Sem aviso, Casas Bahia fecha todas as lojas em shoppings de Salvador

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Quem passou por algumas regiões de Salvador nesta sexta-feira, 14, se deparou com uma cena inesperada: lojas das Casas Bahia estavam de portas fechadas. A movimentação pegou de surpresa consumidores que pretendiam fazer compras nas unidades da rede na capital baiana.

Segundo apuração do Portal A Tarde, doze lojas da varejista em Salvador já encerraram as atividades nesta sexta-feira, 14, após o anúncio de uma reestruturação nacional da empresa.

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Entre as unidades que já fecharam estão lojas localizadas nos principais shoppings da capital, como o Salvador Shopping e o Shopping da Bahia.

Lojas fecham as portas nesta sexta-feira

O encerramento das atividades aconteceu sem um anúncio prévio aos consumidores e também sem a realização de um tradicional saldão ou queima de estoque.

Conforme informações obtidas pelo Portal A Tarde, os produtos que estavam nas unidades estão sendo retirados e devem ser encaminhados para centros de distribuição ou redistribuídos para outras lojas da empresa.

Um funcionário ouvido pela reportagem do Portal A Tarde informou que, até o momento, não existe previsão para a realização de uma liquidação. Segundo ele, os produtos serão apenas devolvidos ou realocados.

Ainda não há informações sobre como ficará a situação dos funcionários das unidades que encerraram as atividades, nem sobre possíveis mudanças no funcionamento das demais lojas da capital.

Doze unidades já foram fechadas



Conforme apurado pelo Portal A Tarde, até o momento, doze lojas das Casas Bahia em Salvador tiveram as atividades encerradas. São elas:

Casas Bahia – Baixa dos Sapateiros;

Casas Bahia – Manuel Dias;

Casas Bahia – Avenida Sete de Setembro;

Casas Bahia – Cabula (Silveira Martins);

Casas Bahia – Salvador Shopping;

Casas Bahia – Shopping da Bahia;

Casas Bahia – Shopping Paralela;

Casas Bahia – Shopping Barra;

Casas Bahia - Shopping Piedade;

Casas Bahia - Parque Shopping Bahia

Casas Bahia - Salvador Norte Shopping;

Casas Bahia - Shopping Bela Vista.

Um aviso foi colocado nas portas das unidades informando que o atendimento seria encerrado a partir desta sexta-feira, 14.

No comunicado, o Grupo Casas Bahia agradece aos clientes pela confiança e orienta que os consumidores procurem uma das lojas mais próximas para continuar sendo atendidos.

1 de 4 Casas Bahia - Shopping Paralela | Foto: Iarla Queiroz | Ag. A TARDE

2 de 4 Casas Bahia - Shopping Paralela | Foto: Iarla Queiroz | Ag. A TARDE

3 de 4 Casas Bahia - Salvador Shopping | Foto: Iarla Queiroz | Ag. A TARDE

4 de 4 Casas Bahia - Salvador Shopping | Foto: Iarla Queiroz | Ag. A TARDE

Quais lojas continuam abertas?



Apesar do fechamento de parte das unidades, outras lojas das Casas Bahia seguem funcionando na Bahia.

Em Salvador e na Região Metropolitana, permanecem abertas, segundo informações apuradas pelo Portal A Tarde, as unidades de Cajazeiras, Candeias, Calçada, Camaçari, Pau da Lima, Itapuã, Simões Filho e Dias D’Ávila.

Também foi informado o fechamento da unidade das Casas Bahia em Itabuna.

1 de 3 Casas Bahia - Shopping Paralela | Foto: Iarla Queiroz | Ag. A TARDE

2 de 3 Casas Bahia - Salvador Shopping | Foto: Iarla Queiroz | Ag. A TARDE

3 de 3 Casas Bahia - Shopping Paralela | Foto: Iarla Queiroz | Ag. A TARDE

Fechamento faz parte de reestruturação nacional

O movimento em Salvador acontece no mesmo momento em que a Casas Bahia promove uma ampla reestruturação em sua operação no país.

Entre quinta-feira, 13, e esta sexta-feira, 14, a varejista fechou 298 lojas e demitiu cerca de 1,9 mil funcionários, segundo informações do Valor.

O número representa 28,7% das pouco mais de mil unidades da companhia no Brasil. A medida integra um plano de redução de despesas após uma sequência de resultados negativos.

Cerca de 600 funcionários foram desligados na quinta-feira, 13, enquanto outros 1,3 mil a 1,4 mil cortes estavam previstos para esta sexta-feira, 14. O número total representa aproximadamente 6,7% do quadro da empresa. Uma terceira fonte ouvida pelo Valor estima que as demissões possam chegar a 3 mil.

Prejuízo bilionário pressiona a empresa

A reestruturação acontece após novos resultados negativos da Casas Bahia. No primeiro trimestre de 2026, a empresa registrou prejuízo de quase R$ 1,1 bilhão, mais que o dobro da perda registrada no mesmo período de 2025.

Em 2025, o prejuízo consolidado chegou a R$ 3 bilhões, três vezes o resultado negativo registrado no ano anterior.

A companhia também enfrenta o impacto do endividamento dos consumidores, que reduz o poder de compra, além das despesas financeiras elevadas.

Em 2024, a Casas Bahia entrou em recuperação extrajudicial para reorganizar sua estrutura de capital. O processo foi encerrado após um acordo com bancos.

Apesar da redução da dívida líquida no primeiro trimestre deste ano, principalmente em razão da conversão de dívidas de credores em ações da empresa, a varejista continua registrando perdas.

Rede física perde espaço

A Casas Bahia terminou 2025 com 1.042 lojas, contra 1.064 unidades no ano anterior. Em 2023, as redes Casas Bahia e Ponto Frio somavam 1.078 estabelecimentos.

Nos 12 meses até março, a empresa havia fechado 26 lojas, sendo 12 da Casas Bahia e 14 do Ponto Frio.

O encerramento de 298 unidades em poucos dias representa, portanto, uma redução muito maior na operação física da companhia.

No balanço do primeiro trimestre, a empresa informou que acompanha o desempenho de cada loja e centro de distribuição e encerra operações que não geram valor.

Apesar do fechamento das unidades físicas, a receita bruta consolidada da Casas Bahia cresceu 6,4% no primeiro trimestre, chegando a R$ 8,8 bilhões.

O avanço foi puxado principalmente pelas operações digitais. As vendas de produtos próprios no ambiente digital cresceram 26% no período, enquanto a receita do marketplace caiu 0,6% e as vendas das lojas físicas recuaram 1,8%.

A margem bruta permaneceu em 30,3%.

A companhia busca, com a redução da estrutura física e do quadro de funcionários, diminuir despesas, melhorar a geração de caixa e tentar reverter o cenário de prejuízos.