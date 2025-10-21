Governo do Estado abre concurso público com salários de até R$ 6 mil

abertura de um novo concurso público - Foto: SESP / Paraná

O Governo do Espírito Santo anunciou a abertura de um novo concurso público com 800 vagas de nível médio para o cargo de policial penal. Os aprovados terão salário inicial de R$ 5.631,16, além de auxílio-alimentação de R$ 800, totalizando até R$ 6.431,16 mensais.

Os candidatos aprovados serão contratados sob regime estatutário, com carga horária de 40 horas semanais.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de outubro, exclusivamente no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), responsável pela organização do certame.

Para se inscrever, é necessário:

Ter concluído o ensino médio;

Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B ou superior;

Atender aos demais requisitos descritos no edital.

Etapas do concurso

O concurso será composto por oito fases, de caráter eliminatório e classificatório:

Prova objetiva e redação Avaliação biopsicossocial Etapa de heteroidentificação Teste de aptidão física (TAF) Exame psicotécnico Avaliação de saúde Investigação social Curso de formação básica

As provas serão aplicadas em novembro de 2025, nas cidades de Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

A prova objetiva será composta por questões de:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Atualidades

Conhecimentos Específicos

Haverá também uma redação obrigatória. Os detalhes sobre os critérios de correção, pontuação e classificação estão disponíveis no edital.

Sobre o cargo

Os aprovados atuarão na área da segurança pública, com responsabilidades voltadas para o sistema prisional. As principais atribuições do policial penal incluem: