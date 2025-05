Mega-sena: ninguém acerta, e prêmio acumula em R$ 20 milhões

O próximo sorteio da Mega será na terça-feira, 6 - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Ninguém acertou o sorteio do concurso 2.858 da Mega-Sena realizado no sábado, 3. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio de R$ 12.844.488,43, acumulou em R$ 20 milhões.

Os números sorteados foram: 08-18-27-28-48-52. Sendo que de 5 acertos foram 78 apostas ganhadoras no valor de R$ 42.013,90 e 4 acertos, 5.555 apostas ganhadoras: R$ 842,76

O próximo sorteio da Mega será na terça-feira, 6. A Mega-Sena tem três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados.