INVESTIMENTO
Multinacional japonesa abre fábrica milionária no Brasil
Segundo a empresa, unidade deve gerar cerca de 100 empregos diretos e indiretos
Por Leilane Teixeira
A empresa multinacional japonesa Yanmar, responsável pela fabricação de máquinas e soluções compactas, vai construir uma nova fábrica em Indaiatuba, no interior de São Paulo, com investimento de R$ 280 milhões. A nova unidade será construída em etapas até 2030, no Distrito Industrial da cidade.
O objetivo da nova fábrica é aumentar a capacidade de produção, unificar operações e melhorar os processos. A gigante japonesa atua nos setores:
- agrícola;
- construção civil;
- motores industriais;
- marítimos;
- sistemas de energia
Especificações
A planta da nova fábrica terá 140.000 metros quadrados, cerca do triplo da área atual, e as obras deverão começar nos próximos meses, embora ainda sem data exata definida.
Já a primeira fase do projeto, que terá aproximadamente 36.000 metros quadrados, terá operação prevista para 2027.
Além disso, a nova fábrica terá uma linha de montagem automatizada com controle automático de torques, sistemas de inspeção e melhorias logísticas.
Parte do investimento também será destinado à compra de novos equipamentos e a construção de docas
Leia Também:
Emprego
Segundo a empresa, a nova unidade deve gerar cerca de 100 empregos diretos e indiretos até 2029. Após a conclusão da nova estrutura, a Yanmar aumentará sua produção de tratores de 5 mil para 7 mil unidades por ano.
Ações sustentáveis
O projeto incluirá ações sustentáveis, alinhadas ao plano de negócios global da companhia, como:
- aproveitamento de luz natural;
- automação da iluminação
- uso de energia fotovoltaica.
A empresa quer reduzir emissões e promover eficiência energética.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes