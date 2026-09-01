Noivas ficam sem vestidos após grande loja decretar falência

Dezenas de noivas que estão próximas do casamento vivem momentos de tensão após a My Vintage Dress, especializada em vestidos de noiva, fechar o estabelecimento localizado em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Clientes afirmam que não conseguiram receber as peças dentro do prazo e relatam dificuldades para obter informações da empresa.

Com mais de 176 mil seguidores nas redes sociais, a loja passou a ser alvo de diversas reclamações nos últimos dias. Alguns relatos também mencionam a presença da polícia no estabelecimento. Até o momento, porém, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que não encontrou registro da ocorrência.

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Noivas relatam desespero nas redes sociais



A situação ganhou força nas redes sociais na segunda-feira, 31, quando clientes começaram a compartilhar vídeos e relatos sobre o fechamento da loja e a tentativa de recuperar os vestidos. Algumas noivas chegaram a ir pessoalmente ao endereço, na Rua Fradique Coutinho, em Pinheiros.

A criadora de conteúdo Giulia Vazri contou, em publicação no TikTok, que está em um grupo com mais de 40 mulheres afetadas pelo problema. Segundo ela, há clientes com casamentos marcados para os próximos dias.

Em um dos relatos, Giulia afirmou que teria recebido informações de que a empresa estaria em processo de falência. Ela também disse que algumas funcionárias, mesmo após demissões, teriam continuado no local para tentar ajudar as clientes.

“Eu nunca tive a oportunidade de usar meu vestido. Eu tinha véu, tinha luva, tinha acessórios. O vestido tinha um monte de detalhes. Eu não vou ter nada disso”, afirmou a noiva, emocionada.

A publicação recebeu comentários de outras mulheres que afirmaram estar passando pela mesma situação. Entre os relatos, há o caso de uma cliente que disse ter tentado cancelar, desde maio, dois vestidos comprados na loja. Segundo ela, a falta de retorno teria levado ao cancelamento do casamento, previsto para julho do próximo ano.

Reclamações sobre a empresa também aparecem no site Reclame Aqui.

Cliente precisou procurar outro vestido



Outra noiva, Thais Brazil, afirmou nas redes sociais que pagou R$ 12.950 pelo primeiro aluguel e pela lavagem do vestido. Segundo ela, os problemas começaram ainda durante as provas, quando o modelo apresentado teria sido diferente daquele escolhido inicialmente.

Com o casamento marcado para 6 de setembro e diante das dificuldades para conseguir contato com a loja, ela afirmou que precisou contratar outro vestido.

Também foram publicados relatos sobre funcionárias demitidas e costureiras que teriam permanecido no estabelecimento para tentar auxiliar as clientes. Essas informações, no entanto, não foram confirmadas oficialmente pela empresa.

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My Vintage Dress fala em problema operacional

Em comunicado publicado no Instagram na manhã desta terça-feira, 1º, a My Vintage Dress reconheceu que enfrenta dificuldades na operação e afirmou que a situação atingiu parte dos atendimentos e dos cronogramas que estavam em andamento.

Segundo a empresa, a prioridade neste momento é atender as noivas que possuem casamentos mais próximos, avaliando cada situação individualmente conforme a urgência da data.

A loja também afirmou estar recebendo um volume elevado de mensagens e garantiu que as clientes que possuem processos em andamento serão procuradas individualmente.

A empresa pediu desculpas pelos transtornos e declarou que está concentrando esforços para encontrar soluções para os casos. A My Vintage Dress também orientou as clientes a aguardarem novas informações por meio dos canais oficiais.

Apesar dos relatos de clientes sobre uma possível falência, a empresa não mencionou essa possibilidade no comunicado e também não afirmou ter encerrado definitivamente as atividades.