Ferry Boat retoma operações após temporal em Salvador
Travessia Salvador x Morro de São Paulo ainda está suspensa
Por Iarla Queiroz
A Capitania dos Portos (CPBA) anunciou que, a partir da melhoria das condições meteoceanográficas observadas na Baía de Todos-os-Santos (BTS), as operações das embarcações do sistema Ferry Boat podem ser retomadas.
Também foi autorizada a travessia de veículos entre os terminais de São Joaquim e Bom Despacho.
A CPBA informou que está autorizada a realização de manobras e atracações de navios nos portos localizados na BTS.
Operações que continuam suspensas
Segundo a CPBA, a travessia entre o Terminal de Turismo Náutico da Bahia, em Salvador, e o Terminal de Mar Grande, na Ilha de Itaparica, permanece suspensa. A ligação marítima entre Salvador e Morro de São Paulo também continua interrompida.
Esses percursos seguem suspensos para garantir a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar.
Operações do Ferry Boat
Segundo a Internacional Travessias Salvador (ITS), empresa responsável pela operação do Ferry Boat, as travessias serão retomadas, mas é recomendado que os passageiros permaneçam sentados em conveses fechados.
A ITS também informou que o embarque de veículos pesados permanece suspenso, ainda sem previsão de retorno.
A empresa afirmou ainda que continuará seguindo as recomendações para garantir a segurança do trajeto.
“A Internacional Travessias seguirá monitorando as condições meteoceanográficas e manterá o público informado sobre qualquer nova atualização”, informou a empresa.
Bandeira vermelha
De acordo com a CPBA, a navegação continua restrita na BTS e em todo o litoral baiano, devido às más condições meteorológicas e de navegação.
Em caso de emergência no mar ou em rios, o telefone 185 está disponível para atendimento 24 horas por dia.
