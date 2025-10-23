Menu
SALVADOR
SALVADOR

Colégio de Salvador oferece mais de 100 vagas de emprego

Processo seletivo contempla vagas de contratação CLT e estágio

Redação

Por Redação

23/10/2025 - 10:59 h
Vagas são ofertadas para unidade de Salvador e Litoral Norte
Para quem está em busca de uma oportunidade de emprego o Colégio Villa Global Education está com mais de 100 vagas abertas para contratação CLT e estágio, oferecendo oportunidades nas unidades de Salvador (Paralela) e Litoral Norte (Catu de Abrantes e Praia do Forte).

As vagas abrangem diferentes áreas e níveis de atuação, incluindo funções administrativas, pedagógicas e de apoio escolar, para profissionais experientes e estudantes em busca de aprendizado prático.

No portal de carreiras do Villa é possível visualizar as vagas disponíveis, selecionar aquela que mais se adequa ao perfil e preencher o formulário de candidatura com as informações solicitadas.

Para quem deseja fazer parte do time, mas não encontrou uma vaga compatível no momento, o portal oferece ainda a opção de cadastro no banco de talentos, garantindo que o currículo fique disponível para futuras oportunidades. Os interessados devem acessar através do endereço: https://app.jobconvo.com/pt-br/careers/villa-global-education/4110d732-69e0-493e-8ba3-c292798d4264/

Confira as vagas:

  • Analista de RH
  • Assistente Administrativo – Formatador
  • Assistente Financeiro (Contas a Pagar)
  • Assistente Financeiro (Orçamento)
  • Auxiliar de Apoio à Estrutura
  • Auxiliar de Classe
  • Auxiliar de Monitoramento
  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Instrutor de Pensamento Computacional
  • Professor(a) Especialista – Banco de Talentos
  • Professor(a) Regente – Educação Infantil
  • Professor(a) Regente – Ensino Fundamental Anos Iniciais
  • Professor(a) Regente Bilíngue – Educação Infantil
  • Professor(a) Regente Bilíngue – Ensino Fundamental Anos Iniciais
  • Estágio Bilíngue
  • Estágio em Pedagogia
  • Estágio em Psicologia

