Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

Governo do Estado abre concurso público com salários de até R$ 6 mil

Certame oferece 800 vagas imediatas

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

21/10/2025 - 17:46 h
abertura de um novo concurso público
abertura de um novo concurso público -

O Governo do Espírito Santo anunciou a abertura de um novo concurso público com 800 vagas de nível médio para o cargo de policial penal. Os aprovados terão salário inicial de R$ 5.631,16, além de auxílio-alimentação de R$ 800, totalizando até R$ 6.431,16 mensais.

Os candidatos aprovados serão contratados sob regime estatutário, com carga horária de 40 horas semanais.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de outubro, exclusivamente no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), responsável pela organização do certame.

Para se inscrever, é necessário:

  • Ter concluído o ensino médio;
  • Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B ou superior;
  • Atender aos demais requisitos descritos no edital.

Leia Também:

CRN-5 abre concurso para vagas com salário de quase R$ 7 mil
TJ anuncia concurso com salários de R$ 9 mil e R$ 6 mil em benefícios
UEFS lança processo seletivo com 1.386 vagas imediatas e reservas
Secretaria do Meio Ambiente prepara concurso que paga até R$ 27,4 mil

Etapas do concurso

O concurso será composto por oito fases, de caráter eliminatório e classificatório:

  1. Prova objetiva e redação
  2. Avaliação biopsicossocial
  3. Etapa de heteroidentificação
  4. Teste de aptidão física (TAF)
  5. Exame psicotécnico
  6. Avaliação de saúde
  7. Investigação social
  8. Curso de formação básica

As provas serão aplicadas em novembro de 2025, nas cidades de Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

A prova objetiva será composta por questões de:

  • Língua Portuguesa
  • Raciocínio Lógico-Matemático
  • Atualidades
  • Conhecimentos Específicos

Haverá também uma redação obrigatória. Os detalhes sobre os critérios de correção, pontuação e classificação estão disponíveis no edital.

Sobre o cargo

Os aprovados atuarão na área da segurança pública, com responsabilidades voltadas para o sistema prisional. As principais atribuições do policial penal incluem:

  • Garantir a segurança e a disciplina nas unidades prisionais;
  • Prevenir fugas e conflitos entre internos;
  • Colaborar com ações de ressocialização;
  • Cumprir e executar determinações judiciais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso público policial penal vaga de emprego

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
abertura de um novo concurso público
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x