Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Mulher é presa com tornozeleira desligada e 30 passagens por furto

Durante a abordagem, a mulher estava na posse de um celular com restrição de furto/roubo

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

23/10/2025 - 16:35 h
A prisão aconteceu durante uma ação da Polícia Civil
A prisão aconteceu durante uma ação da Polícia Civil -

Uma mulher de 27 anos, com mais de 30 registros por furtos, foi presa nesta quinta-feira, 23, no interior de uma loja no centro de Santo Antônio de Jesus, recôncavo baiano. Segundo a polícia, ela estava com a tornozeleira eletrônica desligada.

Durante a abordagem, a mulher estava na posse de um celular com restrição de furto/roubo, configurando crime de receptação. Ela também estava acompanhada de outra mulher, igualmente monitorada eletronicamente e com mais de 20 registros por crimes contra o patrimônio. Ambos os dispositivos estavam desligados no momento da ação.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia lança novos roteiros turísticos em 13 zonas do estado
CNH: projeto quer isentar motoristas da taxa de renovação
Conheça a cidade que precisa sair do próprio estado para chegar

As duas foram conduzidas à Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. Contra a principal investigada, foi cumprido o mandado de prisão preventiva e lavrado flagrante por receptação. A outra mulher foi ouvida e liberada, permanecendo sob monitoramento policial.

A prisão aconteceu durante uma ação da Polícia Civil. De acordo com as investigações, os crimes ocorreram em Salvador e em municípios da Região Metropolitana.

A ação foi realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (DERRC) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Leste).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

furto Santo Antônio de Jesus tornozeleira eletrônica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A prisão aconteceu durante uma ação da Polícia Civil
Play

Bahia lança campanha “Do lado da gente” e valoriza avanços sociais

A prisão aconteceu durante uma ação da Polícia Civil
Play

Operação contra vereadores na Bahia bloqueou R$ 17 milhões de facção

A prisão aconteceu durante uma ação da Polícia Civil
Play

Vereador é preso em operação contra tráfico e homicídios na Bahia

A prisão aconteceu durante uma ação da Polícia Civil
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

x