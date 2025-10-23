Bahia lança novos roteiros turísticos em 13 zonas do estado

Iniciativa marca uma nova fase na promoção do turismo baiano - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde.

A Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) apresentou nesta quinta-feira, 23, em Salvador, as novas atrações e experiências que serão incorporadas aos roteiros das 13 zonas turísticas do estado, abrangendo segmentos como turismo comunitário, ecológico, gastronômico e religioso. O lançamento ocorreu na sede da Setur, na Avenida Tancredo Neves, e contou com a participação de 50 agências de viagens, que terão a missão de criar pacotes para os destinos que agora oferecem mais opções aos turistas.

A iniciativa marca uma nova fase na promoção do turismo baiano, com foco no fortalecimento do setor, que valoriza vivências autênticas, a cultura local, a gastronomia e o contato com a natureza.

Os municípios de Maraú, Boa Nova, Paulo Afonso, Alagoinhas, Itaetê, Jandaíra, Rio de Contas, Barra Choça, Bom Jesus da Lapa e Iguaí passam a integrar a vitrine turística, destacando-se por suas potencialidades como destinos já consolidados, agora com novas opções, e também como locais a serem descobertos por visitantes.

Durante a cerimônia, o secretário de Turismo, Maurício Bacelar, destacou a importância da diversificação dos roteiros e o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento regional através do turismo.

“Nós temos trabalhado a diversificação da oferta, sempre mostrando novos produtos e novas experiências. Hoje aqui na secretaria, nós reunimos os agentes de viagens da Bahia, esses profissionais que vendem os destinos, para capacitar eles em relação a mais produtos e experiências que a Bahia oferece e que ainda não estão na prateleira de venda dessas agências”, afirmou Bacelar.

Os novos roteiros, que aumentam a oferta turística, foram elaborados com base em relatórios de diagnósticos e escuta ativa com representantes municipais, comunidades locais, sociedade civil, empresários e guias turísticos, identificando atrativos pouco explorados e que agora ganham visibilidade com o apoio institucional da Setur-BA.

Para o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens – Bahia (Abav-BA), Rogério Ribeiro, a iniciativa contribui para movimentar o setor e gerar novas oportunidades de negócio.

“A gente como entidade de classe nos aproximamos do governo agora, com esse compromisso de regionalizar o turismo, ou seja, trazer as agências de viagens e até os pequenos organizadores de viagens para essa união junto à Abav, para poder fazer esse grande trabalho. Então, a Bahia tem 13 zonas turísticas, são 131 municípios hoje e a gente vai, com certeza, operacionalizar tudo isso e transformar em produto e experiências”, disse Ribeiro.

O empresário Anderson Gomes, representante da agência San José Tour, ressaltou o potencial transformador dessas experiências.

“A Bahia é um grande país dentro do Brasil. A sua extensão territorial é maior do que muitos países, por exemplo, da Europa. Então, a possibilidade de fazer turismo na Bahia é gigante. O Brasil nasceu na Bahia. Você tem uma série de possibilidades de fazer um turismo integrador. Para isso é necessário fazer o que estamos fazendo hoje aqui. Chamar o trade, as agências de viagens, os guias de turismo, os gestores para que o turismo seja feito. Parcerias do governo, das empresas privadas, das agências, todos juntos podemos fazer um turismo mais forte,” avaliou.

Além do lançamento ocorrido nesta quinta-feira, a Secretaria promoverá uma série de ações promocionais como “Famtour” com objetivo de fazer visitas de familiarização com os agentes das operadoras visitas aos novos destinos. Campanhas para divulgar os novos roteiros no Brasil e no exterior, em parceria com operadoras, agências e influenciadores do setor também serão realizadas.