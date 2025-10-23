Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Os 10 cursos de graduação que a IA aponta como os mais lucrativos até 2040

Algoritmos projetam as profissões mais lucrativas até 2040, com Medicina, Ciência de Dados e Engenharia Genética liderando o ranking

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

23/10/2025 - 22:23 h
IA analisa tendências envolvendo cursos de graduação
IA analisa tendências envolvendo cursos de graduação -

Com a aceleração da tecnologia e a transformação contínua do mercado de trabalho, a escolha da carreira se tornou um cálculo estratégico, especialmente para quem mira a estabilidade financeira e altos salários a longo prazo.

Ferramentas de Inteligência Artificial (IA) analisaram tendências econômicas e inovações globais para projetar quais cursos de graduação terão o maior potencial de remuneração até o ano de 2040.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia tem sete cidades nas 50 maiores produtoras agrícolas do Brasil
MPBA lança campanha para proteger crianças da violência digital
5 riscos digitais e como proteger seus filhos, segundo a psicologia

De acordo com o site Terra, a conclusão das análises algorítmicas é clara: o futuro é de quem une ciência, tecnologia, saúde e sustentabilidade.

As carreiras ligadas à resolução de problemas complexos, inovação e liderança executiva serão as mais bem pagas nas próximas décadas.

Carreiras mais lucrativas

Segundo as projeções da IA, os cursos que lideram o ranking de maior potencial salarial nos próximos 15 anos são:

  1. Medicina: Continua em destaque, integrando novas tecnologias, terapias personalizadas e biotecnologia.
  2. Engenharia de Inteligência Artificial: Essencial para o desenvolvimento de sistemas autônomos, robótica e análise preditiva.
  3. Ciência de Dados: Profissionais focados em transformar grandes volumes de informações em insights estratégicos para as organizações.
  4. Engenharia Genética e Biotecnologia: Impulsionada pelos avanços em edição genética e terapias inovadoras.
  5. Engenharia de Software: Fundamental para o desenvolvimento de infraestrutura tecnológica, aplicativos e soluções digitais.
  6. Gestão de Negócios Globais: Forma líderes especializados em comércio internacional e estratégias empresariais em escala mundial.
  7. Direito Digital e Cibersegurança: Profissionais essenciais para a proteção de dados e a legislação aplicada ao universo digital.
  8. Engenharia Ambiental: Focada na demanda por soluções sustentáveis, energias renováveis e gestão de recursos.
  9. Psicologia com foco em Neurociência: Atuação voltada para a saúde mental e pesquisa, com forte tendência de expansão.
  10. Engenharia de Energias Renováveis: Especialistas procurados para impulsionar a transição global para fontes limpas.

Por que essas áreas estão no topo?

O cenário projetado até 2040 é influenciado pelo ritmo acelerado da tecnologia e pelas necessidades emergentes da sociedade globalizada, como o envelhecimento populacional, a urbanização e a busca por soluções ambientais.

Esses cursos mantêm a alta empregabilidade e remuneração porque:

  • Acompanham o ritmo intenso de mudanças, exigindo atualização contínua dos profissionais.
  • Unem o conhecimento técnico especializado a habilidades interpessoais essenciais (como liderança e inteligência emocional).
  • As profissões associadas à saúde, tecnologia e sustentabilidade são consideradas de importância estratégica para o futuro das empresas e das populações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cursos de graduação ensino superior ia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
IA analisa tendências envolvendo cursos de graduação
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

IA analisa tendências envolvendo cursos de graduação
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

IA analisa tendências envolvendo cursos de graduação
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

IA analisa tendências envolvendo cursos de graduação
Play

Professores municipais de Porto Seguro cobram pagamento de precatórios

x