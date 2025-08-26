Menu
ECONOMIA
INVESTIMENTO

Multinacional japonesa abre fábrica milionária no Brasil

Segundo a empresa, unidade deve gerar cerca de 100 empregos diretos e indiretos

Leilane Teixeira

26/08/2025 - 23:04 h
O objetivo da nova fábrica é aumentar a capacidade de produção, unificar operações e melhorar os processos
A empresa multinacional japonesa Yanmar, responsável pela fabricação de máquinas e soluções compactas, vai construir uma nova fábrica em Indaiatuba, no interior de São Paulo, com investimento de R$ 280 milhões. A nova unidade será construída em etapas até 2030, no Distrito Industrial da cidade.

O objetivo da nova fábrica é aumentar a capacidade de produção, unificar operações e melhorar os processos. A gigante japonesa atua nos setores:

  • agrícola;
  • construção civil;
  • motores industriais;
  • marítimos;
  • sistemas de energia

Especificações

A planta da nova fábrica terá 140.000 metros quadrados, cerca do triplo da área atual, e as obras deverão começar nos próximos meses, embora ainda sem data exata definida.

Já a primeira fase do projeto, que terá aproximadamente 36.000 metros quadrados, terá operação prevista para 2027.

Além disso, a nova fábrica terá uma linha de montagem automatizada com controle automático de torques, sistemas de inspeção e melhorias logísticas.

Parte do investimento também será destinado à compra de novos equipamentos e a construção de docas

Emprego

Segundo a empresa, a nova unidade deve gerar cerca de 100 empregos diretos e indiretos até 2029. Após a conclusão da nova estrutura, a Yanmar aumentará sua produção de tratores de 5 mil para 7 mil unidades por ano.

Ações sustentáveis

O projeto incluirá ações sustentáveis, alinhadas ao plano de negócios global da companhia, como:

  • aproveitamento de luz natural;
  • automação da iluminação
  • uso de energia fotovoltaica.

A empresa quer reduzir emissões e promover eficiência energética.

