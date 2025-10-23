Mulher é presa com tornozeleira desligada e 30 passagens por furto

A prisão aconteceu durante uma ação da Polícia Civil - Foto: Divulgação/Ascom-PCBA

Uma mulher de 27 anos, com mais de 30 registros por furtos, foi presa nesta quinta-feira, 23, no interior de uma loja no centro de Santo Antônio de Jesus, recôncavo baiano. Segundo a polícia, ela estava com a tornozeleira eletrônica desligada.

Durante a abordagem, a mulher estava na posse de um celular com restrição de furto/roubo, configurando crime de receptação. Ela também estava acompanhada de outra mulher, igualmente monitorada eletronicamente e com mais de 20 registros por crimes contra o patrimônio. Ambos os dispositivos estavam desligados no momento da ação.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As duas foram conduzidas à Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. Contra a principal investigada, foi cumprido o mandado de prisão preventiva e lavrado flagrante por receptação. A outra mulher foi ouvida e liberada, permanecendo sob monitoramento policial.

A prisão aconteceu durante uma ação da Polícia Civil. De acordo com as investigações, os crimes ocorreram em Salvador e em municípios da Região Metropolitana.



A ação foi realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (DERRC) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Leste).