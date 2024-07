Nada de classe A: pesquisa releva quais classes 'aquecem' mercado pet

Mercado da maioria representa 76% da população brasileira e responde por quase metade do consumo do país - Foto: Divulgação / Ascom / PwC

Mais da metade dos brasileiros das classes C, D e E afirmam que pretendem adquirir algum produto para pet no próximo ano. A conclusão está no estudo “Mercado da maioria - Como a força da população de baixa renda está transformando o setor de varejo e consumo no Brasil”, realizada pela PwC Brasil e pelo Instituto Locomotiva.

Os dados apontam um público consumidor em potencial de 63,3 milhões de pessoas, o equivalente a 57% dos consumidores que compõem a faixa de renda ouvida pela pesquisa.

O estudo revela ainda que, nos últimos dez anos, 83% dos consumidores passaram a comprar mais pelo menos uma das categorias pesquisadas. Nesse período, 46% dos brasileiros das classes C, D e E consumiram mais produtos para pets. Quando se pensa na categoria para os próximos dez anos, cerca de um terço (33%) pretende consumir mais.

Os canais de compra físicos são os preferidos pelos consumidores ouvidos pela pesquisa, esta é a escolha de 71% deles. Por outro lado, este segmento não depende do acesso ao crédito para impulsionar as suas vendas, apenas 10% dos participantes da pesquisa comprariam mais produtos para pets se tivessem maior acesso a crédito.

Dividido entre as classes C, D e E, o mercado da maioria representa 76% da população brasileira e responde por quase metade do consumo do país. A pesquisa foi realizada com mais de 2,3 mil pessoas e contou ainda com entrevistas por vídeo com lideranças de grandes empresas do setor de varejo e consumo.

