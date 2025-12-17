Minha Casa, Minha Vida: valor de imóvel aumenta para faixas 1 e 2

Famílias de baixa renda e nas regiões Norte e Nordeste têm acesso a juros mais baixos - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O programa de habitação popular do Governo Federal, Minha Casa, Minha Vida, vai ter novos ajustes no valor do imóvel para famílias participantes das faixas 1 e 2, com renda de até R$ 4,7 mil.

A aprovação pelo Conselho Curador do FGTS acontece nesta quinta-feira, 18, após três anos de congelamento do teto. Serão beneficiados os municípios do Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo técnicos do Ministério das Cidades, o limite de R$ 255 mil será corrigido em 4% em média. Já na faixa 3 (renda familiar de até R$ 8,6 mil) do programa, o limite do valor do imóvel é de R$ 500 mil. Acima dessa renda, até R$ 12 mil (faixa 4 do programa), o teto também é esse.

De acordo com as regras do Minha Casa, Minha Vida, famílias de baixa renda e nas regiões Norte e Nordeste têm acesso a juros mais baixos e a um desconto concedido pelo FGTS para permitir que a prestação caiba no orçamento familiar. Os juros variam entre 4% ao ano e 10,5% ao ano e o desconto de até R$ 55 mil por família.