Movimentação econômica de Salvador cresceu 8% em 2024

Transporte ajudou a puxar o índice para cima - Foto: Fernando Vivas / GOVBA

O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-SSA) avançou 8,3% em relação a dezembro de 2023, e 7,9% no acumulado do ano de 2024, quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

O índice apontou ampliação de 4,4% em dezembro de 2024, na comparação com o mês anterior. Os dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), vinculada à Secretaria de Planejamento (Seplan).

De acordo com o estudo, três das seis variáveis que compõem o indicador puxaram o índice para cima, com destaque para passageiros de ônibus intermunicipais (21,3%), que apontou a variação positiva mais expressiva, seguida por carga portuária (12,0%) e passageiros de ônibus urbanos (1,4%). Em contrapartida, passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador (-2,7%), combustíveis (-2,4%), e consumo de energia elétrica (-2,3%) foram as contribuições negativas.