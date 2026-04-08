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ORIENTE MÉDIO

Paz no petróleo? Ormuz reabre após cessar-fogo entre EUA e Irã

os EUA e o Irã concordaram com um cessar-fogo de duas semanas antes de expirar o prazo estabelecido por Trump de destruir o país

Carla Melo

Por Carla Melo

08/04/2026 - 14:48 h

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Estreito de Ormuz o Golfo Pérsico ao Mar de Omã.
Estreito de Ormuz o Golfo Pérsico ao Mar de Omã. -

Mais de um mês após o início dos conflitos no Oriente Médio, as movimentações em torno do Estreito de Ormuz, corredor marítimo, por onde passam mais de 20% das exportações de petróleo do mundo, começam a aparecer depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizar cessar-fogo no Irã.

Na terça-feira, 8, os EUA e o Irã concordaram com um cessar-fogo de duas semanas antes de expirar o prazo estabelecido por Trump de destruir o país, com Teerã disposto a reabrir temporariamente o vital Estreito de Ormuz e a negociar.

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As primeiras movimentações de navios foram registradas nesta quarta-feira, 8, pela empresa de rastreamento marítimo MarineTraffic e de acordo com informações em tempo real do China Global Television Network (CGTN).

De 1º de março a 7 de abril, apenas 307 embarcações cruzaram o estreito, uma queda de 95% em comparação com o período anterior ao conflito, segundo dados da Kpler, proprietária da MarineTraffic e da AFP.

Em uma mensagem publicada no X, a empresa indicou que o navio de carga NJ Earth, de propriedade de uma companhia grega, e o Daytona Beach, de bandeira da Libéria, passaram pelo estreito às 08h44 GMT e 06h59 GMT (5h44 e 3h59 em Brasília), respectivamente.

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Ambos partiram do porto de Bandar Abbas, no Irã, acrescentou.

Segundo a Lloyd's List, mais de 800 embarcações estão atualmente paradas no Golfo, mas companhias de navegação e de transporte de carga indicaram nesta quarta-feira que estavam se preparando para colocar seus navios de volta em operação.

Durante o período de cessar-fogo, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi disse que as travessias pelo Estreito de Ormuz serão realizadas "em coordenação com as forças armadas iranianas"

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Tags:

estreito de ormuz EUA Irã

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