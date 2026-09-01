Brasil conquista 5º lugar entre as economias que mais cresceram

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Brasil ficou em 5º lugar no ranking de países que mais cresceram no segundo semestre de 2026, de acordo com levantamento da agência de classificação de risco Austin Ratin.

O resultado aparece após o Produto Interno Bruto brasileiro ter crescido 0,5% entre abril e junho na comparação com os três primeiros meses do ano, com ajuste sazonal.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O resultado coloca o país uma posição acima da registrada no primeiro trimestre, quando havia ficado em sexto lugar no ranking.

A lista foi elaborada por Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, e considera o desempenho trimestral das economias com ajuste sazonal, o que permite uma comparação mais direta entre os países.

Os países que mais cresceram

Irlanda: 1,0%

Indonésia: 0,9%

Angola: 0,7%

Malásia: 0,6%

Brasil: 0,5%

Eslovênia: 0,4%

Lituânia: 0,4%

Suécia: 0,4%

Estados Unidos: 0,4%

Sérvia: 0,4%

Suíça: 0,4%

Cingapura: 0,3%

México: 0,3%

Tunísia: 0,3%

Taiwan: 0,3%

Colômbia: 0,3%

Turquia: 0,3%

Polônia: 0,2%

China: 0,2%

Canadá: 0,2%

Brasil fica em 37º no ranking anual

Já na comparação do segundo trimestre deste ano contra igual trimestre do ano passado, a economia brasileira cresceu 2%. O resultado levou o país a ficar na 37ª posição entre 63 economias.

O levantamento compara o desempenho dos países entre abril e junho deste ano com igual período de 2025. O resultado coloca o país atrás de economias como China, Índia, Estados Unidos, México e Colômbia.

Confira o ranking