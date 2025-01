Lula faz Pix para o Corinthians e manda recado sobre taxação

Presidente Lula (PT) - Foto: Reprodução

O presidente Lula (PT) fez uma doação de R$ 1.013 para a vaquinha da Arena Corinthians, que tem como objetivo quitar a dívida do estádio do clube alvinegro. Lula aproveitou a campanha da Gaviões da Fiel para rebater as notícias falsas que circularam nas redes sobre uma taxação nas transferências por Pix.

“Hoje, fiz um Pix para ajudar o Corinthians a pagar sua dívida e aproveitei o momento para desmentir as fake news que estão circulando nas redes sociais. O governo não vai taxar as transações via Pix”, disse Lula em vídeo publicado em rede social. "Todo mundo sabe que eu sou corintiano. Nunca utilizei a camisa do Corinthians, mas hoje eu coloquei a camisa do Corinthians porque eu vou fazer uma doação via Pix. E por que eu tomei essa decisão? Porque tem uma quantidade enorme de mentiras, desde ontem, em todas as redes sociais, dizendo que o governo vai taxar o Pix. E eu quero provar que é mentira", disse o presidente.