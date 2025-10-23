Os 10 cursos de graduação que a IA aponta como os mais lucrativos até 2040

IA analisa tendências envolvendo cursos de graduação - Foto: Freepik

Com a aceleração da tecnologia e a transformação contínua do mercado de trabalho, a escolha da carreira se tornou um cálculo estratégico, especialmente para quem mira a estabilidade financeira e altos salários a longo prazo.

Ferramentas de Inteligência Artificial (IA) analisaram tendências econômicas e inovações globais para projetar quais cursos de graduação terão o maior potencial de remuneração até o ano de 2040.

A conclusão das análises algorítmicas é clara: o futuro é de quem une ciência, tecnologia, saúde e sustentabilidade.

As carreiras ligadas à resolução de problemas complexos, inovação e liderança executiva serão as mais bem pagas nas próximas décadas.

Carreiras mais lucrativas

Segundo as projeções da IA, os cursos que lideram o ranking de maior potencial salarial nos próximos 15 anos são:

Medicina: Continua em destaque, integrando novas tecnologias, terapias personalizadas e biotecnologia. Engenharia de Inteligência Artificial: Essencial para o desenvolvimento de sistemas autônomos, robótica e análise preditiva. Ciência de Dados: Profissionais focados em transformar grandes volumes de informações em insights estratégicos para as organizações. Engenharia Genética e Biotecnologia: Impulsionada pelos avanços em edição genética e terapias inovadoras. Engenharia de Software: Fundamental para o desenvolvimento de infraestrutura tecnológica, aplicativos e soluções digitais. Gestão de Negócios Globais: Forma líderes especializados em comércio internacional e estratégias empresariais em escala mundial. Direito Digital e Cibersegurança: Profissionais essenciais para a proteção de dados e a legislação aplicada ao universo digital. Engenharia Ambiental: Focada na demanda por soluções sustentáveis, energias renováveis e gestão de recursos. Psicologia com foco em Neurociência: Atuação voltada para a saúde mental e pesquisa, com forte tendência de expansão. Engenharia de Energias Renováveis: Especialistas procurados para impulsionar a transição global para fontes limpas.

Por que essas áreas estão no topo?

O cenário projetado até 2040 é influenciado pelo ritmo acelerado da tecnologia e pelas necessidades emergentes da sociedade globalizada, como o envelhecimento populacional, a urbanização e a busca por soluções ambientais.

Esses cursos mantêm a alta empregabilidade e remuneração porque: