ECONOMIA
Mais de 330 mil famílias baianas podem perder desconto na conta de luz
Beneficiários precisam realizar a atualização de dados cadastrais
Mais de 330 mil famílias baianas podem perder o desconto na conta de energia elétrica, disponibilizado pela Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), devido a divergências cadastrais junto à Neoenergia Coelba e ao CadÚnico.
O benefício garante que consumidores tenham gratuidade nos primeiros 80 kWh mensais consumidos, no entanto, para garantir a continuidade da oferta, é necessário regularizar o cadastro.
Em Salvador, são 79.408 clientes com risco de perder o desconto.
Quem tem direito à Tarifa Social?
- Famílias do CadÚnico com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa, inclusive famílias indígenas ou quilombolas;
- idosos e pessoas com deficiência que recebem o BPC/LOAS;
- famílias cadastradas no CadÚnico que vivem em sistemas isolados, sem ligação ao Sistema Interligado Nacional;
- famílias Do CadÚnico com renda mensal de até três salários-mínimos, que tenham membro familiar com doença ou patologia a qual necessite do uso continuado de aparelhos ou equipamentos elétricos vitais.
- No entanto, com a nova regra, não é suficiente que as famílias apenas integrem os grupos beneficiários. Para concessão do direito, é necessário:
- CadÚnico atualizado;
- endereço de cadastro da unidade consumidora no sistema da Neoenergia Coelba deve ser o mesmo informado no CadÚnico;
- conta de energia precisa estar em nome de alguém que faça parte do grupo familiar cadastrado no CadÚnico;
- no caso de clientes vinculados ao Benefício de Prestação Continuada (BPC)/Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), os dados ou endereço junto ao INSS precisam estar corretos.
Em caso de divergências, as famílias devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo de sua residência, garantindo o quanto antes a atualização dos dados.
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Confira número de famílias que correm o risco de perder o benefício por município:
- SALVADOR 79.408
- FEIRA DE SANTANA 13.456
- CAMACARI 8.117
- VITORIA DA CONQUISTA 6.193
- LAURO DE FREITAS 5.783
- ILHEUS 4.657
- JUAZEIRO 4.332
- ITABUNA 4.316
- SIMOES FILHO 3.894
- JEQUIE 3.794
- BARREIRAS 3.367
- ALAGOINHAS 3.250
- TEIXEIRA DE FREITAS 3.135
- SERRINHA 2.659
- PORTO SEGURO 2.525
- EUNAPOLIS 2.464
- IRECE 2.453
- SANTO ANTONIO DE JESUS 2.446
- CANDEIAS 2.326
- VERA CRUZ 2.284
- PAULO AFONSO 2.150
- LUIS EDUARDO MAGALHAES 2.100
- DIAS DAVILA 2.046
- JACOBINA 2.029
- VALENCA 1.999
- XIQUE-XIQUE 1.818
- ITAPETINGA 1.750
- SENHOR DO BONFIM 1.709
- SANTO AMARO 1.590
- ITABERABA 1.558
- IPIRA 1.520
- CATU 1.492
- BOM JESUS DA LAPA 1.426
- CAMPO FORMOSO 1.393
- CRUZ DAS ALMAS 1.360
- CONCEICAO DO COITE 1.344
- IPIAU 1.295
- ITAMARAJU 1.251
- ENTRE RIOS 1.206
- RIBEIRA DO POMBAL 1.196
- MARAGOGIPE 1.163
- ARACI 1.153
- CAPIM GROSSO 1.145
- SAO FRANCISCO DO CONDE 1.128
- BARRA 1.111
- MATA DE SAO JOAO 1.101
- NAZARE 1.074
- IRARA 1.045
- CORACAO DE MARIA 1.035
- GUANAMBI 1.033
- ESPLANADA 1.008
- IACU 978
- CANAVIEIRAS 969
- BRUMADO 955
- ITAPARICA 951
- AMARGOSA 940
- POCOES 935
- JAGUAQUARA 928
- SAO GONCALO DOS CAMPOS 909
- MURITIBA 876
- CASA NOVA 826
- SAO SEBASTIAO DO PASSE 826
- WENCESLAU GUIMARAES 825
- SAUBARA 814
- EUCLIDES DA CUNHA 812
- CAMAMU 807
- MORRO DO CHAPEU 804
- SANTA LUZ 795
- SANTO ESTEVAO 790
- COARACI 788
- RIACHAO DO JACUIPE 787
- GANDU 767
- IBICARAI 765
- ITABELA 757
- INHAMBUPE 745
- CANDIDO SALES 730
- AMELIA RODRIGUES 717
- ITUBERA 716
- REMANSO 714
- CAETITE 708
- URUCUCA 703
- UBATA 702
- NOVA VICOSA 692
- ITIUBA 687
- CASTRO ALVES 679
- CAMACAN 665
- ITAJUIPE 664
- CARINHANHA 638
- MONTE SANTO 631
- MEDEIROS NETO 630
- MUCURI 623
- GUARATINGA 615
- PRADO 614
- QUEIMADAS 613
- CONCEICAO DO JACUIPE 612
- UBAITABA 612
- PILAO ARCADO 609
- JEREMOABO 608
- JAGUARARI 605
- SANTA CRUZ CABRALIA 601
- RUY BARBOSA 597
- POJUCA 593
- LAJE 592
- MIGUEL CALMON 591
- RIACHAO DAS NEVES 588
- CACHOEIRA 581
- CAIRU 581
- BUERAREMA 578
- PRESIDENTE TANCREDO NEVES 575
- SENTO SE 575
- CICERO DANTAS 572
- CURACA 569
- ALCOBACA 564
- BOA VISTA DO TUPIM 560
- OLINDINA 559
- BARRA DO CHOCA 554
- JITAUNA 554
- IGUAI 543
- MUNDO NOVO 537
- NOVA SOURE 536
- MARAU 535
- SOBRADINHO 534
- TUCANO 530
- CONDE 526
- CANSANCAO 523
- GOVERNADOR MANGABEIRA 522
- UAUA 517
- MADRE DE DEUS 516
- TAPEROA 513
- SANTA BARBARA 510
- MASCOTE 509
- MACAUBAS 507
- PARIPIRANGA 506
- CORONEL JOAO SA 503
- IBICOARA 503
- ITATIM 500
- IBOTIRAMA 499
- ITAPICURU 498
- PIRITIBA 498
- BELMONTE 495
- SANTA BRIGIDA 491
- SERRA PRETA 486
- SEABRA 481
- CANARANA 476
- MUTUIPE 474
- SERRA DO RAMALHO 471
- UMBURANAS 471
- IBIRAPITANGA 470
- ITACARE 465
- ABARE 457
- ANAGE 456
- ACAJUTIBA 451
- TANQUINHO 448
- CARAVELAS 447
- RAFAEL JAMBEIRO 447
- JAGUARIPE 446
- AURELINO LEAL 444
- CORRENTINA 440
- LAPAO 440
- ITAGI 439
- SAO FELIX DO CORIBE 437
- SANTA MARIA DA VITORIA 435
- ENCRUZILHADA 434
- ITAMBE 434
- SAO DESIDERIO 426
- FILADELFIA 422
- UNA 419
- MARACAS 417
- IBICUI 414
- IBIRATAIA 414
- QUIJINGUE 414
- BREJOES 411
- PARATINGA 410
- CAEM 407
- PINDOBACU 406
- TEOFILANDIA 405
- SAO FELIPE 403
- RIACHO DE SANTANA 402
- PONTO NOVO 401
- PINTADAS 399
- CENTRAL 398
- OUROLANDIA 398
- ANGUERA 396
- ITAETE 394
- MANOEL VITORINO 390
- JUSSARA 387
- MAIRI 387
- ITORORO 386
- MACARANI 386
- TAPIRAMUTA 384
- LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA 383
- MALHADA 380
- SAUDE 378
- BAIXA GRANDE 376
- CAMPO ALEGRE DE LOURDES 376
- IRAQUARA 375
- ARACAS 374
- CIPO 371
- FLORESTA AZUL 371
- JOAO DOURADO 371
- MIRANGABA 370
- BONITO 369
- PEDRO ALEXANDRE 366
- CANUDOS 365
- IGAPORA 365
- COTEGIPE 359
- DARIO MEIRA 359
- AMERICA DOURADA 358
- SAO GABRIEL 356
- CONCEICAO DO ALMEIDA 355
- SITIO DO QUINTO 355
- ARAMARI 353
- SAO FELIX 353
- BOQUIRA 350
- TERRA NOVA 349
- AGUA FRIA 334
- UBAIRA 334
- IBITITA 331
- PRESIDENTE DUTRA 328
- PLANALTO 327
- CALDEIRAO GRANDE 326
- ARATACA 324
- IGRAPIUNA 324
- BIRITINGA 323
- SAPEACU 323
- NOVA CANAA 321
- PALMAS DE MONTE ALTO 321
- TEOLANDIA 319
- CORIBE 318
- SANTA LUZIA 318
- BURITIRAMA 314
- SALINAS DA MARGARIDA 311
- JUSSARI 310
- SANTA RITA DE CASSIA 310
- VALENTE 310
- RODELAS 307
- CONDEUBA 304
- ITAGUACU DA BAHIA 303
- NOVA REDENCAO 302
- SATIRO DIAS 302
- BARRA DA ESTIVA 301
- MACURURE 301
- RIBEIRA DO AMPARO 299
- TREMEDAL 299
- ANDARAI 298
- IBIPEBA 298
- NOVA ITARANA 298
- UIBAI 297
- ITIRUCU 294
- CACULE 293
- TANHACU 292
- BELO CAMPO 291
- ITAMARI 290
- OLIVEIRA DOS BREJINHOS 290
- NILO PECANHA 289
- SANTANA 288
- BARRO PRETO 285
- SERROLANDIA 285
- PE DE SERRA 284
- ITANHEM 283
- ITAGIBA 282
- SAO JOSE DO JACUIPE 282
- UTINGA 282
- CANDEAL 281
- CONCEICAO DA FEIRA 281
- ITUACU 280
- CRISOPOLIS 279
- ANDORINHA 274
- BARRA DO ROCHA 274
- MULUNGU DO MORRO 273
- APUAREMA 272
- SANTA TERESINHA 270
- BOA NOVA 266
- ITAPEBI 263
- PIATA 263
- CHORROCHO 262
- NOVO TRIUNFO 262
- ITARANTIM 261
- CABACEIRAS DO PARAGUACU 260
- ITAGIMIRIM 257
- RETIROLANDIA 254
- ITAQUARA 253
- CAFARNAUM 252
- ANGICAL 251
- MACAJUBA 249
- URANDI 245
- BARRO ALTO 244
- RIBEIRAO DO LARGO 242
- JIQUIRICA 238
- MILAGRES 237
- ANTAS 233
- CARDEAL DA SILVA 233
- ELISIO MEDRADO 233
- SAO JOSE DA VITORIA 233
- CAPELA DO ALTO ALEGRE 231
- MUNIZ FERREIRA 230
- POTIRAGUA 229
- CAATIBA 225
- CRISTOPOLIS 223
- IRAMAIA 223
- MANSIDAO 223
- VARZEDO 222
- LENCOIS 220
- PIRAI DO NORTE 220
- ITANAGRA 219
- FORMOSA DO RIO PRETO 215
- IPECAETA 215
- NOVO HORIZONTE 215
- PEDRAO 215
- APORA 214
- MARCIONILIO SOUZA 212
- MUCUGE 212
- ARATUIPE 211
- COCOS 211
- CAETANOS 210
- ITAJU DO COLONIA 207
- JUCURUCU 206
- SAO DOMINGOS 205
- MAIQUINIQUE 203
- SITIO DO MATO 203
- SOUTO SOARES 202
- BROTAS DE MACAUBAS 200
- IUIU 200
- OURICANGAS 199
- ITAPE 198
- BARROCAS 197
- CANDIBA 197
- BAIANOPOLIS 196
- SANTA INES 196
- BREJOLANDIA 191
- ANTONIO CARDOSO 190
- MORPARA 190
- NOVA FATIMA 190
- BARRA DO MENDES 188
- ALMADINA 187
- SANTANOPOLIS 187
- ADUSTINA 185
- HELIOPOLIS 184
- GENTIO DO OURO 183
- FATIMA 182
- PARAMIRIM 182
- CARAIBAS 180
- VARZEA NOVA 180
- PINDAI 178
- TANQUE NOVO 178
- TEODORO SAMPAIO 177
- LAMARAO 176
- PRESIDENTE JANIO QUADROS 175
- QUIXABEIRA 175
- SAO MIGUEL DAS MATAS 175
- ANTONIO GONCALVES 174
- VARZEA DA ROCA 174
- RIO DO ANTONIO 171
- WAGNER 166
- GLORIA 163
- BANZAE 162
- PIRIPA 158
- PLANALTINO 157
- BOM JESUS DA SERRA 156
- TABOCAS DO BREJO VELHO 156
- CRAVOLANDIA 152
- ICHU 152
- PAU BRASIL 152
- DOM MACEDO COSTA 147
- SERRA DOURADA 144
- DOM BASILIO 143
- MUQUEM DE SAO FRANCISCO 141
- SANTA CRUZ DA VITORIA 141
- MORTUGABA 139
- IRAJUBA 138
- LAGOA REAL 136
- VEREDA 135
- MATINA 134
- ABAIRA 133
- VARZEA DO POCO 133
- PALMEIRAS 131
- IBITIARA 130
- MIRANTE 130
- JACARACI 129
- NORDESTINA 129
- NOVA IBIA 125
- BONINAL 124
- FEIRA DA MATA 124
- SEBASTIAO LARANJEIRAS 124
- IBIPITANGA 123
- GAVIAO 122
- WANDERLEY 122
- ARACATU 117
- IBIASSUCE 116
- GONGOGI 115
- LICINIO DE ALMEIDA 113
- GUAJERU 112
- MAETINGA 108
- ITAPITANGA 107
- IPUPIARA 100
- JABORANDI 98
- RIO DE CONTAS 98
- MALHADA DE PEDRAS 97
- FIRMINO ALVES 96
- IBIRAPUA 96
- LAJEDO DO TABOCAL 94
- CANAPOLIS 92
- AIQUARA 91
- CORDEIROS 86
- ERICO CARDOSO 86
- LAJEDINHO 80
- RIO DO PIRES 80
- BOTUPORA 79
- CATURAMA 79
- LAFAIETE COUTINHO 77
- LAJEDAO 76
- CATOLANDIA 73
- IBIQUERA 58
- CONTENDAS DO SINCORA 56
- JUSSIAPE 55
- DELMIRO GOUVEIA 38