Os 10 cursos de graduação que a IA aponta como os mais lucrativos até 2040
Algoritmos projetam as profissões mais lucrativas até 2040, com Medicina, Ciência de Dados e Engenharia Genética liderando o ranking
Por Luiz Almeida
Com a aceleração da tecnologia e a transformação contínua do mercado de trabalho, a escolha da carreira se tornou um cálculo estratégico, especialmente para quem mira a estabilidade financeira e altos salários a longo prazo.
Ferramentas de Inteligência Artificial (IA) analisaram tendências econômicas e inovações globais para projetar quais cursos de graduação terão o maior potencial de remuneração até o ano de 2040.
De acordo com o site Terra, a conclusão das análises algorítmicas é clara: o futuro é de quem une ciência, tecnologia, saúde e sustentabilidade.
As carreiras ligadas à resolução de problemas complexos, inovação e liderança executiva serão as mais bem pagas nas próximas décadas.
Carreiras mais lucrativas
Segundo as projeções da IA, os cursos que lideram o ranking de maior potencial salarial nos próximos 15 anos são:
- Medicina: Continua em destaque, integrando novas tecnologias, terapias personalizadas e biotecnologia.
- Engenharia de Inteligência Artificial: Essencial para o desenvolvimento de sistemas autônomos, robótica e análise preditiva.
- Ciência de Dados: Profissionais focados em transformar grandes volumes de informações em insights estratégicos para as organizações.
- Engenharia Genética e Biotecnologia: Impulsionada pelos avanços em edição genética e terapias inovadoras.
- Engenharia de Software: Fundamental para o desenvolvimento de infraestrutura tecnológica, aplicativos e soluções digitais.
- Gestão de Negócios Globais: Forma líderes especializados em comércio internacional e estratégias empresariais em escala mundial.
- Direito Digital e Cibersegurança: Profissionais essenciais para a proteção de dados e a legislação aplicada ao universo digital.
- Engenharia Ambiental: Focada na demanda por soluções sustentáveis, energias renováveis e gestão de recursos.
- Psicologia com foco em Neurociência: Atuação voltada para a saúde mental e pesquisa, com forte tendência de expansão.
- Engenharia de Energias Renováveis: Especialistas procurados para impulsionar a transição global para fontes limpas.
Por que essas áreas estão no topo?
O cenário projetado até 2040 é influenciado pelo ritmo acelerado da tecnologia e pelas necessidades emergentes da sociedade globalizada, como o envelhecimento populacional, a urbanização e a busca por soluções ambientais.
Esses cursos mantêm a alta empregabilidade e remuneração porque:
- Acompanham o ritmo intenso de mudanças, exigindo atualização contínua dos profissionais.
- Unem o conhecimento técnico especializado a habilidades interpessoais essenciais (como liderança e inteligência emocional).
- As profissões associadas à saúde, tecnologia e sustentabilidade são consideradas de importância estratégica para o futuro das empresas e das populações.
