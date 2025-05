Mais de 9 milhões de beneficiários devem contestar descontos indevidos - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

Começa nesta quarta-feira, 14, o recebimento de pedidos de contestação de descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Devem solicitar mais de 9 milhões de pessoas que foram notificadas desde segunda-feira, 12, sobre os débitos não autorizados.

As notificações começaram a ser enviadas na terça-feira, 13, através do aplicativo Meu INSS e é também através deste canal que o aposentado ou pensionista deve confirmar se teve o desconto indevido.

Conforme informou o INSS, através do aplicativo Meu INSS será possível saber o nome da entidade à qual estão vinculados, por meio do serviço “Consultar Descontos de Entidades Associativas”. O beneficiário deverá informar se autorizou ou não os descontos. Caso não tenha autorizado, poderá solicitar a devolução dos valores diretamente pelo aplicativo e pelo site do Meu INSS ou pelo telefone 135.

O INSS vai dar um prazo de 15 dias para que as entidades associativas comprovem o vínculo e a aprovação do desconto do aposentado. Caso a associação não faça essa comprovação, o INSS dará um novo prazo para que o dinheiro descontado indevidamente seja devolvido voluntariamente pela entidade ao aposentado.

Ainda não há uma previsão de quando os ressarcimentos serão feitos. Essa fase da coleta de informações tem o objetivo de encontrar as vítimas da fraude e fazer um diagnóstico completo dos valores que deverão ser devolvidos.