anos;
- 22.841 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;
- 13.515 contribuintes acima de 80 anos;
- 7.821 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.
Embora não tenham prioridade por lei, os contribuintes que usaram dois procedimentos em conjunto, pré-preenchida e Pix, passaram a ter prioridade no recebimento da restituição neste ano. No entanto, a maior parte das restituições a esse público foi paga nos três lotes anteriores.
Como consultar
Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.
Pagamento
O pagamento será feito em 29 de agosto, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) <https://cav.receita.fazenda.gov.br/> e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.
