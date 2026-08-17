Após fechar lojas, Casas Bahia vende eletrodomésticos por menos de R$ 500

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Uma oportunidade envolvendo 350 lotes de eletrodomésticos da Casas Bahia tem chamado atenção pelos valores dos lances. O leilão reúne geladeiras, fogões, lavadoras e outros produtos que aparecem na plataforma por preços que chegam a algumas centenas de reais.

Entre os itens encontrados estão uma lavadora por R$ 305, dois fogões por R$ 457 e até refrigeradores por menos de R$ 1 mil. A lista, no entanto, exige atenção antes de qualquer lance: os produtos são provenientes de logística reversa e estão sendo vendidos sem garantia de funcionamento ou possibilidade de troca.

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O leilão é realizado pela plataforma Kwara e tem lotes com retirada em Jundiaí, na região da Vila Militar.

Veja os produtos que aparecem com os menores lances

Os valores disponíveis no site não são fixos. Como se trata de um leilão, os preços podem mudar a qualquer momento conforme novos participantes fazem ofertas.

Na consulta realizada neste domingo, 16, alguns produtos já apresentavam valores bem abaixo dos preços normalmente encontrados no varejo. Uma lavadora Britânia BLR04, por exemplo, estava com lance de R$ 305.

Também havia um lote com dois fogões por R$ 457, enquanto o refrigerador Electrolux TF51 aparecia por R$ 830.

Entre os demais produtos consultados estavam o Consul CRD37, com lance de R$ 1.011, o Brastemp BRM55FB, porR$ 1.652, e o Electrolux IB7S, anunciado naquele momento por R$ 1.735.

Os valores encontrados foram:

Lavadora Britânia BLR04: R$ 305;

Dois fogões: R$ 457;

Refrigerador Electrolux TF51: R$ 830;

Refrigerador Consul CRD37: R$ 1.011;

Refrigerador Brastemp BRM55FB: R$ 1.652;

Refrigerador Electrolux IB7S: R$ 1.735.

Os lances, porém, podem aumentar antes do encerramento de cada lote.

Atenção: o lance não representa o valor final



Quem encontrar um produto com preço baixo precisa fazer uma segunda conta antes de participar. Isso porque o valor vencedor recebe 20% em taxas, sendo 5% de comissão do leiloeiro e outros 15% referentes a despesas administrativas.

Na prática, uma oferta de R$ 1.000 passa para R$ 1.200 somente com a inclusão dessas cobranças.

O mesmo acontece com os produtos encontrados durante a consulta. Um lance de R$ 305, por exemplo, chegaria a R$ 366. Já uma oferta de R$ 1.735 alcançaria R$ 2.082.

Além dessas cobranças, ainda podem existir despesas relacionadas à retirada, transporte e impostos que eventualmente incidam sobre a compra.

Outro detalhe é que algumas ofertas são condicionais. Dessa forma, mesmo que o participante tenha o maior lance, a arrematação pode depender da aprovação da empresa vendedora, que tem até cinco dias úteis depois do fim do leilão para analisar determinadas propostas.

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Por que os produtos estão sendo vendidos tão baratos?

O preço reduzido tem relação direta com a condição dos produtos colocados à venda.

Segundo o edital, os eletrodomésticos são provenientes de logística reversa e são comercializados no estado em que estão. Isso significa que não há garantia de funcionamento e também não existe direito à troca.

Os produtos podem apresentar riscos, amassados e sujeira, além de sinais de uso. Também existe a possibilidade de faltarem peças, componentes ou acessórios.

Em alguns casos, os itens podem até ser considerados sucata.

O edital ainda faz um alerta sobre as embalagens de equipamentos e televisores. Elas podem não corresponder à marca, ao modelo ou ao tamanho do produto que está dentro. Da mesma forma, etiquetas e diagnósticos presentes na embalagem não necessariamente refletem a condição verdadeira do equipamento.

Por isso, o desconto informado na plataforma precisa ser analisado com cuidado. Não se trata de uma promoção convencional de produtos novos, mas de uma compra em que o consumidor assume riscos maiores.

Produtos podem ser avaliados antes do lance

Para quem pretende participar, o edital recomenda que os lotes sejam avaliados antes da realização das ofertas. As informações sobre visitação estão disponíveis na página correspondente a cada produto.

As imagens e descrições publicadas pela plataforma servem apenas como referência e não substituem a inspeção presencial.

A retirada dos itens está prevista para Jundiaí, na região da Vila Militar, e todos os procedimentos necessários ficam sob responsabilidade do comprador.

Isso inclui transporte, ferramentas e equipe adequada para fazer a retirada dos produtos.

O acesso ao local também segue algumas regras. É necessário realizar agendamento prévio, utilizar calçado de segurança e contar com um veículo apropriado para transportar os lotes. A retirada a pé ou de motocicleta não é permitida.

Encerramento acontece nesta segunda-feira

O horário de encerramento é outro ponto que merece atenção de quem pretende disputar os produtos.

A página principal do evento indica que o leilão termina nesta segunda-feira (17), a partir das 14h30. O edital oficial, entretanto, informa que o evento começa no mesmo dia, às 11h30.

Além disso, alguns lotes possuem horários específicos. Durante a consulta, por exemplo, foram encontradas páginas com encerramento previsto para 11h e 12h.

Como os produtos são encerrados individualmente e de maneira sequencial, a recomendação é acompanhar o cronômetro diretamente na página do lote escolhido.

Também existe a possibilidade de o sistema estender o encerramento quando um novo lance é registrado nos segundos finais.

Para disputar os produtos, é necessário possuir cadastro na Kwara e solicitar a habilitação no leilão. O edital determina que esse procedimento seja feito com pelo menos uma hora de antecedência em relação ao horário previsto para o início.

Desconto exige atenção antes da compra

Os valores podem parecer vantajosos, principalmente quando envolvem eletrodomésticos que normalmente custam mais caro. Porém, o preço do lance é apenas uma parte da conta.

Além das taxas de 20%, o interessado precisa considerar as condições do produto, a ausência de garantia, os possíveis custos de transporte e retirada em Jundiaí e até a necessidade de eventuais reparos.

Por isso, antes de entrar na disputa, o mais importante é calcular quanto o produto realmente vai custar depois da arrematação e avaliar se as condições do item compensam o risco assumido pelo comprador.