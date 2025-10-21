Universidade baiana abre concurso com quase 30 vagas para professores

UESC abre inscrição para vaga de professor - Foto: Reprodução

A UESC (Universidade Estadual de Santa Cruz) divulgou o edital do concurso para a vaga de professor. O documento oferta 29 vagas para professores Auxiliares, Assistente de nível “A” do quadro de pessoal da Universidade.

Para concorrer à vaga é exigido um nível de graduação, mestrado ou doutorado na área de atuação.

As oportunidades estão distribuídas em vários Departamentos Acadêmicos, com jornadas de 40 horas semanais, sendo em sua maioria com Regime de Dedicação Exclusiva. O valor do salário ainda não foi divulgado no edital.

Inscrições

As inscrições serão abertas no dia 17 de novembro e vão seguir até às 15h30 do dia 19 de dezembro. Elas devem ser feitas pelo site oficial da faculdade. O valor da taxa de inscrição a ser paga é de R$ 220.

A isenção do pagamento de inscrição é assegurado aos candidatos que:

Pertencem a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a meio salário-mínimo nacional;

Ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Provas

A seleção dos candidatos inscritos será feita seguindo as seguintes etapas:

Prova escrita;

Prova didática (aula pública);

Plano de trabalho;

Prova de títulos.

A prova escrita será feita em um local e hora ainda a serem divulgados por meio da portaria de homologação das inscrições, que será disponibilizada no site oficial do concurso.

Validade

O concurso terá validade de dois anos, com prorrogação disponível por um período igual de tempo. A convocação vai acontecer de acordo com a ordem de classificação.