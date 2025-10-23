SALVADOR
Colégio de Salvador oferece mais de 100 vagas de emprego
Processo seletivo contempla vagas de contratação CLT e estágio
Para quem está em busca de uma oportunidade de emprego o Colégio Villa Global Education está com mais de 100 vagas abertas para contratação CLT e estágio, oferecendo oportunidades nas unidades de Salvador (Paralela) e Litoral Norte (Catu de Abrantes e Praia do Forte).
As vagas abrangem diferentes áreas e níveis de atuação, incluindo funções administrativas, pedagógicas e de apoio escolar, para profissionais experientes e estudantes em busca de aprendizado prático.
No portal de carreiras do Villa é possível visualizar as vagas disponíveis, selecionar aquela que mais se adequa ao perfil e preencher o formulário de candidatura com as informações solicitadas.
Para quem deseja fazer parte do time, mas não encontrou uma vaga compatível no momento, o portal oferece ainda a opção de cadastro no banco de talentos, garantindo que o currículo fique disponível para futuras oportunidades. Os interessados devem acessar através do endereço: https://app.jobconvo.com/pt-br/careers/villa-global-education/4110d732-69e0-493e-8ba3-c292798d4264/
Confira as vagas:
- Analista de RH
- Assistente Administrativo – Formatador
- Assistente Financeiro (Contas a Pagar)
- Assistente Financeiro (Orçamento)
- Auxiliar de Apoio à Estrutura
- Auxiliar de Classe
- Auxiliar de Monitoramento
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Instrutor de Pensamento Computacional
- Professor(a) Especialista – Banco de Talentos
- Professor(a) Regente – Educação Infantil
- Professor(a) Regente – Ensino Fundamental Anos Iniciais
- Professor(a) Regente Bilíngue – Educação Infantil
- Professor(a) Regente Bilíngue – Ensino Fundamental Anos Iniciais
- Estágio Bilíngue
- Estágio em Pedagogia
- Estágio em Psicologia
