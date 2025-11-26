Maior salário fixo do Brasil é de R$ 100 mil, saiba qual cargo recebe

Veja quais são as funções que recebem os melhores salários - Foto: Gilson Abreu | AEN

Um levantamento apontou que o maior salário fixo no Brasil no ano de 2025 é de R$ 100 mil por mês. Cinco cargos conseguem esse valor no país, sendo quatro deles no setor da saúde, e um no varejo.

O estudo foi feito pelo Guia Salarial de 2026, realizado pela consultoria de recursos humanos Michael Page, que analisou 548 posições em 15 áreas e ouviu mais de 7 mil profissionais.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vale ressaltar que o valor não inclui análise de bônus ou remuneração variável. Os setores analisados foram:

agronegócio;

bancos e serviços financeiros;

construção civil;

energia;

engenharia e manufatura;

finanças e impostos;

jurídico;

marketing;

recursos humanos;

saúde;

seguros;

supply chain;

tecnologia;

varejo e vendas.

Setor da saúde

O setor que mais tem cargos que recebem os maiores salários do Brasil é o da saúde. Quem trabalha com um dos cargos abaixos chegam a ganhar R$ 100 mil:

Superintendente/diretor médico em empresas de saúde;

Líder de unidade de negócios em empresas de dispositivos médicos;

Gerente geral em empresa de dispositivos médicos;

Líder de Unidade de Negócios em indústria farmacêutica.

Setor do varejo

Já no varejo, o cargo que recebe R$ 100 mil de salário mensal é o de gerente geral de operações. Entre os dez primeiros cargos com melhores remunerações, aparecem também empregos nos setores de vendas, bancário e tecnologia da informação.

Salários para 2026

O estudo ainda questionou as empresas participantes sobre as perspectivas salariais para o ano de 2026. Com isso, a pesquisa apontou que as empresas devem ser cautelosas com os números, visto que 45% não vão conceder um reajuste salarial além do obrigatório.

A pesquisa ainda apresentou um descompasso entre as empresas e os trabalhadores, visto que 59% dos profissionais não tiveram aumento no último ano e só 28% dizem ter acesso real à capacitação, enquanto 60% das organizações afirmam oferecer programas de desenvolvimento.

Dificuldade na contratação

As empresas também precisam se preocupar na hora de atrair talentos, oferecer flexibilidade e oportunidades para o desenvolvimento da carreira dos profissionais. Segundo a pesquisa, 73% das empresas participantes declararam que têm dificuldades para contratar por falta de profissionais qualificados.

Os principais motivos associados à dificuldade na contratação de novos talentos seriam:

alta rotatividade ou falta de engajamento (61%);

expectativas salariais acima do orçamento disponível (58%).

Os autores do estudo ainda avaliam que "os fatores estão interligados: profissionais com qualificações específicas têm maior poder de barganha, o que eleva o turnover e pressiona os salários".

Regimes de trabalho

Já no que se diz dos regimes de trabalho preferidos, presencial, híbrida ou home office, os dados mostram que a primeira opção segue sendo o mais comum e voltou a crescer no cenário, sendo utilizado por 42% das corporações, contra 36% no estudo anterior.

Já o formato híbrido, por mais que seja bem representativo, apresentou algumas variáveis, sua adoção entre as empresas caiu de 50% para 44%, enquanto os profissionais cresceu de 37% para 40%, ambos com variação de escala.