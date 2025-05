JCPM: Grupo dono de shoppings em Salvador celebra 90 anos de história

João Carlos Paes Mendonça - Foto: Sérgio Bernardo

Os 90 anos do Grupo JCPM foram celebrados nesta segunda-feira, 12, no Teatro RioMar, em Recife, reunindo lideranças políticas, amigos e colaboradores. A solenidade, comandada pelo presidente do grupo, João Carlos Paes Mendonça, foi marcada por muita emoção e homenagens. O grupo é responsável por empreendimentos como o Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping, na capital baiana.

Durante o evento, João Carlos destacou o “orgulho de ser nordestino” e reafirmou o compromisso de suas empresas com a ética e as ações sociais. Grande parte da noite foi dedicada a homenagear funcionários que contribuíram para a trajetória da empresa.

Um dos momentos mais marcantes da cerimônia foi quando seu pai e fundador do grupo, Pedro Paes Mendonça, apareceu representado em forma de holograma, no cenário simbólico onde tudo começou: a pequena bodega na Serra do Machado, interior de Sergipe.

Holograma de Pedro Paes Mendonça | Foto: Sérgio Bernardo

Ao final da cerimônia, João Carlos celebrou o futuro ao lado dos netos e brincou: “Aproveito para convidar a todos para o centenário!”

| Foto: Sérgio Bernardo

Expansões e obras em andamento

Entre os investimentos anunciados está a ampliação do Salvador Norte Shopping, que contará com uma nova área de 9.402,50 m² no piso térreo. O espaço irá abrigar o supermercado Mix Mateus, além de novas lojas. O shopping também passa por uma ampla revitalização, com melhorias na fachada, iluminação, estacionamento e banheiros.

“Compramos o espaço que antes pertencia ao Carrefour, e será instalado ali o Mix Mateus — uma empresa extremamente forte na área de distribuição de alimentos. Eles planejam inaugurar essa loja em outubro, juntamente com outras duas megalojas. Isso representa não apenas um novo empreendimento, mas também uma expansão significativa da área total do shopping. São quase 10 mil metros a mais, o que não é pouco.”

João Carlos Paes Mendonça afirmou perceber que Salvador tem recebido bem os empreendimentos do grupo.Segundo ele, quem visita os locias percebe que há sempre algo novo acontecendo, com melhorias constantes.

Nordeste

O Grupo JCPM também anunciou novos investimentos em outros três estados do Nordeste. No Recife, o RioMar está recebendo uma área gourmet com vista para o mar e o rio Capibaribe, uma nova praça de alimentação e um centro de eventos, cuja inauguração está prevista para 2025.

No litoral sul de Pernambuco, avançam as obras do condomínio Praia de Guadalupe, em Sirinhaém, que ocupará 1,2 milhão de metros quadrados, com 70% da área destinada à preservação ambiental.

Já em Fortaleza, teve início a construção do Empresarial RioMar Fortaleza 2, edifício comercial com 20 andares, 260 salas e investimento estimado em R$ 70 milhões.

Grupo JCPM

A história do Grupo JCPM teve início em 1935, no povoado de Serra do Machado, interior de Sergipe. Foi lá que Pedro Paes Mendonça fundou uma mercearia modesta, dando início a uma trajetória empresarial que atravessaria décadas e diversos setores da economia brasileira.

Com o passar dos anos, o negócio da família cresceu. Da mercearia, avançou para o varejo em maior escala. Um dos marcos dessa expansão foi a criação da rede de supermercados Bompreço, que se tornou referência no setor até ser vendida no ano 2000.

A partir de então, o grupo iniciou uma nova fase. Sob a liderança de João Carlos Paes Mendonça, diversificou sua atuação, investindo nos setores de comunicação, shopping centers e mercado imobiliário, consolidando-se como um dos principais grupos empresariais do Nordeste.

Atualmente, o Grupo JCPM possui participação em 11 shopping centers — sete deles sob administração direta — localizados na Bahia, Pernambuco, Ceará e Sergipe. Esses empreendimentos geram mais de 40 mil empregos diretos e indiretos, conforme informado pela empresa. Os netos João, Marcelo e Renato atuam na gestão executiva do grupo.

*A repórter viajou para Recife a convite do Grupo JCPM.