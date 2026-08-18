DICAS
Leilão de eletrodomésticos da Casas Bahia: vale a pena o risco?
Especialista ouvido pelo A TARDE aponta critérios para definir se um produto compensa a compra
O leilão de eletrodomésticos provenientes de logística reversa de grandes varejistas movimenta lotes com valores iniciais abaixo dos praticados no mercado. Consumidores interessados em adquirir geladeiras, fogões e lavadoras por meio dessa modalidade precisam realizar cálculos antes de efetivar o lance para evitar prejuízos financeiros.
O que considerar antes da oferta
A compra em leilão não segue as mesmas diretrizes do Código de Defesa do Consumidor aplicadas ao varejo tradicional. Os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram.
- Custos operacionais: o valor do lance não é o preço final. É necessário incluir a comissão do leiloeiro (geralmente 5%), taxas administrativas (frequentemente 15%) e gastos com frete ou retirada presencial.
- Logística reversa: itens provenientes desse sistema podem apresentar avarias, ausência de componentes ou defeitos de funcionamento. Algumas peças são classificadas apenas como sucata.
- Edital de venda: a leitura integral do edital é obrigatória. O documento especifica as condições de cada lote, o local de retirada e os procedimentos para habilitação.
- Visitação presencial: o edital indica se há possibilidade de vistoria técnica. Fotos disponibilizadas nos sites servem apenas como referência visual e não garantem o estado interno dos componentes.
Análise de viabilidade financeira
O técnico de refrigeração e eletrônicos, Elielson Santos, ouvido pelo Portal A TARDE, aponta critérios para definir se um produto compensa a compra:
- Dano estrutural: amassados na carcaça ou riscos superficiais permitem o uso, mas problemas em compressores de geladeiras ou placas eletrônicas centrais costumam exigir substituições com custos elevados.
- Cálculo comparativo: some o valor do lance, as taxas, o frete e o orçamento estimado de uma oficina técnica. Se o montante final ultrapassar 70% do preço de um equipamento novo com garantia, a margem de economia torna-se reduzida.
- Disponibilidade de peças: verifique se o modelo do eletrodoméstico ainda possui peças de reposição no mercado. Equipamentos obsoletos tornam o reparo complexo.
Riscos comuns e como não cair em golpes
Além do estado dos produtos, vale ressaltar o crescimento de sites falsos. Para identificar leilões legítimos:
- Verifique o CNPJ da empresa leiloeira.
- Consulte o registro do leiloeiro na Junta Comercial do estado de origem.
- Evite pagamentos realizados via boleto bancário em nome de pessoas físicas ou empresas divergentes da leiloeira oficial.
- Desconfie de páginas que solicitam dados sensíveis sem um sistema de habilitação formal.
- O comprador assume a responsabilidade pela retirada do lote, que inclui a necessidade de transporte próprio, ferramentas e equipe capacitada, conforme as regras estabelecidas pelo vendedor.