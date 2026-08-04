Nike e Adidas perdem fábrica após 20 anos; 150 funcionários são demitidos

Siga o A TARDE no Google

O Grupo Dass encerrou as atividades de uma fábrica responsável pela produção de calçados de marcas como Nike e Adidasna Argentina. A unidade, localizada em Eldorado, na província de Misiones, funcionava havia quase duas décadas e fechou as portas após registrar uma queda significativa nas encomendas.

Com o encerramento da operação, cerca de 150 funcionários foram demitidos. A fábrica, que já chegou a empregar aproximadamente 1.500 pessoas e fabricar até 22 mil pares de tênis por dia, vinha reduzindo gradativamente sua produção até encerrar definitivamente as atividades.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Produção de Nike e Adidas é interrompida na unidade

O último dia de funcionamento da fábrica ocorreu em 17 de julho de 2026, quando o Grupo Dass oficializou o desligamento dos trabalhadores que permaneciam na unidade.

No local eram produzidos calçados para Nike e Adidas. Com o fechamento, a fabricação dessas marcas deixou de ser realizada pela empresa em território argentino.

Apesar disso, os consumidores não deixarão de encontrar os produtos no país. Os tênis continuarão sendo comercializados por meio de importações e da produção realizada em outras fábricas da companhia e de parceiros internacionais.

Grupo Dass segue no mercado argentino

Embora tenha encerrado a produção industrial no país, o Grupo Dass continuará presente na Argentina.

A empresa seguirá operando por meio de sua estrutura comercial e logística, mantendo a representação e a distribuição de marcas como Fila, Umbro e Asics. A companhia também administra, em outros mercados, marcas como New Balance e Osklen, além de fabricar artigos esportivos para empresas globais, incluindo Nike e Adidas.

O que motivou o fechamento?



Segundo o Grupo Dass, diferentes alternativas foram avaliadas antes da decisão definitiva, mas nenhuma delas se mostrou economicamente viável para manter a fábrica em funcionamento.

A empresa explicou que a indústria calçadista argentina enfrentou uma combinação de fatores, entre eles a redução das encomendas, a retração da produção e o avanço dos produtos importados no mercado local.

Com isso, o custo de manter a estrutura industrial passou a ser incompatível com o volume de produção, levando a companhia a concentrar suas operações argentinas apenas nas áreas comercial e logística.

Importações ganharam espaço

Outro fator apontado para a decisão foi o aumento da entrada de calçados importados no mercado argentino.

Nesse cenário, importar os produtos prontos passou a representar uma alternativa mais rentável do que manter a fabricação local. Assim, Nike e Adidas continuarão abastecendo o mercado argentino com tênis produzidos em outras unidades, incluindo fábricas do Grupo Dass instaladas no Brasil.

Representantes dos trabalhadores também associaram o encerramento da fábrica à queda do consumo interno e à maior abertura para produtos estrangeiros.

Fábrica viveu auge antes da queda

A unidade de Eldorado iniciou as atividades em 2007 com apenas oito funcionários. Ao longo dos anos, tornou-se uma das principais empregadoras industriais da região.

O período de maior expansão ocorreu por volta de 2015, quando operava em três turnos, empregava cerca de 1.500 pessoas e produzia aproximadamente 22 mil pares de calçados diariamente.

Nos anos seguintes, porém, a produção foi reduzida de forma gradual. A empresa diminuiu turnos, adotou programas de desligamento voluntário e suspendeu contratos enquanto aguardava novas encomendas.

Antes do encerramento definitivo, a fábrica produzia cerca de 2.500 pares por dia e mantinha apenas 150 empregados.

Demissões preocupam a economia local

O fechamento resultou na demissão de todos os trabalhadores que ainda atuavam na unidade.

O Grupo Dass informou que pagaria as indenizações previstas pela legislação aos profissionais desligados. Ainda assim, o encerramento gerou preocupação entre sindicatos e representantes locais devido ao impacto econômico para Eldorado.

Além dos empregos diretos, a medida também pode afetar fornecedores, transportadoras, prestadores de serviços e pequenos negócios que dependiam da movimentação da fábrica.

Outro fechamento já havia ocorrido

Esta não foi a primeira unidade encerrada pelo Grupo Dass na Argentina.

Em janeiro de 2025, a empresa fechou uma fábrica localizada em Coronel Suárez, na província de Buenos Aires, que também produzia calçados da Adidas. Na ocasião, entre 330 e 360 trabalhadores perderam seus empregos.

Após aquele encerramento, a produção foi concentrada em Eldorado. Com o fechamento da última fábrica, a companhia deixou de fabricar calçados na Argentina.

Grupo mantém operações e fábricas no Brasil

Fundado no Brasil, o Grupo Dass atua há 46 anos no setor esportivo e afirma contar com mais de 26 mil colaboradores.

Além da fabricação de calçados, roupas e acessórios, a empresa também administra marcas, opera lojas e distribui produtos em diferentes mercados.

Segundo a companhia, as unidades brasileiras seguem funcionando normalmente. Em maio deste ano, o grupo informou que não havia planos de encerrar fábricas no Brasil nem de transferir integralmente sua produção para o Paraguai.

Dessa forma, a reestruturação anunciada está concentrada nas operações argentinas, encerrando uma fábrica que contribuiu para a economia de Eldorado durante quase 20 anos.