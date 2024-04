Ovos de páscoa Caribe esgotam e produção só volta em 2025 | A TARDE

Mal chegou às prateleiras, e o ovo da páscoa do Caribe já está esgotado. O produto do famoso chocolate com recheio de banana foi lançado em fevereiro e teve com um aumento repentino nas buscas da web nos últimos 30 dias, segundo o Google Trends.

O produto entretanto não será mais produzido neste ano, segundo informações confirmadas pela Nestlé ao Portal A TARDE. As novas produções só retomarão na páscoa de 2025. A falta, portanto, do produto, fez com que o preço subisse exorbitavelmente e, do valor sugerido de R$ 39,99 para R$ 449 em revendas nos marketplaces.

“Não voltaremos com a produção, pois já estamos com os esforços voltados para o encerramento do período de 2024 e já estudando cenários para a Páscoa de 2025”, disse a empresa.

Os ovos de páscoa do produto também não serão mais encontrados na fábrica da Garoto, localizada em Vila Velha (ES).

Além do ovo de páscoa Caribe, também foram lançados para a páscoa 2024, ovo de Páscoa Garoto Negresco, ovo de Páscoa Talento Meio Amargo e ovo de Páscoa Passatempo. Os demais produtos do portfólio seguem disponíveis para compra nessa reta final de Páscoa.