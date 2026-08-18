Leilão de eletrodomésticos da Casas Bahia: vale a pena o risco?

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O leilão de eletrodomésticos provenientes de logística reversa de grandes varejistas movimenta lotes com valores iniciais abaixo dos praticados no mercado. Consumidores interessados em adquirir geladeiras, fogões e lavadoras por meio dessa modalidade precisam realizar cálculos antes de efetivar o lance para evitar prejuízos financeiros.

O que considerar antes da oferta

Produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram - Foto: Reprodução internet

A compra em leilão não segue as mesmas diretrizes do Código de Defesa do Consumidor aplicadas ao varejo tradicional. Os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram.

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Custos operacionais : o valor do lance não é o preço final. É necessário incluir a comissão do leiloeiro (geralmente 5%), taxas administrativas (frequentemente 15%) e gastos com frete ou retirada presencial.

: o valor do lance não é o preço final. É necessário incluir a comissão do leiloeiro (geralmente 5%), taxas administrativas (frequentemente 15%) e gastos com frete ou retirada presencial. Logística reversa : itens provenientes desse sistema podem apresentar avarias, ausência de componentes ou defeitos de funcionamento. Algumas peças são classificadas apenas como sucata.

: itens provenientes desse sistema podem apresentar avarias, ausência de componentes ou defeitos de funcionamento. Algumas peças são classificadas apenas como sucata. Edital de venda : a leitura integral do edital é obrigatória. O documento especifica as condições de cada lote, o local de retirada e os procedimentos para habilitação.

: a leitura integral do edital é obrigatória. O documento especifica as condições de cada lote, o local de retirada e os procedimentos para habilitação. Visitação presencial : o edital indica se há possibilidade de vistoria técnica. Fotos disponibilizadas nos sites servem apenas como referência visual e não garantem o estado interno dos componentes.

Análise de viabilidade financeira

O técnico de refrigeração e eletrônicos, Elielson Santos, ouvido pelo Portal A TARDE, aponta critérios para definir se um produto compensa a compra:

Dano estrutural : amassados na carcaça ou riscos superficiais permitem o uso, mas problemas em compressores de geladeiras ou placas eletrônicas centrais costumam exigir substituições com custos elevados.

: amassados na carcaça ou riscos superficiais permitem o uso, mas problemas em compressores de geladeiras ou placas eletrônicas centrais costumam exigir substituições com custos elevados. Cálculo comparativo : some o valor do lance, as taxas, o frete e o orçamento estimado de uma oficina técnica. Se o montante final ultrapassar 70% do preço de um equipamento novo com garantia, a margem de economia torna-se reduzida.

: some o valor do lance, as taxas, o frete e o orçamento estimado de uma oficina técnica. Se o montante final ultrapassar 70% do preço de um equipamento novo com garantia, a margem de economia torna-se reduzida. Disponibilidade de peças : verifique se o modelo do eletrodoméstico ainda possui peças de reposição no mercado. Equipamentos obsoletos tornam o reparo complexo.

Riscos comuns e como não cair em golpes

Além do estado dos produtos, vale ressaltar o crescimento de sites falsos. Para identificar leilões legítimos: