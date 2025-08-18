Menu
HOME > ECONOMIA
OPORTUNIDADE

Leilões do Itaú oferecem imóveis com lances a partir de R$ 31,9 mil

Serão três leilões online de imóveis residenciais e comerciais, totalizando 345 lotes

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

18/08/2025 - 21:39 h
Quem deseja um imóvel para morar ou até mesmo para abrir um negócio, poderá contar com o leilão do Itaú, que ocorrerá nesta terça-feira, 19, com lances a partir de R$ 31,9 mil.

Serão três leilões online de imóveis residenciais e comerciais, totalizando 345 lotes. Os lances iniciais partem de R$ 31,9 mil, e os eventos são organizados pelas empresas Biasi, Frazão e Zuk Leilões.

Confira abaixo os detalhes de cada leilão:

Biasi Leilões

  • Encerramento: 19 de agosto, às 16h
  • Total de imóveis: 114 lotes
  • Lance mínimo: R$ 38 mil por uma loja comercial de 44,6 m²
  • Lote mais caro: Apartamento duplex de 181,9 m² no Jardim Monte Kemel (SP), com lance inicial de R$ 1,5 milhão
  • Estados com imóveis disponíveis: BA, CE, GO, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SP, TO
  • Participação: Totalmente online, mediante cadastro no site da leiloeira
  • Formas de pagamento: À vista com 10% de desconto ou parcelado via financiamento Itaú

Frazão Leilões

  • Encerramento: 19 de agosto, às 11h
  • Total de imóveis: 111 lotes
  • Imóveis mais acessíveis: Dois terrenos no Loteamento Vila Rica do Abais (SE), com áreas de 390 m² e 384 m², por R$ 31,9 mil
  • Lote de maior valor: Apartamento de alto padrão em Charitas (Niterói-RJ), com 201 m² e lance inicial de R$ 1,3 milhão
  • Cobertura geográfica: BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RO, RS, SC, SE, SP
  • Como participar: Leilão virtual mediante cadastro
  • Condições de pagamento: Opções à vista ou parceladas com entrada de 20% + juros de 10% ao ano, corrigidos pelo IPCA

Zuk Leilões

  • Encerramento: 19 de agosto (horários variam por lote)
  • Quantidade de imóveis: 120 lotes
  • Lance inicial mais baixo: Apartamento de 38 m² na Parada de Lucas (RJ) por R$ 38 mil
  • Imóvel mais caro: Apartamento de 603 m² na Freguesia Jacarepaguá (RJ), com lance mínimo de R$ 1,1 milhão
  • Estados participantes: AC, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, SC, SP, SE, TO
  • Participação: 100% online, após cadastro
  • Pagamento: Varia por lote, com possibilidade de desconto à vista em alguns casos

Orientações importantes

Antes de entrar em um leilão, é essencial estabelecer um limite de valor para os lances e evitar decisões por impulso. O não pagamento após um lance vencedor pode gerar multas e penalidades legais.

Também é recomendado verificar a reputação das casas de leilão, especialmente em transações online, para se proteger contra fraudes. Leia com atenção todas as informações sobre o imóvel de interesse.

Outro ponto a considerar é que há uma taxa de 5% sobre o valor arrematado, que deve ser paga ao leiloeiro à vista.

