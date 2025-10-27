Mensalidades de escolas particulares terão reajuste de até 11,5%

Pan American School of Bahia (PASB), uma das escolas mais caras e referenciais da Bahia - Foto: Divulgação

A partir de 2026, mensalidades de escolas particulares sofrerão um novo reajuste e poderão ter alta de até 11,5% em Salvador. A medida que já é esperada para o próximo ano, mas com uma média de 9,8%, de acordo com pesquisa do Grupo Rabbit, divulgada em setembro.

A média do rejuste representa percentual superior à inflação prevista para 2025, de 4,8%. Famílias cujos membros estudam em instituições privadas devem ser informadas a partir deste mês de outubro sobre a mudança.

Em Salvador, a média da mensalidade escolar entre as escolas particulares varia entre R$ 674,73 e R$ 1.111,00, de acordo com estimativa dos sites Quero Bolsa e SchoolAdvisor, respectivamente.

Os custos com instituições privadas na capital baiana podem custar de R$ 300 a quase R$ 9 mil, dependendo do nível de ensino, localização, estrutura e proposta pedagógica.

Em algumas instituições a mensalidade pode custar até R$ 8.919,00, como na Pan American School of Bahia (PASB), uma das escolas mais caras e referenciais da Bahia.

Por ser uma escola internacional e ter um calendário diferente, o ano letivo 2026 da PASB já iniciou em julho deste ano e seguirá até junho do próximo ano. O reajuste das mensalidade foi de 3,3% e 6,6%, do Grupo 2 ao Grupo 5, e do 1° ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio, repectivamente.

Aumento acima da média em Salvador

Uma apuração do Portal A TARDE, apontou que algumas intituições pretendem ultrapassar o teto de reajuste no próximo ano. É o caso da Bernoulli, um dos sistemas de ensino mais conceituais do Brasil, que deve aumentar em 11,5% o valor da mensalidade.

Atualmente, quem está matriculado na 3ª série do Ensino Médio, desembolsa R$ 6.127,00 na mensalidade. No próximo ano, esse valor, reajustado em 11,5% será de R$ 6.830, fora a taxa de matrícula e outras tarifas com materiais escolares.

A mensalidade de outras escolas particulares, entretanto, não deve alcançar o teto de reajuste. No Colégio Miró, por exemplo, a mudança será de 7,40%, tanto em Educação Infantil, Fundamental I e Fundamental II. A maior mensalidade está na mensalidade de R$ 3.564,00.

Baianos terão que mexer no orçamento familiar

Marcia do Carmo Grassi, é mãe solo de Cauê, de 15 anos, e já confirmou que o aumento vai impactar diretamente no orçamento familiar. A educadora já está planejando de que forma vai custear a educação do adolescente que estuda Vitória Régia no Cabula, cuja mensalidade chega em média R$ 17.400,00 ao ano.

“O nosso salário não acompanha esse reajuste. Vamos fazendo ajustes no orçamento para incluir esse aumento, entendendo que a educação é prioridade. Sei o valor da educação e sempre a coloco como prioridade. Vamos tirar o que podemos e diminuirmos outros consumos”, disse ela.

É também o que pensa Maisa Mota. Ela tem dois filhos, o Miguel e o Bernardo, de 14 e 10 anos, respectivamente. Eles estudam no Colégio Marista Salvador, cujas mensalidades totalizam R$ 4.833,95.

Além das 11 mensalidades + matrícula, já incluídos os módulos, e demais materiais de uso pessoal, fardamento, aulas de campo, gincana, jogos internos como custos extras. Os investimentos chegam a R$ 66 mil no ano.

“As famílias, assim como a nossa, se adaptam dentro de cada realidade e equilibram o consumo pessoal de bens e serviços. Deixam de viajar, deixam de comer fora, de ir ao cinema, de passear... e isso não é luxo, é saúde mental! Todo mundo precisa de lazer, experiência, cultura, arte e música para suportar os desafios do trabalho e tornar a convivência prazerosa e rendimento consistente no trabalho”, disse ela.

Reajustes podem ultrapassar 12% no Brasil

Apesar de ser uma média de reajuste, instituições de ensino particulares ainda podem aumentar esse patamar ao avaliar inúmeros fatores de custos no orçamento educacional.

O estudo feito pelo Grupo Rabbit consultou 308 escolas particulares em vários estados. Em algumas regiões, como o Rio de Janeiro, a mensalidade sofrerá um reajuste de até 12,5%. A pesquisa apontou também que nas escolas menores, com até 80 alunos, o reajuste médio será de 8,4%. Já nas maiores, com mais de 800 estudantes, o aumento deve ser de 9,2%.

O presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares (FENEP), Eugênio Cunha, explicou que o reajuste é feito uma vez ao ano e é permitido por lei. Ainda de acordo com ele, a mudança no valor inclui diversos itens que também sofrem aumento no mercado.

“A escola particular tem vários itens que compõem o seu preço para que possa prestar serviço para os seus clientes. E isso está incluído material didático, impostos, insumos públicos que a gente usa como água, luz e diversos outros itens como aluguel, como materiais de consumo. São indicadores que variam no mercado. Nós fizemos uma tabela para apontar o custo operacional que corresponderá com o reajuste da mensalidade, apontou Cunha.