Colégio de Salvador oferece mais de 100 vagas de emprego

Para quem está em busca de uma oportunidade de emprego o Colégio Villa Global Education está com mais de 100 vagas abertas para contratação CLT e estágio, oferecendo oportunidades nas unidades de Salvador (Paralela) e Litoral Norte (Catu de Abrantes e Praia do Forte).

As vagas abrangem diferentes áreas e níveis de atuação, incluindo funções administrativas, pedagógicas e de apoio escolar, para profissionais experientes e estudantes em busca de aprendizado prático.

No portal de carreiras do Villa é possível visualizar as vagas disponíveis, selecionar aquela que mais se adequa ao perfil e preencher o formulário de candidatura com as informações solicitadas.

Para quem deseja fazer parte do time, mas não encontrou uma vaga compatível no momento, o portal oferece ainda a opção de cadastro no banco de talentos, garantindo que o currículo fique disponível para futuras oportunidades. Os interessados devem acessar através do endereço: https://app.jobconvo.com/pt-br/careers/villa-global-education/4110d732-69e0-493e-8ba3-c292798d4264/

