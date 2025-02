'Menorzinho' mais caro: Preço do café pode subir até 25% em dois meses

Mesmo com a alta exorbitante do item, o café continua tendo aumento também de consumo - Foto: Reprodução

Grande vilão na cesta básica, o preço do café pode encarecer ainda mais nos próximos dois meses. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), o valor pode aumentar em mais 25% nos supermercados.

Em 2024, o produto registrou altas variações em todas as capitais, chegando a até 37,4% . O aumento no preço da bebida foi mais forte do que o registrado em outros produtos no período, como leite (+18,4%), arroz (+15%) e óleo de soja (+26,6%), de acordo com o Instituto de Economia Agrícola (IEA), citado pela Abic.

Mesmo com a alta exorbitante do item, o café continua tendo aumento também de consumo, ajudando o Brasil a seguir como o maior consumidor dos cafés nacionais e segundo maior consumidor do mundo.

Entre novembro de 2023 e outubro de 2024, a bebida registrou um aumento de 1,11% em relação ao período anterior, considerando dados de novembro de 2022 a outubro de 2023. Até dezembro, um pacote do café tradicional de 1 kg podia ser comprado por R$ 48,90.

Tal volume representa 40,4% da safra de 2024, que foi de 54,21 milhões de sacas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). No período anterior, o volume consumido no Brasil representou 39,4% da safra, que foi de 55,07 milhões de sacas, ainda levando em conta os dados da Conab.

O preço médio dos cafés Especiais sofreu um aumento de 9,80%, quando comparado o período de janeiro de 2024 com dezembro de 2024. Já a categoria de cafés Gourmets, registrou um aumento de 16,17%. O preço da categoria de cafés Superiores também sofreu aumento (34,38%). O mesmo aconteceu com os cafés Tradicionais e Extrafortes, que tiveram aumento de 39,36%. Os cafés em cápsula também registraram um aumento nos preços (2,07%).