Ferry Boat retoma operações após temporal em Salvador

Operações são retomadas após temporal - Foto: Rodrigo Montoan / Divulgação

A Capitania dos Portos (CPBA) anunciou que, a partir da melhoria das condições meteoceanográficas observadas na Baía de Todos-os-Santos (BTS), as operações das embarcações do sistema Ferry Boat podem ser retomadas.

Também foi autorizada a travessia de veículos entre os terminais de São Joaquim e Bom Despacho.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A CPBA informou que está autorizada a realização de manobras e atracações de navios nos portos localizados na BTS.

Operações que continuam suspensas

Segundo a CPBA, a travessia entre o Terminal de Turismo Náutico da Bahia, em Salvador, e o Terminal de Mar Grande, na Ilha de Itaparica, permanece suspensa. A ligação marítima entre Salvador e Morro de São Paulo também continua interrompida.

Esses percursos seguem suspensos para garantir a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar.

Operações do Ferry Boat

Segundo a Internacional Travessias Salvador (ITS), empresa responsável pela operação do Ferry Boat, as travessias serão retomadas, mas é recomendado que os passageiros permaneçam sentados em conveses fechados.

A ITS também informou que o embarque de veículos pesados permanece suspenso, ainda sem previsão de retorno.

A empresa afirmou ainda que continuará seguindo as recomendações para garantir a segurança do trajeto.

“A Internacional Travessias seguirá monitorando as condições meteoceanográficas e manterá o público informado sobre qualquer nova atualização”, informou a empresa.

Bandeira vermelha

De acordo com a CPBA, a navegação continua restrita na BTS e em todo o litoral baiano, devido às más condições meteorológicas e de navegação.

Em caso de emergência no mar ou em rios, o telefone 185 está disponível para atendimento 24 horas por dia.