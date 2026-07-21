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ECONOMIA

Mais de 330 mil famílias baianas podem perder desconto na conta de luz

Beneficiários precisam realizar a atualização de dados cadastrais

Luiza Nascimento
Por
Tarifa de energia elétrica da Neoenergia Coelba
Tarifa de energia elétrica da Neoenergia Coelba - Foto: Divulgação

Mais de 330 mil famílias baianas podem perder o desconto na conta de energia elétrica, disponibilizado pela Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), devido a divergências cadastrais junto à Neoenergia Coelba e ao CadÚnico.

O benefício garante que consumidores tenham gratuidade nos primeiros 80 kWh mensais consumidos, no entanto, para garantir a continuidade da oferta, é necessário regularizar o cadastro.

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Em Salvador, são 79.408 clientes com risco de perder o desconto.

Quem tem direito à Tarifa Social?

  • Famílias do CadÚnico com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa, inclusive famílias indígenas ou quilombolas;
  • idosos e pessoas com deficiência que recebem o BPC/LOAS;
  • famílias cadastradas no CadÚnico que vivem em sistemas isolados, sem ligação ao Sistema Interligado Nacional;
  • famílias Do CadÚnico com renda mensal de até três salários-mínimos, que tenham membro familiar com doença ou patologia a qual necessite do uso continuado de aparelhos ou equipamentos elétricos vitais.
  • No entanto, com a nova regra, não é suficiente que as famílias apenas integrem os grupos beneficiários. Para concessão do direito, é necessário:
  • CadÚnico atualizado;
  • endereço de cadastro da unidade consumidora no sistema da Neoenergia Coelba deve ser o mesmo informado no CadÚnico;
  • conta de energia precisa estar em nome de alguém que faça parte do grupo familiar cadastrado no CadÚnico;
  • no caso de clientes vinculados ao Benefício de Prestação Continuada (BPC)/Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), os dados ou endereço junto ao INSS precisam estar corretos.

Em caso de divergências, as famílias devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo de sua residência, garantindo o quanto antes a atualização dos dados.

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Confira número de famílias que correm o risco de perder o benefício por município:

  • SALVADOR 79.408
  • FEIRA DE SANTANA 13.456
  • CAMACARI 8.117
  • VITORIA DA CONQUISTA 6.193
  • LAURO DE FREITAS 5.783
  • ILHEUS 4.657
  • JUAZEIRO 4.332
  • ITABUNA 4.316
  • SIMOES FILHO 3.894
  • JEQUIE 3.794
  • BARREIRAS 3.367
  • ALAGOINHAS 3.250
  • TEIXEIRA DE FREITAS 3.135
  • SERRINHA 2.659
  • PORTO SEGURO 2.525
  • EUNAPOLIS 2.464
  • IRECE 2.453
  • SANTO ANTONIO DE JESUS 2.446
  • CANDEIAS 2.326
  • VERA CRUZ 2.284
  • PAULO AFONSO 2.150
  • LUIS EDUARDO MAGALHAES 2.100
  • DIAS DAVILA 2.046
  • JACOBINA 2.029
  • VALENCA 1.999
  • XIQUE-XIQUE 1.818
  • ITAPETINGA 1.750
  • SENHOR DO BONFIM 1.709
  • SANTO AMARO 1.590
  • ITABERABA 1.558
  • IPIRA 1.520
  • CATU 1.492
  • BOM JESUS DA LAPA 1.426
  • CAMPO FORMOSO 1.393
  • CRUZ DAS ALMAS 1.360
  • CONCEICAO DO COITE 1.344
  • IPIAU 1.295
  • ITAMARAJU 1.251
  • ENTRE RIOS 1.206
  • RIBEIRA DO POMBAL 1.196
  • MARAGOGIPE 1.163
  • ARACI 1.153
  • CAPIM GROSSO 1.145
  • SAO FRANCISCO DO CONDE 1.128
  • BARRA 1.111
  • MATA DE SAO JOAO 1.101
  • NAZARE 1.074
  • IRARA 1.045
  • CORACAO DE MARIA 1.035
  • GUANAMBI 1.033
  • ESPLANADA 1.008
  • IACU 978
  • CANAVIEIRAS 969
  • BRUMADO 955
  • ITAPARICA 951
  • AMARGOSA 940
  • POCOES 935
  • JAGUAQUARA 928
  • SAO GONCALO DOS CAMPOS 909
  • MURITIBA 876
  • CASA NOVA 826
  • SAO SEBASTIAO DO PASSE 826
  • WENCESLAU GUIMARAES 825
  • SAUBARA 814
  • EUCLIDES DA CUNHA 812
  • CAMAMU 807
  • MORRO DO CHAPEU 804
  • SANTA LUZ 795
  • SANTO ESTEVAO 790
  • COARACI 788
  • RIACHAO DO JACUIPE 787
  • GANDU 767
  • IBICARAI 765
  • ITABELA 757
  • INHAMBUPE 745
  • CANDIDO SALES 730
  • AMELIA RODRIGUES 717
  • ITUBERA 716
  • REMANSO 714
  • CAETITE 708
  • URUCUCA 703
  • UBATA 702
  • NOVA VICOSA 692
  • ITIUBA 687
  • CASTRO ALVES 679
  • CAMACAN 665
  • ITAJUIPE 664
  • CARINHANHA 638
  • MONTE SANTO 631
  • MEDEIROS NETO 630
  • MUCURI 623
  • GUARATINGA 615
  • PRADO 614
  • QUEIMADAS 613
  • CONCEICAO DO JACUIPE 612
  • UBAITABA 612
  • PILAO ARCADO 609
  • JEREMOABO 608
  • JAGUARARI 605
  • SANTA CRUZ CABRALIA 601
  • RUY BARBOSA 597
  • POJUCA 593
  • LAJE 592
  • MIGUEL CALMON 591
  • RIACHAO DAS NEVES 588
  • CACHOEIRA 581
  • CAIRU 581
  • BUERAREMA 578
  • PRESIDENTE TANCREDO NEVES 575
  • SENTO SE 575
  • CICERO DANTAS 572
  • CURACA 569
  • ALCOBACA 564
  • BOA VISTA DO TUPIM 560
  • OLINDINA 559
  • BARRA DO CHOCA 554
  • JITAUNA 554
  • IGUAI 543
  • MUNDO NOVO 537
  • NOVA SOURE 536
  • MARAU 535
  • SOBRADINHO 534
  • TUCANO 530
  • CONDE 526
  • CANSANCAO 523
  • GOVERNADOR MANGABEIRA 522
  • UAUA 517
  • MADRE DE DEUS 516
  • TAPEROA 513
  • SANTA BARBARA 510
  • MASCOTE 509
  • MACAUBAS 507
  • PARIPIRANGA 506
  • CORONEL JOAO SA 503
  • IBICOARA 503
  • ITATIM 500
  • IBOTIRAMA 499
  • ITAPICURU 498
  • PIRITIBA 498
  • BELMONTE 495
  • SANTA BRIGIDA 491
  • SERRA PRETA 486
  • SEABRA 481
  • CANARANA 476
  • MUTUIPE 474
  • SERRA DO RAMALHO 471
  • UMBURANAS 471
  • IBIRAPITANGA 470
  • ITACARE 465
  • ABARE 457
  • ANAGE 456
  • ACAJUTIBA 451
  • TANQUINHO 448
  • CARAVELAS 447
  • RAFAEL JAMBEIRO 447
  • JAGUARIPE 446
  • AURELINO LEAL 444
  • CORRENTINA 440
  • LAPAO 440
  • ITAGI 439
  • SAO FELIX DO CORIBE 437
  • SANTA MARIA DA VITORIA 435
  • ENCRUZILHADA 434
  • ITAMBE 434
  • SAO DESIDERIO 426
  • FILADELFIA 422
  • UNA 419
  • MARACAS 417
  • IBICUI 414
  • IBIRATAIA 414
  • QUIJINGUE 414
  • BREJOES 411
  • PARATINGA 410
  • CAEM 407
  • PINDOBACU 406
  • TEOFILANDIA 405
  • SAO FELIPE 403
  • RIACHO DE SANTANA 402
  • PONTO NOVO 401
  • PINTADAS 399
  • CENTRAL 398
  • OUROLANDIA 398
  • ANGUERA 396
  • ITAETE 394
  • MANOEL VITORINO 390
  • JUSSARA 387
  • MAIRI 387
  • ITORORO 386
  • MACARANI 386
  • TAPIRAMUTA 384
  • LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA 383
  • MALHADA 380
  • SAUDE 378
  • BAIXA GRANDE 376
  • CAMPO ALEGRE DE LOURDES 376
  • IRAQUARA 375
  • ARACAS 374
  • CIPO 371
  • FLORESTA AZUL 371
  • JOAO DOURADO 371
  • MIRANGABA 370
  • BONITO 369
  • PEDRO ALEXANDRE 366
  • CANUDOS 365
  • IGAPORA 365
  • COTEGIPE 359
  • DARIO MEIRA 359
  • AMERICA DOURADA 358
  • SAO GABRIEL 356
  • CONCEICAO DO ALMEIDA 355
  • SITIO DO QUINTO 355
  • ARAMARI 353
  • SAO FELIX 353
  • BOQUIRA 350
  • TERRA NOVA 349
  • AGUA FRIA 334
  • UBAIRA 334
  • IBITITA 331
  • PRESIDENTE DUTRA 328
  • PLANALTO 327
  • CALDEIRAO GRANDE 326
  • ARATACA 324
  • IGRAPIUNA 324
  • BIRITINGA 323
  • SAPEACU 323
  • NOVA CANAA 321
  • PALMAS DE MONTE ALTO 321
  • TEOLANDIA 319
  • CORIBE 318
  • SANTA LUZIA 318
  • BURITIRAMA 314
  • SALINAS DA MARGARIDA 311
  • JUSSARI 310
  • SANTA RITA DE CASSIA 310
  • VALENTE 310
  • RODELAS 307
  • CONDEUBA 304
  • ITAGUACU DA BAHIA 303
  • NOVA REDENCAO 302
  • SATIRO DIAS 302
  • BARRA DA ESTIVA 301
  • MACURURE 301
  • RIBEIRA DO AMPARO 299
  • TREMEDAL 299
  • ANDARAI 298
  • IBIPEBA 298
  • NOVA ITARANA 298
  • UIBAI 297
  • ITIRUCU 294
  • CACULE 293
  • TANHACU 292
  • BELO CAMPO 291
  • ITAMARI 290
  • OLIVEIRA DOS BREJINHOS 290
  • NILO PECANHA 289
  • SANTANA 288
  • BARRO PRETO 285
  • SERROLANDIA 285
  • PE DE SERRA 284
  • ITANHEM 283
  • ITAGIBA 282
  • SAO JOSE DO JACUIPE 282
  • UTINGA 282
  • CANDEAL 281
  • CONCEICAO DA FEIRA 281
  • ITUACU 280
  • CRISOPOLIS 279
  • ANDORINHA 274
  • BARRA DO ROCHA 274
  • MULUNGU DO MORRO 273
  • APUAREMA 272
  • SANTA TERESINHA 270
  • BOA NOVA 266
  • ITAPEBI 263
  • PIATA 263
  • CHORROCHO 262
  • NOVO TRIUNFO 262
  • ITARANTIM 261
  • CABACEIRAS DO PARAGUACU 260
  • ITAGIMIRIM 257
  • RETIROLANDIA 254
  • ITAQUARA 253
  • CAFARNAUM 252
  • ANGICAL 251
  • MACAJUBA 249
  • URANDI 245
  • BARRO ALTO 244
  • RIBEIRAO DO LARGO 242
  • JIQUIRICA 238
  • MILAGRES 237
  • ANTAS 233
  • CARDEAL DA SILVA 233
  • ELISIO MEDRADO 233
  • SAO JOSE DA VITORIA 233
  • CAPELA DO ALTO ALEGRE 231
  • MUNIZ FERREIRA 230
  • POTIRAGUA 229
  • CAATIBA 225
  • CRISTOPOLIS 223
  • IRAMAIA 223
  • MANSIDAO 223
  • VARZEDO 222
  • LENCOIS 220
  • PIRAI DO NORTE 220
  • ITANAGRA 219
  • FORMOSA DO RIO PRETO 215
  • IPECAETA 215
  • NOVO HORIZONTE 215
  • PEDRAO 215
  • APORA 214
  • MARCIONILIO SOUZA 212
  • MUCUGE 212
  • ARATUIPE 211
  • COCOS 211
  • CAETANOS 210
  • ITAJU DO COLONIA 207
  • JUCURUCU 206
  • SAO DOMINGOS 205
  • MAIQUINIQUE 203
  • SITIO DO MATO 203
  • SOUTO SOARES 202
  • BROTAS DE MACAUBAS 200
  • IUIU 200
  • OURICANGAS 199
  • ITAPE 198
  • BARROCAS 197
  • CANDIBA 197
  • BAIANOPOLIS 196
  • SANTA INES 196
  • BREJOLANDIA 191
  • ANTONIO CARDOSO 190
  • MORPARA 190
  • NOVA FATIMA 190
  • BARRA DO MENDES 188
  • ALMADINA 187
  • SANTANOPOLIS 187
  • ADUSTINA 185
  • HELIOPOLIS 184
  • GENTIO DO OURO 183
  • FATIMA 182
  • PARAMIRIM 182
  • CARAIBAS 180
  • VARZEA NOVA 180
  • PINDAI 178
  • TANQUE NOVO 178
  • TEODORO SAMPAIO 177
  • LAMARAO 176
  • PRESIDENTE JANIO QUADROS 175
  • QUIXABEIRA 175
  • SAO MIGUEL DAS MATAS 175
  • ANTONIO GONCALVES 174
  • VARZEA DA ROCA 174
  • RIO DO ANTONIO 171
  • WAGNER 166
  • GLORIA 163
  • BANZAE 162
  • PIRIPA 158
  • PLANALTINO 157
  • BOM JESUS DA SERRA 156
  • TABOCAS DO BREJO VELHO 156
  • CRAVOLANDIA 152
  • ICHU 152
  • PAU BRASIL 152
  • DOM MACEDO COSTA 147
  • SERRA DOURADA 144
  • DOM BASILIO 143
  • MUQUEM DE SAO FRANCISCO 141
  • SANTA CRUZ DA VITORIA 141
  • MORTUGABA 139
  • IRAJUBA 138
  • LAGOA REAL 136
  • VEREDA 135
  • MATINA 134
  • ABAIRA 133
  • VARZEA DO POCO 133
  • PALMEIRAS 131
  • IBITIARA 130
  • MIRANTE 130
  • JACARACI 129
  • NORDESTINA 129
  • NOVA IBIA 125
  • BONINAL 124
  • FEIRA DA MATA 124
  • SEBASTIAO LARANJEIRAS 124
  • IBIPITANGA 123
  • GAVIAO 122
  • WANDERLEY 122
  • ARACATU 117
  • IBIASSUCE 116
  • GONGOGI 115
  • LICINIO DE ALMEIDA 113
  • GUAJERU 112
  • MAETINGA 108
  • ITAPITANGA 107
  • IPUPIARA 100
  • JABORANDI 98
  • RIO DE CONTAS 98
  • MALHADA DE PEDRAS 97
  • FIRMINO ALVES 96
  • IBIRAPUA 96
  • LAJEDO DO TABOCAL 94
  • CANAPOLIS 92
  • AIQUARA 91
  • CORDEIROS 86
  • ERICO CARDOSO 86
  • LAJEDINHO 80
  • RIO DO PIRES 80
  • BOTUPORA 79
  • CATURAMA 79
  • LAFAIETE COUTINHO 77
  • LAJEDAO 76
  • CATOLANDIA 73
  • IBIQUERA 58
  • CONTENDAS DO SINCORA 56
  • JUSSIAPE 55
  • DELMIRO GOUVEIA 38
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