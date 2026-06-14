Nubank explica envio de e-mail sobre liquidação extrajudicial

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O Nubank tornou-se o centro de uma polêmica digital na última sexta-feira, 12, após o envio inesperado de um e-mail para milhares de clientes citando uma suposta liquidação extrajudicial da própria instituição.

O incidente gerou uma onda de questionamentos sobre a segurança do banco digital e, principalmente, sobre o motivo de uma mensagem desse teor estar pronta para ser disparada.

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O erro operacional do Nubank

A cofundadora do Nubank e CEO da operação nos Estados Unidos, Cristina Junqueira, utilizou suas redes sociais para esclarecer o ocorrido. Segundo a executiva, a mensagem foi fruto de um erro operacional grave, classificado por ela como "bizarro".

O problema técnico ocorreu durante uma atualização de sistema (conhecida no meio de tecnologia como pull request). A falha de execução acabou acionando, de forma automática e indevida, um protocolo de crise que deveria estar inativo.

Por que o e-mail de liquidação existia?

Uma das principais dúvidas dos clientes foi: "por que o banco tem um comunicado de falência pronto?". Junqueira esclareceu que a existência desse documento faz parte dos protocolos de segurança e transparência da instituição.

O Nubank mantém comunicados pré-redigidos para orientar seus clientes caso outras instituições financeiras — onde o correntista possua investimentos — sofram intervenção ou liquidação pelo Banco Central.

Esse tipo de comunicação já foi utilizado anteriormente, como no caso da liquidação do Banco Master, visando proteger e informar os usuários sobre o destino de seus valores aplicados.

Segurança e solidez da instituição

Após o susto, o Nubank reforçou que a instituição opera com plena normalidade e segue todas as regulamentações do Banco Central do Brasil. A empresa destacou que os balanços financeiros continuam positivos e que o incidente não reflete, de forma alguma, a saúde financeira do banco.

Para evitar que erros dessa natureza se repitam, a equipe técnica do Nubank afirmou que já revisou os fluxos de automação de e-mails e implementou travas adicionais nos sistemas de comunicação interna. A nota oficial do banco reiterou o pedido de desculpas e reforçou o compromisso com a transparência junto aos seus usuários.