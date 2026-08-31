Novo leilão Casas Bahia tem fogão, lava e seca e ar-condicionado a partir de R$ 551

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Casas Bahia realiza leilão extrajudicial com 330 lotes de eletrodomésticos. O evento K-3001 ocorre em 4 de setembro, às 15h, por meio da plataforma digital Kwara.

O catálogo reúne produtos com lances iniciais inferiores aos valores de referência de mercado. A relação de itens e preços compreende:

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dois fogões : lance inicial a partir de R$ 551 (valor de referência reduzido em 68%).

: lance inicial a partir de R$ 551 (valor de referência reduzido em 68%). Lava e seca LG VC4 CV5014WC4 : lance inicial de R$ 1.759 (valor de referência de R$ 3.396,97).

: lance inicial de R$ 1.759 (valor de referência de R$ 3.396,97). Ar-condicionado Split LG S3-Q12JA31K : lance inicial de R$ 1.577 (valor de referência de R$ 2.415,28).

: lance inicial de R$ 1.577 (valor de referência de R$ 2.415,28). Refrigerador Brastemp BRO85ME : lance inicial de R$ 2.722 (valor de referência de R$ 4.951,93).

O comprador acumula custos operacionais sobre o lance vencedor, compostos por taxa de comissão de 5% para o leiloeiro e 15% referentes a despesas administrativas.

Os lotes ficam localizados em Jundiaí, São Paulo. A venda ocorre sem garantia de funcionamento ou possibilidade de troca. O arrematante assume os custos e a logística de retirada após agendamento prévio.

O cadastro no portal do leilão e a solicitação de habilitação devem ocorrer com antecedência mínima de uma hora do início da disputa.