ECONOMIA
Brasil conquista 5º lugar entre as economias que mais cresceram
O país ganhou destaque com o crescimento de 0,5% no PIB do segundo semestre de 2026
O Brasil ficou em 5º lugar no ranking de países que mais cresceram no segundo semestre de 2026, de acordo com levantamento da agência de classificação de risco Austin Ratin.
O resultado aparece após o Produto Interno Bruto brasileiro ter crescido 0,5% entre abril e junho na comparação com os três primeiros meses do ano, com ajuste sazonal.
O resultado coloca o país uma posição acima da registrada no primeiro trimestre, quando havia ficado em sexto lugar no ranking.
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A lista foi elaborada por Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, e considera o desempenho trimestral das economias com ajuste sazonal, o que permite uma comparação mais direta entre os países.
Os países que mais cresceram
- Irlanda: 1,0%
- Indonésia: 0,9%
- Angola: 0,7%
- Malásia: 0,6%
- Brasil: 0,5%
- Eslovênia: 0,4%
- Lituânia: 0,4%
- Suécia: 0,4%
- Estados Unidos: 0,4%
- Sérvia: 0,4%
- Suíça: 0,4%
- Cingapura: 0,3%
- México: 0,3%
- Tunísia: 0,3%
- Taiwan: 0,3%
- Colômbia: 0,3%
- Turquia: 0,3%
- Polônia: 0,2%
- China: 0,2%
- Canadá: 0,2%
Brasil fica em 37º no ranking anual
Já na comparação do segundo trimestre deste ano contra igual trimestre do ano passado, a economia brasileira cresceu 2%. O resultado levou o país a ficar na 37ª posição entre 63 economias.
O levantamento compara o desempenho dos países entre abril e junho deste ano com igual período de 2025. O resultado coloca o país atrás de economias como China, Índia, Estados Unidos, México e Colômbia.
Confira o ranking
- Taiwan: 12,9%
- Angola: 8,7%
- Vietnã: 8,4%
- Índia: 7,8%
- Mongólia: 7,7%
- Venezuela: 7,1%
- Armênia: 6,7%
- Malásia: 6%
- Cingapura: 5,9%
- Indonésia: 5,3%
- Eslovênia: 5%
- Dinamarca: 4,6%
- Malta: 4,5%
- Nigéria: 4,4%
- China: 4,3%
- Hong Kong: 4,3%
- Lituânia: 4,1%
- Cazaquistão: 4,1%
- Polônia: 3,9%
- Sérvia: 3,8%
- Montenegro: 3,8%
- Coreia do Sul: 3,7%
- Colômbia: 3,5%
- Costa Rica: 3,4%
- Suécia: 3,3%
- Chipre: 3,3%
- Letônia: 3%
- Espanha: 2,7%
- Bulgária: 2,7%
- Peru: 2,6%
- Portugal: 2,5%
- Tunísia: 2,3%
- Turquia: 2,3%
- Filipinas: 2,3%
- Estados Unidos: 2,1%
- México: 2,1%
- Brasil: 2%