Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

DICAS

Leilão de eletrodomésticos da Casas Bahia: vale a pena o risco?

Especialista ouvido pelo A TARDE aponta critérios para definir se um produto compensa a compra

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
Casas Bahia
Casas Bahia - Foto: Reprodução internet

O leilão de eletrodomésticos provenientes de logística reversa de grandes varejistas movimenta lotes com valores iniciais abaixo dos praticados no mercado. Consumidores interessados em adquirir geladeiras, fogões e lavadoras por meio dessa modalidade precisam realizar cálculos antes de efetivar o lance para evitar prejuízos financeiros.

O que considerar antes da oferta

Produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram
Produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram - Foto: Reprodução internet

A compra em leilão não segue as mesmas diretrizes do Código de Defesa do Consumidor aplicadas ao varejo tradicional. Os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • Custos operacionais: o valor do lance não é o preço final. É necessário incluir a comissão do leiloeiro (geralmente 5%), taxas administrativas (frequentemente 15%) e gastos com frete ou retirada presencial.
  • Logística reversa: itens provenientes desse sistema podem apresentar avarias, ausência de componentes ou defeitos de funcionamento. Algumas peças são classificadas apenas como sucata.
  • Edital de venda: a leitura integral do edital é obrigatória. O documento especifica as condições de cada lote, o local de retirada e os procedimentos para habilitação.
  • Visitação presencial: o edital indica se há possibilidade de vistoria técnica. Fotos disponibilizadas nos sites servem apenas como referência visual e não garantem o estado interno dos componentes.

Análise de viabilidade financeira

O técnico de refrigeração e eletrônicos, Elielson Santos, ouvido pelo Portal A TARDE, aponta critérios para definir se um produto compensa a compra:

  • Dano estrutural: amassados na carcaça ou riscos superficiais permitem o uso, mas problemas em compressores de geladeiras ou placas eletrônicas centrais costumam exigir substituições com custos elevados.
  • Cálculo comparativo: some o valor do lance, as taxas, o frete e o orçamento estimado de uma oficina técnica. Se o montante final ultrapassar 70% do preço de um equipamento novo com garantia, a margem de economia torna-se reduzida.
  • Disponibilidade de peças: verifique se o modelo do eletrodoméstico ainda possui peças de reposição no mercado. Equipamentos obsoletos tornam o reparo complexo.

Riscos comuns e como não cair em golpes

Além do estado dos produtos, vale ressaltar o crescimento de sites falsos. Para identificar leilões legítimos:

  • Verifique o CNPJ da empresa leiloeira.
  • Consulte o registro do leiloeiro na Junta Comercial do estado de origem.
  • Evite pagamentos realizados via boleto bancário em nome de pessoas físicas ou empresas divergentes da leiloeira oficial.
  • Desconfie de páginas que solicitam dados sensíveis sem um sistema de habilitação formal.
  • O comprador assume a responsabilidade pela retirada do lote, que inclui a necessidade de transporte próprio, ferramentas e equipe capacitada, conforme as regras estabelecidas pelo vendedor.

Leia Também:

BRASIL

Casas Bahia enfrenta reviravolta após sindicato ir à Justiça para barrar demissões
Casas Bahia enfrenta reviravolta após sindicato ir à Justiça para barrar demissões imagem

ECONOMIA

Após fechar lojas, Casas Bahia vende eletrodomésticos por menos de R$ 500
Após fechar lojas, Casas Bahia vende eletrodomésticos por menos de R$ 500 imagem

CRISE

Casas Bahia toma decisão drástica após prejuízo de R$ 10 bilhões
Casas Bahia toma decisão drástica após prejuízo de R$ 10 bilhões imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Casa Bahia eletrodomésticos leilão

Relacionadas

Mais lidas