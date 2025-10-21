CONCURSOS
Governo do Estado abre concurso público com salários de até R$ 6 mil
Certame oferece 800 vagas imediatas
Por Iarla Queiroz
O Governo do Espírito Santo anunciou a abertura de um novo concurso público com 800 vagas de nível médio para o cargo de policial penal. Os aprovados terão salário inicial de R$ 5.631,16, além de auxílio-alimentação de R$ 800, totalizando até R$ 6.431,16 mensais.
Os candidatos aprovados serão contratados sob regime estatutário, com carga horária de 40 horas semanais.
Inscrições
As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de outubro, exclusivamente no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), responsável pela organização do certame.
Para se inscrever, é necessário:
- Ter concluído o ensino médio;
- Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B ou superior;
- Atender aos demais requisitos descritos no edital.
Etapas do concurso
O concurso será composto por oito fases, de caráter eliminatório e classificatório:
- Prova objetiva e redação
- Avaliação biopsicossocial
- Etapa de heteroidentificação
- Teste de aptidão física (TAF)
- Exame psicotécnico
- Avaliação de saúde
- Investigação social
- Curso de formação básica
As provas serão aplicadas em novembro de 2025, nas cidades de Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.
A prova objetiva será composta por questões de:
- Língua Portuguesa
- Raciocínio Lógico-Matemático
- Atualidades
- Conhecimentos Específicos
Haverá também uma redação obrigatória. Os detalhes sobre os critérios de correção, pontuação e classificação estão disponíveis no edital.
Sobre o cargo
Os aprovados atuarão na área da segurança pública, com responsabilidades voltadas para o sistema prisional. As principais atribuições do policial penal incluem:
- Garantir a segurança e a disciplina nas unidades prisionais;
- Prevenir fugas e conflitos entre internos;
- Colaborar com ações de ressocialização;
- Cumprir e executar determinações judiciais.
