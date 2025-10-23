Menu
BAHIA
BAHIA

Bahia tem sete cidades nas 50 maiores produtoras agrícolas do Brasil

Estado soma R$ 23,17 bilhões em valor de produção e ocupa a segunda posição nacional, segundo dados da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE

Redação

Por Redação

23/10/2025 - 18:53 h
Bahia tem sete estados nos 50 maiores produtores agrícolas do Brasil
Bahia tem sete estados nos 50 maiores produtores agrícolas do Brasil -

A Bahia apresenta seu poderio agrícola ao ter sete municípios entre os 50 maiores valores de produção agrícola no país. Somadas, essas cidades apresentam R$ 23,17 bilhões em valor de produção, colocando o estado como o segundo no ranking nacional, de acordo com dados da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística).

Para o secretário de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri)), Pablo Barrozo, tal resultado mostra o potencial e a força do campo baiano, resultado de um trabalho conjunto entre produtores e poder público.

“Temos investido fortemente em tecnologia, infraestrutura, assistência técnica e políticas públicas que chegam efetivamente ao produtor. A meta é seguir avançando, com o setor produtivo e o governo lado a lado, para que a Bahia continue sendo destaque e referência no agronegócio brasileiro”, afirma Barrozo.

Quais são as sete cidades entre as maiores

Os sete municípios baianos que figuram na lista os 50 maiores no país são:

  • São Desidério;
  • Formosa do Rio Preto;
  • Barreiras;
  • Correntina;
  • Luís Eduardo Magalhães;
  • Juazeiro;
  • Riachão das Neves.

Vale ressaltar que São Desidério, no Oeste do estado, ocupa a segunda posição nacional em valor de produção, com R$ 6,64 bilhões, impulsionado principalmente pela soja.

Na mesma região, Formosa do Rio Preto aparece em 7º lugar, com R$ 4,89 bilhões; Barreiras, em 18º, com R$ 3,05 bilhões; Correntina, em 27º, com R$ 2,42 bilhões; Luís Eduardo Magalhães, em 28º, com R$ 2,4 bilhões; e Riachão das Neves, em 50º, com R$ 1,79 bilhão. Nessas cidades, a produção é dominada por grãos e algodão, com destaque para soja e milho.

Nessas cidades, a produção é dominada por grãos e algodão, com destaque para soja e milho.
Nessas cidades, a produção é dominada por grãos e algodão, com destaque para soja e milho. | Foto: Divulgação

No Norte do estado, Juazeiro também figura entre os maiores produtores do país, ocupando a 41ª posição com R$ 1,98 bilhão em valor de produção. O município é referência nacional em fruticultura irrigada, com ênfase na produção de manga e uva.

O município é referência nacional em fruticultura irrigada, com ênfase na produção de manga e uva.
O município é referência nacional em fruticultura irrigada, com ênfase na produção de manga e uva. | Foto: Divulgação

Tags:

agricultura Bahia

