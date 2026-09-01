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ECONOMIA

Brasil conquista 5º lugar entre as economias que mais cresceram

O país ganhou destaque com o crescimento de 0,5% no PIB do segundo semestre de 2026

Carla Melo
Por
Economia brasileira cresceu 0,5% no segundo trimestre de 2026
Economia brasileira cresceu 0,5% no segundo trimestre de 2026 - Foto: Wilson Dias | Agência Brasil

O Brasil ficou em 5º lugar no ranking de países que mais cresceram no segundo semestre de 2026, de acordo com levantamento da agência de classificação de risco Austin Ratin.

O resultado aparece após o Produto Interno Bruto brasileiro ter crescido 0,5% entre abril e junho na comparação com os três primeiros meses do ano, com ajuste sazonal.

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O resultado coloca o país uma posição acima da registrada no primeiro trimestre, quando havia ficado em sexto lugar no ranking.

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A lista foi elaborada por Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, e considera o desempenho trimestral das economias com ajuste sazonal, o que permite uma comparação mais direta entre os países.

Os países que mais cresceram

  • Irlanda: 1,0%
  • Indonésia: 0,9%
  • Angola: 0,7%
  • Malásia: 0,6%
  • Brasil: 0,5%
  • Eslovênia: 0,4%
  • Lituânia: 0,4%
  • Suécia: 0,4%
  • Estados Unidos: 0,4%
  • Sérvia: 0,4%
  • Suíça: 0,4%
  • Cingapura: 0,3%
  • México: 0,3%
  • Tunísia: 0,3%
  • Taiwan: 0,3%
  • Colômbia: 0,3%
  • Turquia: 0,3%
  • Polônia: 0,2%
  • China: 0,2%
  • Canadá: 0,2%

Brasil fica em 37º no ranking anual

Já na comparação do segundo trimestre deste ano contra igual trimestre do ano passado, a economia brasileira cresceu 2%. O resultado levou o país a ficar na 37ª posição entre 63 economias.

O levantamento compara o desempenho dos países entre abril e junho deste ano com igual período de 2025. O resultado coloca o país atrás de economias como China, Índia, Estados Unidos, México e Colômbia.

Confira o ranking

  • Taiwan: 12,9%
  • Angola: 8,7%
  • Vietnã: 8,4%
  • Índia: 7,8%
  • Mongólia: 7,7%
  • Venezuela: 7,1%
  • Armênia: 6,7%
  • Malásia: 6%
  • Cingapura: 5,9%
  • Indonésia: 5,3%
  • Eslovênia: 5%
  • Dinamarca: 4,6%
  • Malta: 4,5%
  • Nigéria: 4,4%
  • China: 4,3%
  • Hong Kong: 4,3%
  • Lituânia: 4,1%
  • Cazaquistão: 4,1%
  • Polônia: 3,9%
  • Sérvia: 3,8%
  • Montenegro: 3,8%
  • Coreia do Sul: 3,7%
  • Colômbia: 3,5%
  • Costa Rica: 3,4%
  • Suécia: 3,3%
  • Chipre: 3,3%
  • Letônia: 3%
  • Espanha: 2,7%
  • Bulgária: 2,7%
  • Peru: 2,6%
  • Portugal: 2,5%
  • Tunísia: 2,3%
  • Turquia: 2,3%
  • Filipinas: 2,3%
  • Estados Unidos: 2,1%
  • México: 2,1%
  • Brasil: 2%
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